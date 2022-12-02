Редкая победа «Мерседеса» над Ферстаппеном в этом году! Хвастовство подиумным обгоном в соцсетях прилагается

Поздравляем?

Макс Ферстаппен повернут на гонках – звучит достаточно очевидно для описания двукратного чемпиона «Формулы-1», однако лидер «Ред Булл» реально проводит большую часть свободного времени за рулем реальной машины или симулятора.

Например, в начале декабря – самый разгар межсезонья и главное окно для отпусков – Макс включился в виртуальные «500 миль Себринга» за команду Team Redline (Ферстаппен выступает за нее уже много лет).

И ближе к концу заезда его достал пилот виртуального «Мерседеса» Джеймс Болдуин – и обогнал в битве за третье место!

Этот редчайший случай превосходства немецкой команды над Максом в 2022-м тут же подсветили в соцсетях:

«Вам понравится!»

Основная команда «Мерседеса» тоже отрезала и запостила момент, в котором Ферстаппен вынужденно съехал с трека:

«И прорывается Джеймс Болдуин!» (Макс – в отметках)

Комментаторы заезда тут же отметили разную реакцию пилотов на момент:

«Макс выглядит очень разочарованным. Это что, я вижу улыбку на лице Болдуина?»

В итоге экипаж Ферстаппена так и закончил четвертым – а команда пообещала реванш на виртуальном «Ле-Мане». Будете смотреть новую схватку Макса и «Мерседеса»?