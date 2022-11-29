Гонщики «Ф-1» вообще знают дорожные знаки? Трое разгадали только 2 из 6 – проблемы возникли даже с «парковкой»
А ведь без прав гоночную лицензию не получишь!
После дебюта 17-летнего Макса Ферстаппена в «Формуле-1» Международная автомобильная федерация пересмотрела правила выдачи суперлицензии на гонки в Гран-при: теперь для допуска к главным заездам планеты нужно достичь совершеннолетия и сдать на обычные водительские права.
Более того, теоретически проблемы с правами могут привести к приостановке или отзыву суперлицензии – мы не знаем точно, потому что пока на деле никто за 7 лет не попадался и не проверял. К тому же, гонщики на самом деле редко водят обычные машины – например, на Гран-при их привозят тренеры или пиарщики, либо парни приезжают сами на мотоциклах или велосипедах (если не ночуют в моторхоумах на трассах, конечно).
Оттуда и вопрос – и помнят ли они вообще правила для езды по обычным дорогам? Помнят ли знаки? Британский телеканал Channel 4 Sports протестировал Ландо Норриса из «Макларена», Алекса Албона из «Уильямса» и Джорджа Расселла из «Мерседеса» – вышло слегка неловко:
Знак «Конец отрезка с минимальной скоростью»
Ландо: Нельзя медленнее 30 (смеется).
Алекс: Никогда его не видел.
Знак «Конец контролируемой зоны парковки»
Алекс: Просто конец ограничения скорости? Просто продолжай, дружище?
Джордж: Это как «едь с максимальной скоростью», да?
Алекс: Просто конец ограничений?
Знак «Главная полоса, формирующая кольцевую дорогу»
Все: «Реверс, задний ход».
Ландо: Режим гонки? Время гонки? (слышит правильный ответ) Мужик, да ты сам не знал правильный ответ!
Знак «Ожидание запрещено» (То есть разрешена только короткая остановка для непосредственной посадки или высадки)
Все: «Нельзя парковаться».
Ландо, услышав правильный ответ: Так это то же самое!
(Однако очень похожий знак по Венской конвенции и правда запрещает именно парковку).
Знак «Остановка запрещена»
Ландо: Сюда не положено?
Алекс: Да в чем разница между запретом остановки и ожидания?
Знак «Направления движения»
Алекс: «Туда».
Ландо: Да. «Налево».
Алекс: Ох, кажется, мне отменят лицензию.
А вы узнали бы все эти знаки на дороге?
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