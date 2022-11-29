Гонщики «Ф-1» вообще знают дорожные знаки? Трое разгадали только 2 из 6 – проблемы возникли даже с «парковкой»

А ведь без прав гоночную лицензию не получишь!

После дебюта 17-летнего Макса Ферстаппена в «Формуле-1» Международная автомобильная федерация пересмотрела правила выдачи суперлицензии на гонки в Гран-при: теперь для допуска к главным заездам планеты нужно достичь совершеннолетия и сдать на обычные водительские права.

Более того, теоретически проблемы с правами могут привести к приостановке или отзыву суперлицензии – мы не знаем точно, потому что пока на деле никто за 7 лет не попадался и не проверял. К тому же, гонщики на самом деле редко водят обычные машины – например, на Гран-при их привозят тренеры или пиарщики, либо парни приезжают сами на мотоциклах или велосипедах (если не ночуют в моторхоумах на трассах, конечно).

Оттуда и вопрос – и помнят ли они вообще правила для езды по обычным дорогам? Помнят ли знаки? Британский телеканал Channel 4 Sports протестировал Ландо Норриса из «Макларена», Алекса Албона из «Уильямса» и Джорджа Расселла из «Мерседеса» – вышло слегка неловко:

Знак «Конец отрезка с минимальной скоростью»

Ландо: Нельзя медленнее 30 (смеется).

Алекс: Никогда его не видел.

Знак «Конец контролируемой зоны парковки»

Алекс: Просто конец ограничения скорости? Просто продолжай, дружище?

Джордж: Это как «едь с максимальной скоростью», да?

Алекс: Просто конец ограничений?

Знак «Главная полоса, формирующая кольцевую дорогу»

Все: «Реверс, задний ход».

Ландо: Режим гонки? Время гонки? (слышит правильный ответ) Мужик, да ты сам не знал правильный ответ!

Знак «Ожидание запрещено» (То есть разрешена только короткая остановка для непосредственной посадки или высадки)

Все: «Нельзя парковаться».

Ландо, услышав правильный ответ: Так это то же самое!

(Однако очень похожий знак по Венской конвенции и правда запрещает именно парковку).

Знак «Остановка запрещена»

Ландо: Сюда не положено?

Алекс: Да в чем разница между запретом остановки и ожидания?

Знак «Направления движения»

Алекс: «Туда».

Ландо: Да. «Налево».

Алекс: Ох, кажется, мне отменят лицензию.

А вы узнали бы все эти знаки на дороге?