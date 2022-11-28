Кем из гонщиков «Ф-1» больше всего интересовались в России за 10 лет? Проверили запросы в Google – 5 раз побеждал Квят

Алонсо, Райкконен и Хэмилтон – ваши фавориты.

Какими гонщиками «Формулы-1» интересовались больше всего в России за последние 10 лет? Спасибо исследованию твиттер-аккаунта F1Trendz – он сделал выгрузку данных гугл-запросов по странам и сформировал ответы в виде понятной инфографики.

Так что теперь все узнают кого вы искали! Например, в 2022-м – победил Льюис Хэмилтон (33%), далее Макс Ферстаппен (21%), следом Шарль Леклер (17%), Фернандо Алонсо (16%) и Себастьян Феттель (13%).

В 2021-м вас вновь больше всего интересовал Льюис – причем его доля была даже 35%! Вторым вновь был Макс (23%), третьим – уже четвертый русский в «Ф-1» Никита Мазепин (19%). Cледом – только вернувшийся тогда Алонсо (13%) и Кими Райкконен (10%).

У 2020-го тот же чемпион с той же долей – Хэмилтон и его 35%. Второй – Даниил Квят (30%), третий – Себастьян Феттель (16%), у Кими уже 11% и четвертое место, а Ферстаппен пока пятый с долей в 8%. У гонщика из Уфы этот сезон в «Ф-1» был последним – дальше должность резервиста в «Альпин» на 2021-й.

А в 2019-м Квят (видимо, на фоне внезапного подиума в «Торо Россо») выиграл битву запросов с долей в 36%. Хэмилтон – только второй (29%), за ним Феттель (13%), новичок «Феррари» Шарль Леклер (11%) и свежеушедший в «Альфа Ромео» Райкконен (11%).

В 2018-м у Даниила был перерыв от «Ф-1», и потому его нет в топ-5 – зато есть Сергей Сироткин из «Уильямса»: на 5-м месте с 12% (хотя его результаты оказались получше, чем потом у Мазепина). Выше – традиционные Феттель (16%), Райкконен (19%), Алонсо (25%) и Хэмилтон (28%). Видимо, все пытались понять, что случилось с Фернандо и куда он уходит.

В 2017-м у Квят – первый с 39%. Второй – Алонсо с 21%, чемпион Хэмилтон – только третий с 18%, у Феттеля – 12%, у Райкконена – 10%.

В 2016-м – почти такой же расклад: Квят – первый с 37%, затем Алонсо (21%), Хэмилтон (18%), чемпион сезона Нико Росберг, тут же объявивший об уходе (13%) и Феттель (11%).

В 2015-м все похоже на 2017-й: Квят – 34%, Алонсо – 28%, Хэмилтон – 19%, Феттель – 10%, Кими – 9%.

В 2014-м в топ-5 внезапно врывается Жюль Бьянки: талантливый пилот «Маруси» сперва сенсационно вырывает очки на Гран-при Монако, а затем трагически разбивается на Гран-при Японии.

И 2013-й: российских пилотов нет, и в топе вернувшийся Кими наравне с уничтожавшим пелотон во второй половине года Феттелем.

Что же можно понять из этого исследования? Россиян действительно интересовал Квят – причем доля запросов даже выросла, когда дела у Даниила пошли не очень (после понижения из «Ред Булл» и череды аварий в 2017-м).

Сироткин заинтересовал намного меньше, чем даже Мазепин – видимо, Никита выехал на скандальном образе наглого рентача.

У топовых пилотов тоже все достаточно интересно: страдания Алонсо интересовали чуть ли не сильнее разборок за титул и многократного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Огромная популярность Райкконена в России подтвердилась: например, с падением «Феррари» в 2021-м и Феттель, и Леклер вылетели из топ-5 по запросам, а Кими остался – даже несмотря на выступления за аутсайдера.

Ферстаппен же гоняет с 2015-го, в 2016-м громко заменил Квята в «Ред Булл» и сразу выиграл, собирал скандалы чуть ли не каждые полгода, приезжал на подиумы и побеждал, но в топ-5 попал лишь в 2020-м – поразительно!

А для вас что оказалось неожиданнее всего?