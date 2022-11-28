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Кем из гонщиков «Ф-1» больше всего интересовались в России за 10 лет? Проверили запросы в Google – 5 раз побеждал Квят

Марк Уэббер Марк Уэббер
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Никита Мазепин Никита Мазепин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Нико Росберг Нико Росберг
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Шарль Леклер Шарль Леклер
Жюль Бьянки Жюль Бьянки
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Кими Райкконен Кими Райкконен
Сергей Сироткин Сергей Сироткин
Google Google
Даниил Квят Даниил Квят
Формула-1
Авто Авто

Алонсо, Райкконен и Хэмилтон – ваши фавориты.

Какими гонщиками «Формулы-1» интересовались больше всего в России за последние 10 лет? Спасибо исследованию твиттер-аккаунта F1Trendz – он сделал выгрузку данных гугл-запросов по странам и сформировал ответы в виде понятной инфографики.

Так что теперь все узнают кого вы искали! Например, в 2022-м – победил Льюис Хэмилтон (33%), далее Макс Ферстаппен (21%), следом Шарль Леклер (17%), Фернандо Алонсо (16%) и Себастьян Феттель (13%).

В 2021-м вас вновь больше всего интересовал Льюис – причем его доля была даже 35%! Вторым вновь был Макс (23%), третьим – уже четвертый русский в «Ф-1» Никита Мазепин (19%). Cледом – только вернувшийся тогда Алонсо (13%) и Кими Райкконен (10%).

У 2020-го тот же чемпион с той же долей – Хэмилтон и его 35%. Второй – Даниил Квят (30%), третий – Себастьян Феттель (16%), у Кими уже 11% и четвертое место, а Ферстаппен пока пятый с долей в 8%. У гонщика из Уфы этот сезон в «Ф-1» был последним – дальше должность резервиста в «Альпин» на 2021-й.

А в 2019-м Квят (видимо, на фоне внезапного подиума в «Торо Россо») выиграл битву запросов с долей в 36%. Хэмилтон – только второй (29%), за ним Феттель (13%), новичок «Феррари» Шарль Леклер (11%) и свежеушедший в «Альфа Ромео» Райкконен (11%).

В 2018-м у Даниила был перерыв от «Ф-1», и потому его нет в топ-5 – зато есть Сергей Сироткин из «Уильямса»: на 5-м месте с 12% (хотя его результаты оказались получше, чем потом у Мазепина). Выше – традиционные Феттель (16%), Райкконен (19%), Алонсо (25%) и Хэмилтон (28%). Видимо, все пытались понять, что случилось с Фернандо и куда он уходит.

В 2017-м у Квят – первый с 39%. Второй – Алонсо с 21%, чемпион Хэмилтон – только третий с 18%, у Феттеля – 12%, у Райкконена – 10%.

В 2016-м – почти такой же расклад: Квят – первый с 37%, затем Алонсо (21%), Хэмилтон (18%), чемпион сезона Нико Росберг, тут же объявивший об уходе (13%) и Феттель (11%).

В 2015-м все похоже на 2017-й: Квят – 34%, Алонсо – 28%, Хэмилтон – 19%, Феттель – 10%, Кими – 9%.

В 2014-м в топ-5 внезапно врывается Жюль Бьянки: талантливый пилот «Маруси» сперва сенсационно вырывает очки на Гран-при Монако, а затем трагически разбивается на Гран-при Японии.

И 2013-й: российских пилотов нет, и в топе вернувшийся Кими наравне с уничтожавшим пелотон во второй половине года Феттелем.

Что же можно понять из этого исследования? Россиян действительно интересовал Квят – причем доля запросов даже выросла, когда дела у Даниила пошли не очень (после понижения из «Ред Булл» и череды аварий в 2017-м).

Сироткин заинтересовал намного меньше, чем даже Мазепин – видимо, Никита выехал на скандальном образе наглого рентача.

У топовых пилотов тоже все достаточно интересно: страдания Алонсо интересовали чуть ли не сильнее разборок за титул и многократного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Огромная популярность Райкконена в России подтвердилась: например, с падением «Феррари» в 2021-м и Феттель, и Леклер вылетели из топ-5 по запросам, а Кими остался – даже несмотря на выступления за аутсайдера.

Ферстаппен же гоняет с 2015-го, в 2016-м громко заменил Квята в «Ред Булл» и сразу выиграл, собирал скандалы чуть ли не каждые полгода, приезжал на подиумы и побеждал, но в топ-5 попал лишь в 2020-м – поразительно!

А для вас что оказалось неожиданнее всего?

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