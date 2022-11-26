Ферстаппену подарили редкий новый суперкар на 600 л.с. прямо на гоночном треке. Реакция – сразу за руль для тест-драйва

В честь второго титула.

«Хонда» год официально не участвовала в «Формуле-1» – ее моторы перебрендировали под «силовые установки «Ред Булл», а японский производитель получил формальный статус технического партнера по сборке и поддержке с уменьшением шильды на чемпионском болиде.

На Гран-при Японии под второй титул Макса компания заявила о возвращении, а «Ред Булл» в полном составе вновь прибыл на ежегодный «благодарственный» фестиваль Honda Racing Thanks Day – в его рамках все спортсмены «Хонды» собираются в конце сезона на собственном треке компании в Мотеги и выражают признательность за помощь.

И вот сколько народа собралось в 2022-м:

От пилотов «Ред Булл» и «Альфа Таури» из «Формулы-1» Макса Ферстаппена, Серхио Переса, Пьера Гасли и Юки Цуноды до звезд MotoGP Марка Маркеса и ребят из «Дакара». Присутствовали и все пилоты японских «Супер-Формулы» и «Супер ГТ», Такума Сато из «Индикара» и кого еще вы узнали?

В программе были благодарственные речи, красочные церемонии с представлениями и машинами…

Картинговая гонка… Кстати, вот ее подиум – Макс без трофея, удивлены?

А еще всевозможные круги почета и тест-драйвы:

И во время одной из презентаций президент гоночного подразделения «Хонды» Койдзи Ватанабе просто объявил о передаче новейшего суперкара NSX Type S Максу Ферстаппену – в качестве подарка за еще один титул «Ф-1»

«Великолепная машина, я очень горжусь» – поблагодарил Макс – и тут же отправился тестировать подарок.

Это новая версия с 3,5-литровым мотором V6 и двумя турбинами на 600 л.с. Тормоза – карбоново-керамические, как и корпус двигателя и частично кузов – для максимального снижения массы. Максималка – 308 км/ч, разгон до 100 км/ч – «до 3 секунд».

Всего таких собрали только 350 штук – из них 300 продадут в США под брендом «Акура»с ценами от $200 тысяч. Остальное – сувенирные версии для японских партнеров, и в Европу их поставлять не собираются.

Фото: twitter.com/HondaRacingGLB; acura.com