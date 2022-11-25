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Заработки гонщиков «Ф-1»: у Ферстаппена – $60 млн, у Леклера почти втрое меньше, чемпион по зарплате – Хэмилтон

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Рейтинг Forbes за 2022-й.

Сезон 2022-го завершен – осталось только торжественно раздать кубки чемпионам «Формулы-1». ФИА готовит церемонию, пилоты планируют отпуска, а Forbes как раз подсчитал заработки быстрейших людей планеты. И опубликовал рейтинг десятки лидеров года по деньгам:

Алгоритм расчета заработка формировала колумнист Formula Money на основе доступных финансовых и юридических документов, утечек в прессе и информации, полученной от собственных источников издания. Полученная сумма округлялась до 1 млн.

Можно ли доверять этому рейтингу? Вообще в мире «Формулы-1» к данным Formula Money относятся настороженно и больше верят статистике, собираемой каждый год Дитером Ренкеном – одним из самых авторитетных и старых журналистов.

Последние инсайды от него выходили до предыдущей волны подписания новых контрактов и выглядели вот так:

Здесь не учитывались бонусы – хотя, с другой стороны, премии за действия вроде «выхода на старт» Дитер вполне справедливо мог включить в гонорар, потому итоговые суммы оказались выше. Также иногда пилоты просят внести в контракт передачу гоночных болидов – их реальную стоимость трудно оценить, особенно в зависимости от комплектации (с мотором или без, например). Однако некоторые инсайдеры иногда накидывают по 1-2 млн к фиксированной зарплате за болиды – как и за остальные физические бенефиты вроде корпоративного суперкара в подарок (Ферстаппен накопил таких на несколько миллионов в годы сотрудничества «Ред Булл» и «Астон Мартин»).

Макс Ферстаппен ($40 + $20 млн) vs Льюис Хэмитон ($55 млн)

Сделку действующего чемпиона мира недавно оценивали как вторую по щедрости за всю историю «Ф-1» – больше получал только Райкконен с 2007-го по 2009-й.

Так что если показатели Forbes верны, то Льюис должен считаться самым высокооплачиваемым гонщиком в истории – а об этом раньше не было речи. В английской прессе в основном его гонорар указывают в размере 40 млн фунтов стерлингов – и только американский Forbes стабильно выдает больше.

«Ред Булл» же всегда славился большими бонусами за достижения: победы, очки и титулы. Ферстаппен взял второе чемпионство, побил рекорд по победам за сезон (15) и очкам (454), взял 7 поулов и 17 подиумов и помог команде с Кубком конструкторов – так что бонусы в 20 млн вполне реальны.

То же самое можно сказать и Серхио Пересе: на его счету 2 победы, 11 подиумов, помощь с Кубком конструкторов и битва за вице-чемпионство до последнего круга. Базовая зарплата совпадает с данными Ренкена, итоговые бонусы выглядят слегка завышенными, но тоже реалистичными.

Фернандо Алонсо ($30 млн)

Самый сомнительный показатель: Ренкен оценивал его контракт в 20 млн, «Альпин» далека до побед и явно не испытывала острой необходимости платить чемпиону любые деньги в предыдущие сезоны, лишь бы вернуть его к себе. Вероятно, здесь и сработала магия имени и титулов.

Шарль Леклер ($12 млн +$11 млн) и Карлос Сайнс ($8 млн + $7 млн)

Данные примерно совпадают с инсайдами Ренкена, а суммы бонусов вполне объяснимы: Леклер выиграл 9 поулов и 3 гонки, Сайнс – 3 поула и 1 гонку. У Шарля 11 подиумов, у Карлоса – 9 (оба – лучше Хэмилтона в этом году). «Феррари» – впервые за долгие годы вторая в Кубке конструкторов.

Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо – $17 млн (15+2)

Сумма для обоих кажется завышенной, но оценка Forbes совпадает с инсайдами Ренкена, да и оба как раз завершили последние сезоны «ветеранских» контрактов, подписанных как раз после больших трансферов (из «Феррари» в случае Феттеля и из «Рено» к прямому конкуренту в случае Риккардо). Один завершил карьеру, другого выкупили ради дебютанта – причем Дэн в итоге не нашел нового места и превратился в резервиста «Ред Булл».

Ландо Норрис – $11 млн (5+6)

Самая заниженная сумма – ведь буквально перед стартом сезона №4 продлил контракт на три года. «Макларен» специально провернул переподписание всего через 8 месяцев после предыдущего, чтобы парня не увел «Ред Булл» и «Мерседес» – чемпионы потом признавались, что и правда интересовались Ландо.

Потому увеличение гонорара при последней сделке выглядело абсолютно логично: The Sun инсайдил о 27 млн в год, The Times и Bloomberg рассказывали о 17 миллионах только гонорара. Ренкен инсайд не уточнял, а по предыдущему контракту Норрис и правда зарабатывал 5-7 млн в год.

Джордж Расселл – $10 млн (3+7)

Новичок «Мерседеса» получил повышение по собственной программе поддержки после трех в «Уильямсе», а не пришел со стороны, потому и явно не мог сразу же претендовать на большой контракт. 3 миллиона – вполне реалистично.

Огромные бонусы тоже не вызывают вопросов: Джордж в первом же совместном сезоне нокаутировал Хэмилтона по очкам, выиграл первые поул и гонку, 8 подиумов, выдал феноменальную серию из 9 финишей в топ-5 подряд со старта сезона, после схода в Великобритании возобновил такую же серию еще на 6 этапов подряд и вообще лишь дважды финишировал за пределами топ-5. Да, он выступал за «Мерседес», но уровень машины постоянно колебался и временами опускался даже до «с трудом пробиваемся в топ-10» – так что Расселл честно отработал каждый цент.

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Источник: Forbes

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Amanda Perobelli, Rula Rouhana

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