У кого была лучшая машина в «Ф-1»? Кто удивил темпом в квалах и гонках? Чьи пит-стопы – быстрейшие? Все данные сезона-2022

Официальная статистика чемпионата.

«Формула-1» завершила первый сезон по новому революционному регламенту под обгоны – и вышло действительно мощно: официально насчитали 785 успешных атак, борьба на треке шла на большинстве этапов, вице-чемпионство разыгрывалось до финального круга.

Однако вопросы остались: «Ред Булл» выиграл 17 гонок потому, что построил великий самовоз? Кто был лучшим по квалификационному и гоночному темпу? Кто же был все-таки быстрейшим в «Мерседесе»? Почему Сайнс провел сезон так невнятно? Алонсо зря негодовал на «Альпин» и зря хвалил себя за топ-форму? Мик Шумахер правда разгромлен Магнуссеном?

Их все прояснят официальные данные, бережно и тщательно собранные и посчитанные «Формулой-1» – их в финальной авторской программе по аналитике сезона представил бывший гонщик «Рено» и сейчас главный технический эксперт F1 TV Джолион Палмер.

Динамика отставания болидов от лучшей машины по ходу сезона

Бирюзовая линия – «Мерседес», синяя – «Ред Булл», красная – «Феррари», оранжевая – «Макларен», розовая – «Альпин», серо-синяя – «Альфа Таури», зеленая – «Астон Мартин», голубая – «Уильямс», бордовая – «Альфа Ромео», белая – «Хаас».

Отрывы сформированы в % отставания от «Феррари» – она взята за отсчет, поскольку начала сезон с быстрейшей машиной. Каждое деление – 0,5% времени на круге, для сравнения: 1% для «усредненного» круга в 90 секунд – это 0,9 секунды.

Палмер подробно расписал свое видение гонки обновлений:

«Феррари» и «Ред Булл» мощно начали и поддерживали уровень весь сезон. И из-за новых правил командам открылось много сфер для развития болидов: прежде всего снижение массы до минимального разрешенного лимита.

«Мерседес» страдал чуть ли не больше всех. Причем их проблема заключалась не только в чистом отставании, но и в сцеплении, в нехватке прижимной силы. Однако можно заметить, насколько же команда втащила себя обратно к топу. Причем вплоть до Майами видно, где они вообще не понимали проблему и пытались разобраться, что происходит.

«Астон Мартин» – еще один отличный пример прогресса: зеленая машина начала сезон последней.

«Альфа Ромео» же начала очень хорошо – в начале сезона у них была очень легкая машина [по сравнению с остальными], оттуда и преимущество. Но к концу года они слишком отстали и едва сражались за хоть какие-то очки. Только пара обновлений на финал помогли – видите, насколько заметен эффект.

И, конечно, падение темпа «Хааса» из топ-5 к хвосту пелотона.

«Ред Булл» стал быстрейшим только к финалу сезона, но в большей части сезона лучшая машина была у «Феррари».

Квалификационный темп

Верхняя таблица – гонщики: LEC = Леклер, VER = Ферстаппен, SAI – Сайнс, PER – Перес, RUS – Расселл, HAM – Хэмилтон, ALO – Алонсо, NOR – Норрис, OCO – Окон, MAG – Магнуссен, GAS – Гасли, BOT – Боттас, TSU – Цунода, ZHO – Чжоу, RIC – Риккардо, MSC – Мик Шумахер, VET – Феттель, ALB – Албон, STR – Стролл, LAT – Латифи.

Нижняя таблица – агрегированный показатель для команд: бирюзовый столбик – «Мерседес», синий – «Ред Булл», красный – «Феррари», оранжевый – «Макларен», розовый – «Альпин», серо-синий – «Альфа Таури», зеленый – «Астон Мартин», голубой – «Уильямс», бордовый – «Альфа Ромео», белый – «Хаас».

Отрывы сформированы в % от отставания от быстрейшего в сессии. У гонщиков 1 деление – 1%, у команд – 0,5%.

Вердикт Палмера – «Леклер оказался быстрейшим пилотом. По-моему он вообще стал одним из быстрейших квалифайеров «Ф-1» еще в 2019-м и вновь доказал класс. Он все время находил еще чуть-чуть времени в финальной попытке. Ему достался трофей за поулы – 9 штук».

Расселл и Хэмилтон крайне близки, как и (внезапно) Гасли с Цунодой и Феттель со Строллом. Действительно силен оказался Магнуссен – после года перерыва попал в топ-10! А вот темп Окона вызвал вопросы: это «Альпин» все же не так сильно хороша по сравнению с остальными машинами из середины пелотона или Эстебан не так уж тянет на лидера? Все-таки больший разрыв между напарниками – только между Норрисом и Риккардо и Албоном и Латифи, а в этих парах оба проигравших остались без места на следующий год.

Гоночный темп

Легенда та же, что и для квалификаций.

По гоночному темпу уже Хэмилтон оказался слегка быстрее Расселла. Разница между Алонсо и Оконом оказалась еще больше.

А на длинной дистанции, кстати, Шумахер уже быстрее Магнуссена! И посмотрите, как хорош Феттель – почти достал Окона, хотя «Астон Мартин» сильно проигрывал «Альпин» практически на всех графиках.

Сходы из-за инцидентов

1 деление = 1 сход

Здесь учитывались и сходы по собственной вине, и вследствие ошибки соперника. Главного крэшера как такового в сезоне не появилось.

Сходы из-за технических отказов

1 деление = 1 сход

А здесь уже четко можно понять, чья машина вышла откровенно некачественной! Алонсо и оба пилота «Альфа Ромео» пострадали больше всех, а у «Феррари» и «Ред Булл» внезапно полное равенство.

С другой стороны, комбинация двух чартов со сходами объясняет, как Макс проехал больше всех кругов – 1271 (или 98,22% всей дистанции сезона), Леклер среди всех только 9-й (1189 кругов), а Сайнс – вообще последний из постоянных (1033 круга, меньше – только запасные Хюлькенберг (107) и де Врис (53 круга).

Чарт пит-стопов

Верхняя таблица – медианное время пит-стопов для пилотов (легенда – та же), нижняя – распределение и медиана среднего времени пит-стопов для команд, точки – не попавшие в «обычную» зону остановки.

У «Ред Булл» все еще лучшая бригада по стабильности, но лучшая по скорости остановка уже ушла «Макларену». «Феррари» же выглядит вполне прилично, хотя по ходу сезона казалось, будто каждый визит Леклера или Сайнса в боксы – скандал.

Резюме сезона от Палмера

«Почему же «Ред Булл» победил «Феррари»? Ферстаппен взял новый уровень собрал воедино гоночный темп, контроль над резиной и стабильность. Он был хирургически точным за рулем и почти не ввязывался в инциденты на треке, хоть у него и были победы с 10-й и 14-й позиций. Да, у него были некоторые моменты, но ровно то же верно для всего пелотона – и даже в большей степени.

А еще все графики не могут показать стратегию. Здесь «Ред Булл» выжал у «Феррари» больше всего. Просто перечислим гонки, в которых Скудерия стартовала с первого ряда, но не смогла реализоваться из-за тактики: Монако, Великобритания, Венгрия, Италия, Сингапур…

Сайнс внезапно оказался быстрее Переса и не так далеко от Ферстаппена – статистика удивляет!

Тяжелый сезон Льюиса Хэмилтона, но не менее тяжелый – для Джорджа Расселла. Он пришел из «Уильямса», и в первый же год так хорошо показал себя против Льюиса…

Ландо Норрис – абсолютная сенсация. Сильно оторвался от Даниэля Риккардо. Ландо же потрясающе стабильно ездил, его седьмое место в общем зачете – как победа в чемпионате.

Но главный сюрприз из статистики – Алонсо. Мы знали, что ему очень не везло в этом сезоне, но данные показывают, насколько же он был хорош – даже несмотря на поражение от Окона по очкам. Он победил Эстебана по квалификационному и гоночному темпами с большим отрывом. Все сходы Алонсо произошли из топ-10 – позиций с очками. Понятно, почему к концу сезона его так злила команда и он так обрадовался переходу в «Астон Мартин». Все-таки только он и Макс не сходили из-за столкновений. Да, он встречался со стюардами чаще из-за инцидентов, но… Данные показывают: он не зря хотел многолетнее соглашение и все еще ездит на пике формы».

Интереснее только сравнивать эти расчеты с общим зачетом и Кубком конструкторов:

Кто удивил вас больше всех?

Источник: F1 TV

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson