Хэмилтон разрывает Токио в дрифте на «Скайлайне». Льюису нравится только такое вождение обычных машин вне «Ф-1»

«Так просветлен этой машиной».

Обычно семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон не любит ездить на обычных дорогих и обычных машинах – там слишком много стресса.

«На публичных дорогах Хэмилтон – болезненно разумный и осторожный водитель, никогда не превышает скорость и часто сдвигается, пропуская нетерпеливых, – писал в последней рассказе о Льюисе за пределами трека Vanity Fair. – И объясняет: вообще-то он не любит водить. Не таким образом, не с трафиком в обе стороны с пешеходами, разметкой и четких целей для достижения. Фактически и водить он очень редко.

«Думаю, для меня слишком напряжно, – говорит он. – Я стараюсь не делать вещей, которые ничего не добавляют моей жизни».

«На самом деле я не особо наслаждаюсь вождением, так что не слишком часто им занимаюсь, – рассказывал он и в интервью Дэвиду Леттерману в 2019-м. – Гонять – люблю. Прозвучало неправильно (смеется). Я люблю гоняться, но когда ты на обычной дороге, никакого соревнования нет. А еще, знаете, на дорогах куча сумасшедших водителей. Все эти старики, они так смотрят за рулем... Я сразу вижу: вряд ли они контролируют ситуацию. Начинаю беспокоиться за людей. Попутчиков».

Потому каждое публичное появление Хэмилтона за рулем обычной машины – событие. Особенно когда он сам выкладывает это в соцсетях с подписями вроде «Обычно я люблю ездить на треке, но иногда делаю исключения».

Что же внутри? Вот такое видео – с дрифтом на улицах Токио.

«Я так просветлен этой машиной!» – говорит на середине Льюис. Что же его так восхитило?

Это «Ниссан» R34 GTR Skyline – тот самый легендарный «Скалайн» из серий NFS Underground и «Форсажей».

Именно он стал основой для тюнинга и легендой мировых стритрейсеров и дрифтеров благодаря огромным возможностям для прокачки, выпущенным собственным ателье «Ниссана» NISMO.

Так что радость Хэмилтона понятна: это настоящий токийский дрифт. Хотели бы так же?