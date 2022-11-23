Рекорды «Ф-1» 2022-го: Ферстаппен переписал победную историю, Алонсо – теперь главный ветеран, 785 обгонов, небывалая посещаемость

11 достижений для википедии.

«Формула-1» откатала последнюю гонку, завершила тесты и даже распределила все свободные места на следующий год – впереди только торжественная раздача кубков и отдых. Чемпионом во второй раз подряд стал Макс Ферстаппен, вице-чемпионство забрал Шарль Леклер из «Феррари» (вместе с призом за поулы), трофей за третье место – Серхио Перес из «Ред Булл». Английская команда так же получит и Кубок конструкторов, и уже получила награду за «зачет пит-стопов» – бригада Ферстаппена и Переса уступила быстрейшую остановку «Макларену», но оказалась стабильнее всех.

Но чем же еще 2022-й войдет в историю и статистику? Вот главные рекорды года!

15 побед Макса Ферстаппена за сезон

До нидерландца лучшими были Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель – оба добивались 13 побед в своих последних чемпионских сезонах: Михаэль – в 2004-м вместе с «Феррари», Феттель – в 2013-м за рулем «Ред Булл».

Впрочем, в этом рейтинге есть важные детали: в год седьмого триумфа Шумахера в календаре было 18 гонок – то есть немец выиграл 72,2% всех Гран-при года. Абсолютный рекорд – у Альберто Аскари: в 1952-м он забрал 6 из 8 гонок «Формулы-1». К слову, в зачет тогда шла и гонка «500 миль Индианаполиса» с другим техническим регламентом (Аскари в ней все равно выступил, но сошел), а еще Альберто пропустил первый Гран-при года. Фактически великий итальянец выиграл все шесть европейских заездов, в которых принимал участие – феноменальный успех.

Тем не менее, и нынешний рекорд Макс – реально великий.

«15 побед – слишком часто такое случаться не будет, – признал отец чемпиона Йос. – Мы должны насладиться моментом. Он выступал фантастически, видно, что он очень силен. Честно говоря, думаю, пелотон в следующем году будет плотнее. Так устроены правила, и я не против».

И было бы здорово – ведь посмотрите, как выглядит графа побед за 2022-й против других годов:

«Даже сейчас можно легко говорить, что Макс будет одним из лучших за всю историю – достаточно взглянуть на его текущую статистику, – высказался и чемпион 2016-го Нико Росберг. – Он двукратный чемпион мира, а побед у него уже больше, чем у Фернандо Алонсо. Он уже один из лучших, и, на мой взгляд, у него все еще впереди.

Нужно также помнить, что с начала сезона его болид не превосходил по скорости конкурентов – быстрейшей машиной была «Феррари», и, тем не менее, Макс одержал невероятные 15 побед за год и полностью уничтожил соперников.

Посмотрите на заработанные очки – он набрал на 146 зачетных баллов больше, чем кто-либо еще, это просто невероятно. Нынешний сезон стал одним из лучших с точки зрения гоночных выступлений».

Фактически отсчет начался заново в 2010-м после перехода современную расширенную очковую систему с 25-18-15 для топ-3: когда раньше за первое место давали 10 очков, теперь же столько получает замкнувший лучшую пятерку.

Но и этот рекорд неизбежно должен был пасть в ближайшие годы: все-таки «Формула-1» пополняется и пополняется новыми Гран-при, в розыгрыш поступили 20+ очков за лучшие круги, а в 2021-м добавили еще и спринтерские субботние заезды (сейчас в них дают баллы для топ-8, победитель получает 8, обладатель восьмого места – 1). В 2023-м его запросто вновь могут переписать – ведь запланированы рекордные 24 этапа и уже 6 спринтов против трех в 2022-м.

Наивысший отрыв, отыгранный у прямого конкурента за титул – 46 очков между Ферстаппеном и Леклером на старте сезона

Предыдущее достижение: Рывок Феттеля против Алонсо в финальных 6 Гран-при 2012-го – Себ сожрал 44 балла отрыва.

«Ред Булл» начал год второй машиной пелотона, Макс ожесточенно рубился с Леклером колесо в колесо практически на каждом этапе, но из первых трех выиграл только один – в Саудовской Аравии. Остальные два «Ред Булл» потерял из-за надежности – в Бахрейне перестала работать подача топлива, а в Мельбурне произошла утечка горючей смеси.

А затем ситуация развернулась. Можно сказать, Скудерия, и лично Леклер не выдержали давления, а «Ред Булл» исправился: после клетчатого флага оказалось, что Макс проехал больше всех кругов – 1271 (или 98,22% всей дистанции сезона). Вторым оказался Ландо Норрис (1253 круга), Леклер – только 9-й (1189 кругов), а Сайнс – вообще последний из постоянных (1033 круга, меньше – только запасные Хюлькенберг (107) и де Врис (53 круга).

Победы с наибольшего количества разных стартовых мест за год – 7

Предыдущие достижения: 5 у Алана Джонса (1980-й), Алена Проста (1990-й) и Кими Райкконена (2005-й).

Этот рекорд важнее, чем кажется: ведь напрямую показывает, что уровень сопротивления и непредсказуемости в 2022-м был выше, чем можно подумать по итоговой статистике – даже несмотря на итоговое доминирование.

Ведь для побед с разных стартовых мест (особенно низких, а у Макса таких несколько: 10-е в Нидерландах, 14-е в Бельгии и 7-е в Италии) нужно, чтобы машина и ты сам были способны выиграть. В то же время должны случиться обстоятельства, которые помешали бы тебе постоянно стартовать с первого ряда: сильные соперники, непредсказуемые отказы техники, внезапные личные ошибки… Естественно, более длинный сезон помог и здесь, но все-таки гонки действительно вышли увлекательными, не так ли?

Наибольшее число побед не с поула – 9

Предыдущие достижения: 8 у Хэмилтона в 2019-м и 7 у Шумахера в 1995-м.

Этот рекорд дополняет предыдущий, поскольку показывает: у победителя были действительно быстрые соперники, но он оказался самым стабильным.

Вот и в 2022-м 12 поулов из 22-х взяла «Феррари», 9 поулов забрал лично Шарль Леклер – они и стали субботними чемпионами. Помимо его, Карлоса Сайнса и Макса квалификации выигрывали еще Серхио Перес, Джордж Расселл и даже Кевин Магнуссен из «Хааса» – и никакого Льюиса Хэмилтона, представляете?

С Гран-при Саудовской Аравии до Гран-при Мексики хотя бы один пилот «Ред Булл» финишировал первым или вторым – вот насколько команда оказалась стабильна. Когда у Ферстаппена случались проблемы, ошибки или невезение, вперед выходил Перес – и только на Гран-при Сан-Паулу идиллия прервалась.

Тем не менее, доминирующий «Ред Булл» все-таки не добрался до пары индикативных рекордов образцового уничтожения пелотона! Их 17 побед за год не хватило против «Мерседеса» 2016-го – Росберг и Хэмилтон тогда выиграли 19 заездов. Даже по очкам – лишь второе место в истории: 759 против 765 баллов все того же «Мерседеса».

Теперь главный ветеран «Формулы-1» – Фернандо Алонсо: он побил предыдущий рекорд Кими Райкконена на Гран-при Сингапура, а к финалу сезона довел достижение до 356 Гран-при.

«Я знаю об этой статистике, потому что вы (журналисты) постоянно повторяете это на каждом Гран-при, – прокомментировал рекорд Алонсо. – Меня же это мало интересует. Я рад тому, что так много лет выступаю в «Формуле-1», а впереди меня ждут еще два или даже больше сезона – кто знает, как долго я вообще буду выступать.

Так что да, конечно, я должен достичь отметки в 400 Гран-при. Это и правда большая цифра. Которая показывает мою страсть к гонкам и уровень дисциплины, позволяющий выступать на самом высоком уровне. Потому что если ты не будешь выступать на нужном уровне, команда никогда не даст тебе провести 400 гонок в ее составе»

А новость о рекорде по дистанции в 92 634 км он прокомментировал так: «Четверть расстояния до луны? Давайте сделаем (хотя бы) половину до луны!»

То есть Фернандо готов ездить еще столько же – и в самом деле собирается раздвигать рекорд бесконечно, ведь летом подписал контракт с «Астон Мартин» по схеме 1+1+1 с зарплатой в 20 млн евро за сезон. Причем все опции продления – у гонщика: двукратный чемпион сам будет решать, продолжать ли ему в Гран-при еще на год. То есть теоретически №14 планирует гоняться до 44 лет – ведь как раз он недавно отпраздновал 41 день рождения. С нынешним календарем к концу сделки он вполне может добраться до отметки в 428 Гран-при!

Безумие, правда? А ведь он вышел статистически худшим за всю карьеру Льюиса. Но у него контракт еще минимум на 2023-й – рекорд еще точно обновится.

785 обгонов – рост на 30% благодаря новым правилам

Шинник «Ф-1» «Пирелли» тщательно собирает данные по обгонам каждый год – без учета разменов на первом круге и пит-стопах. И только в этом году они столкнулись с реальной проблемой: невозможно нормально учитывать моментальные контратаки и 2-3 взаимные смены – настолько близкими стали гонки.

Потому зарегистрированные 785 улучшений позиций – на 30% больше, чем в 2021-м, но далеко не финальный результат. Потому нынешний год как бы вне зачета относительно рекорда 2012-го в 870 обгонов и №2 в истории (сезона 2016-го) с 866 обгонами – «Пирелли» обещала доработать систему и вернуться с более точными расчетами в 2023-м.

Наверное, Халку хотелось, чтобы все забыли о главном достижении его карьеры, но… В 2022-м он вновь вернулся за руль болида «Ф-1» – на первых двух Гран-при заменял приболевшего Себастьяна Феттеля. Заработать подиум на нынешнем «Астон Мартин» оказалось невозможно, и 35-летний немец только еще упрочил доминирование в чарте.

А в конце сезона «Хаас» объявил о возвращении Нико из трехлетнего отпуска на трек: в 2023-м он поедет все этапы. Сейчас американская команда тоже далека до топ-3, так что рекорд Хюлькенберга пробьет две сотни.

Как же так вообще получается? Это уникальнейший кейс: для него нужно обладать достаточным талантом, чтобы сохранять место в «Ф-1» очень долго, но фантастически метко промахиваться с выбором команд и неудачными Гран-при. Нико как раз идеально подошел – его карьера полна моментов невезения. Например, он подписался с «Заубером», когда «Феррари» искала замену Фернандо Алонсо на 2014-й, и пропал из шорт-листа итальянцев (хотя, справедливости ради, там были вообще все пилоты «Ф-1», судя по откровениям каждого в последние годы – от Мальдонадо до Кубицы). Затем перешел в «Рено» за пару месяцев до завершения карьеры Нико Росберга – и не смог пересесть в «Мерседес», рассматривавший Хюлькенберга как альтернативу Боттасу. Следующее разочарование – в 2020-м: Нико до последнего называли главным кандидатом на роль напарника Ферстаппена в «Ред Булл», а потом Серхио Перес внезапно выиграл Гран-при Сахира…

Рекорд посещаемости: Гран-при США в Остине, 440 тысяч человек

На «Трассу Америк» в этом году пришли рекордные для «Формулы-1» 440 тысяч человек за весь уик-энд. Спасибо двум дополнительным трибунам – промоутеры уже обещают новые и повышение «мощностей» до 500 тысяч.

Предыдущим рекордом считались 425 тысяч на Гран-при Великобритании в середине 2010-х, а самым высоким заявленным числом – полулегендарные неверифицированные 520 тысяч человек на финальном заезде в австралийской Аделаиде до переноса Гран-при в Мельбурн (к тому же, последней гонки того сезона). Так что «Формула-1» сейчас наращивает популярность с невиданной скоростью – и не только в Америке и Австралии (там в 2022-м зарегистрировали толпу в 420 тысяч зрителей), но и по всему миру, и среди спонсоров, и в интернете.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Ricardo Moraes, Aleksandra Szmigiel, Leonhard Foeger, Kamran Jebreili