«Себ воодушевил письмом, когда я считал свою работу незначимой». Пилоты «Ф-1» прощаются с Феттелем

Уже скучают.

Себастьян Феттель ушел из «Формулы-1» после 16 сезонов: на его счету 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й). На Гран-при Абу-Даби Феттель не смог завоевать подиум: таким образом, прервалась серия из 14 сезонов подряд с призовыми местами – третья по продолжительности в истории «Ф-1».

Себастьян завоевал первые победы в истории «Торо Россо» и «Ред Булл» и выиграл четыре титула подряд в 2010-2013 годах. Феттель – рекордсмен по количеству побед подряд (9 в 2013-м), самый молодой чемпион мира и обладатель поул-позиции в истории «Формулы-1».

И эмоции от его ухода в паддоке однозначные – плачут, наверное, все, хотя на середине карьеры Себ иногда влипал в мощные скандалы вроде столкновения с напарником или бортования Хэмилтона на Гран-при Азербайджана в 2017-м.

«Вспомните истории с «мульти-21» и так далее – при этом Себа мы считаем милым и замечательным парнем», – говорил чемпион 2009-го Дженсон Баттон незадолго до финала в Абу-Даби.

И соперники Себа согласны: только посмотрите на эмоциональное видео с обращениями и прощаниями:

Фернандо Алонсо: Будет странно не увидеть Себастьяна на старте первой гонки следующего сезона. За пятнадцать лет у нас с ним было много общего – иногда мы боролись за титул, иногда – за седьмое место, как в Японии. Мне нравилась борьба с Себастьяном, мы с уважением относимся друг к другу. В каком-то смысле моя карьера связана с карьерой Себастьяна, а его карьера – с моей. Себ, я буду по тебе скучать здесь! Знаю, что ты вернешься. Вот, я это сказал, так что увидимся очень скоро!

Даниэль Риккардо: Вспомните 2013-й – он выиграл каждую гонку второй половины сезона, хотя мог просто перейти в отпускной режим и доезжать. Но, чувствую, он хотел не просто побеждать, а уничтожать. Нужно восхищаться и уважать такое желание соревнований.

Он был хорошим другом нам всем. Беспокоился о нас. И сейчас я вижу его прежде всего как друга, а во вторую очередь как соперника. И у нас были несколько действительно милых вещей, которые я никогда не забуду.

Ланс Стролл: Эти два года с ним, я правда наслаждался. У Себа великолепная карьера. Четыре титула! Он великолепен в машине, но и вне машины постоянно действует как образец для подражания.

Алекс Албон: Он чувствует себя кем-то большим, чем просто гонщиком. И его действия вне машины вдохновляют нас всех.

Помню, Гельмут Марко в мои 12-13 говорил только о Себе! Например, когда я проехал картинговую гонку, выиграл, он звонит мне и говорит «Себ выиграл эту гонку». Вот и все, что он мне тогда сказал! Я такой: «окей». Так что он всегда был важен для меня как образец для подражания.

Пьер Гасли: Его достижения как пилота – выдающиеся. Но, мне кажется, достойны уважения и его достижения за пределами трека. Он всегда транслирует правильные ценности и несет позитивное влияние на паддок и все окружающих. Лично я очень благодарен за его советы перед моим переходом в «Ф-1», так что да. Огромное уважение.

Валттери Боттас: Он честный, но жесткий гонщик. Очень талантливый и страстный. И в жизни такой же.

Эстебан Окон: За пределами трека я чувствую, как он стоял за нас, пилотов, в смысле безопасности, вещей, за которые важно было бороться. Он делал все в той манере, в которой нам бы стоило бы делать. Надеюсь, он останется вблизи к паддоку «Ф-1».

Мик Шумахер: Прежде всего, Себ, тысяча благодарностей за все, что ты сделал для спорта и для меня. Было приятно провести последние два года на треке с тобой, гоняться и разделять впечатления.

Знаю, для контакта между нами достаточно звонка, и мы живем в 3 часах езды друг от друга. И в будущем я непременно заезду тебя навестить: у нас у обоих будет много свободного времени. И я с нетерпением жду совместного времени за пределами трека.

Макс Ферстаппен: Себ сделал много не только для «Ф-1», но и для этой команды. Они же выиграли первые четыре титула вместе.

Лично у меня есть одна история, которую я не забуду до конца жизни. Прошлый год, этап в Сильверстоуне, я возвращаюсь из больницы в свой моторхоум за вещами…и там, когда я вышел из машины, меня ждал Себастьян.

Просто чтобы спросить: «Эй, Макс, как у тебя дела, ты вообще в порядке?» Ну, что сказать, это просто показывает, каков Себ на самом деле. Невероятно приятный и заботливый человек. Надеюсь, он сможет больше проводить времени с семьей, ведь он реально беспокоится об этом.

Ландо Норрис: Я счастлив, что гонялся с ним. Думаю, каждый в «Ф-1» уважает его за вклад в наш спорт.

Шарль Леклер: Помню, в 2017-м я гонялся в «Формуле-2», а он написал мне письмо с благодарностями за работу на симуляторе. В тот момент это так много для меня значило… Я ж был в «Ф-2», а меня отметила такая легенда! Раньше я думал, что моя работа в каком-то роде не имеет значения, но после этого письма я понял, насколько же это ему важно. И для меня все изменилось.

Но даже и без учета этого считаю его великолепным человеком. По нему точно будут скучать в паддоке. И не только из-за достижений, но и из-за его личности. И я буду скучать по тому, какой он был приятный в то время, когда мы были напарниками.

Кевин Магнуссен: У меня была хорошая битва с ним в Остине [на Гран-при США], я проиграл и был расстроен после гонки, но это был мой лучший момент с Себом на треке.

Чжоу Гуаньюй: В этом году мы гонялись с ним и его командой очень много раз. У нас были и частые разговоры. Всегда честный, никаких столкновений со мной. Грустно видеть, что он уходит, но, с другой стороны, уверен, ему понравится и делать что-то еще. Очевидно, он будет где-то у паддока.

Николас Латифи: Желаю ему всего наилучшего, что бы он ни делал за пределами «Ф-1», чем бы ни решил заняться.

Серхио Перес: Да, желаю ему очень счастливого отдыха. Возможно, мы его скоро увидим. Уже очень скоро.

Льюис Хэмилтон: Думаю о том, что большинство гонщиков возвращаются. Пожалуй, ты вернешься. Мы видели, как это делали другие. Так что я сижу тут и как бы принимаю – да, это твоя последняя гонка, но ты вернешься.

«Формула-1» в каком-то смысле засасывает обратно. Мы заметили это на примере многих других пилотов.

Кими Райкконен: «Отправляясь на пенсию. Поздравляю с отличной карьерой, Себ!»

И это только высказанная на публику милота – вообще в четверг перед этапом Льюис Хэмилтон собрал (и оплатил) всех пилотов на специальном торжественном ужине.

А дальше – главный знак уважения, редчайший для «Ф-1»: торжественный прощальный коридор:

Дальше – без Феттеля, и «Ф-1» точно будет скучать.

Фото: globallookpress.com/Florent Gooden / Dppi/Dppi; REUTERS/Leonhard Foeger; formula1.com