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Что случилось на Гран-при Абу-Даби: «Мерседес» сломался на пит-стопе и трассе, «Ред Булл» завалил битву за второе место чемпионата

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Леклер и «Феррари» превозмогли.

Гран-при Абу-Даби закрыл сезон «Формулы-1» с известными чемпионами, но все равно с кипой интриг: Леклер и Перес приехали на финал с равным количеством очков в битве за второе место общего зачета, «Ред Булл» обещал помочь Чеко всеми силами, а «Феррари» требовалось спасти монегаска и вторую позицию Кубка конструкторов от «Мерседеса». А еще с чемпионатом прощались Себастьян Феттель и (временно, по их словам) Даниэль Риккардо с Миком Шумахером – гонка обещала эмоции. И ее развязка, кажется, отлично суммировала весь год.

  • Ферстаппен сохранил лидерство, Перес остался вторым, а Леклер – третьим. Норрис объехал Расселла. Серхио проиграл рывок к 200 км/ч на 0,12 секунды.

  • Хэмилтон сперва отыграл позицию у Сайнса на старте, а затем Карлос атаковал – и выжал Льюиса! «Мерседес» подскочил на поребрике и срезал поворот, и Хэмилтону пришлось возвращать позицию.

  • На 5-м круге Сайнс получил позицию назад, но Хэмилтон приступил к контратаке. И через два поворота обогнал «Феррари» в битве за 4 место (и 5 место в общем зачете) – а за ним Расселл обогнал Норриса.
  • На 8-м круге Сайнс переобогнал Хэмилтона. И в том же повороте на том же круге Феттель атаковал Окона в битве за 8-е.
  • На 9-м круге Расселлу разрешили бороться с Хэмилтоном. И объехал семикратного чемпиона через полкруга.
  • На 10-м круге Хэмилтон пожаловался на падение мощности. «Мерседес» ответил, что не видит повреждений или аномалий на телеметрии.
  • Окон первым в лидирующей группе открыл окно пит-стопов – на 15-м круге. И выпустил Феттеля – после отражения четырех атак.
  • Перес следует той же стратегии на 16-м круге – меняет «медиум» на «хард». За ним шины поменял Расселл – и его пит-стоп не удался (5,2 секунды). Норрис тоже взял свежие покрышки – причем Ландо чуть не влетел в выезжавшего Джорджа. Пилота «Мерседеса» оштрафовали на 5 секунд.

  • Серхио вернулся за Феттелем – и Себ отбил несколько атак «Ред Булл». Перес провозился с ним целый круг.
  • Сайнс заехал в боксы на 18-м круге – тоже получил «хард» и вернулся с трехсекундным запасом над Расселлом.
  • На 19-м круге за свежими шинами заехал и Хэмилтон – выехал 9-м за Расселлом, Риккардо и остальными «затягивавшими».
  • На 20-м круге Сайнс объехал Алонсо и уперся в особенно упорного в последней гонке Феттеля. Себ провозил «Феррари» почти круг.
  • Фернандо взял пит-стоп на 20-м круге и вернулся очень далеко – 13-м.
  • Ферстаппен остановился на 21-м круге – и вернулся прямо перед напарником! Если бы Перес не уткнулся в Феттеля – то оказался бы впереди. Параллельно Расселл тоже обогнал Себа.
  • Леклер – последний лидер в боксах: на 22-м круге. Выехал 3-м – прямо перед напарником.
  • На 23-м круге и Хэмилтон обогнал Феттеля.
  • Алонсо на 23-м круге обогнал Боттаса и Цуноду в одном повороте в битве за 11-е! Но затем пришлось отбиваться на прямых от болидов с DRS – и гонщик «Альфа Таури» вернул позицию. Фернандо пришлось потратить еще круг.
  • На 25-м круге Феттель взбомбил по радио после очередной позиции в пользу Норриса – «я как подсадная утка!» Ему ответили»: «они на тактиках двух пит-стопов» – так что Себ шел на одну. И на 26-м круге она состоялась – длиной в 4,1 секунды.
  • Алонсо сошел на 28-м круге – 4-я «утечка воды» за год.
  • Перес первым из лидеров заехал на вторую остановку в боксах на 34-м круге.
  • На 35-м круге бригады Ферстаппена и Леклера завели разговоры о переходе с плана двух пит-стопов на один.
  • На 37-м круге Переса обрадовали: Шарль перед ним в 18 секундах и собирается ехать до финиша, впереди – 20 кругов.
  • На 40-м круге Сайнс и Расселл заехали на вторую остановку. Карлос вернулся за Пересом (сразу обогнал Норриса), Джордж – за Норрисом и Оконом из-за отбытия штрафа.
  • На 43-м круге Расселл вернулся в топ-6.
  • На 44-м круге Феттель вернулся в топ-10.
  • На 46-м круге Перес обогнал Хэмилтона и вернулся на подиум.
  • Помощь от Макса? Лидерское «скажите Чеко, чтобы атаковал на полную – с шинами все будет ок» по радио!
  • На 49-м круге Стролл забрал у Феттеля 10-ю позицию.
  • На 55-м круге у Хэмилтона отказала коробка передач. Он пропустил Сайнса, напарника и сошел. Феттель вернулся в топ-10.
  • Перес так и не достал Леклера – закономерный итог странного разделения тактик и помощи со стороны команды. 1,3 секунды!

Ферстаппен вновь выиграл без шансов для соперников – однако и Леклер выполнил задачу блестяще. Расселл фактически не получил шанса сразиться хоть за что-то, а Феттель с Риккардо рубились за очки в своей финальной гонке до финишной черты:

Общий итог чемпионата – худший сезон Хэмилтона, поражение Алонсо от Окона (раньше Фернандо переигрывали только Хэмилтон, Баттон и знаменитейший Тарсо Маркес в «Минарди»)…

«Феррари» удержалась на втором месте, «Мерседес» получил дополнительное время в аэротрубе, а «Астон Мартин» чуть-чуть не хватило, чтобы отпраздновать отвальную Феттеля с шестым местом Кубка конструкторов («Альфа Ромео» осталась впереди из-за лучшей наивысшей позиции по ходу года – 5 места Боттаса):

«Хаас» – больше не последний! А ведь каждая дополнительная позиция – 12 млн долларов призовых: кажется, потерянные спонсорские деньги компенсированы.

А как вам итог сезона? Справедливый?

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

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