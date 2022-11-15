Могучий пример урока юниору прямо на середине гонки «Ф-1»: совет по месту обгона после анализа чужих точек торможения

Лучший учитель пелотона найден.

Мик Шумахер постоянно благодарит Себастьяна Феттеля за советы и поддержку в первые сезоны в «Формуле-1», Джордж Расселл тоже выдает букеты комплиментов Хэмилтону с посылом «я многому научился» – но, кажется, во время спринта на Гран-при Сан-Паулу бывший пилот «Мерседеса» Валттери Боттас побил по крутости менторства всех.

Нынешний лидер «Альфа Ромео» возглавил прорыв с последнего ряда после неудачной квалификации – хоть и ехал позади: анализировал ситуацию и направлял дебютанта 23-летнего Чжоу Гуаньюя.

«Скажите Чжоу, чтобы атаковал его в 10-м повороте, Латифи слишком рано тормозит».

Однако китайский дебютант нашел возможность проскользнуть мимо «Уильямса» раньше – на стартовой прямой и первом повороте. Зато данные не пропали – Валттери воспользовался ими сам и обогнал Латифи именно в 10-м.

В в итоге тот спринт Валттери так и закончил позади напарника – на 13-м и 14-м местах. А в гонке Боттас уже приехал 9-м, пока Чжоу – 12-м.

«Я доволен гонкой и рад за команду. Все отлично поработали, – поделился после финиша финн. – Хочу поблагодарить Чжоу, он проявил себя сегодня настоящим командным игроком.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli