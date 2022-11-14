Странный бунт Ферстаппена: отказал «Ред Булл» и напарнику в помощи. Похоже на месть за обиду 6-месячной давности

Скандал из-за шестой позиции.

Гран-при Сан-Паулу-2022 – это хорошая история первой победы Джорджа Расселла в «Формуле-1», но именно сейчас ее затмил абсолютно внезапный скандал с бунтом Макса Ферстаппена против «Ред Булл». Проваливший этап чемпион мира не сумел атаковать Фернандо Алонсо в битве за пятую позицию, а затем фактически послал команду в ответ на просьбу вернуть место Серхио Пересу (ранее напарник пропустил Макса на более быстрых шинах как раз для шанса прорваться повыше).

Инженер Ферстаппена: Макс, пропусти Чеко, пожалуйста (много раз). Макс, что случилось?

Фестаппен: Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем.

Инженер Переса: Макс тебя пропустит.

Перес: Да, спасибо, ребята.

Кристиан Хорнер, шеф «Ред Булл»: Извини за это, Чеко. Мы обсудим позже.

Перес: Ага, это показывает, каков он на самом деле.

А после финиша Ферстаппена ждали несколько неприятных разговоров – вот кадр их общения с Пересом на взвешивании.

А вот Макс общается с руководством «Ред Булл»:

Для понимания: шестая позиция несла ноль смысла для Ферстаппена, зато имела огромное значение для Переса – Серхио сражается за второе место в чемпионате. После бразильского этапа он едет на финал в Абу-Даби с 290 баллами – ровно как и конкурента Шарля Леклера (гонщик «Феррари» впереди из-за преимущества по победам), а дополнительная позиция дала бы ему задел в 1 дополнительный пункт.

И действия Ферстаппена тут же обсудили шефы «Ред Булл»:

«Цель – второе место Чеко в чемпионате, и Макс должен делать все возможное, чтобы помочь ему это осуществить. Вот все, что я могу сказать по этому поводу», – заявил советник «Ред Булл» Гельмут Марко в эфире ORF.

Перес же в интервью Fox LatAm и DAZN на испанском позволил себе прямо гранату в соседние боксы:

«Мне сказали, что нужно его пропустить, а затем он вернет место. Не знаю, с чем связаны трудности с его стороны, без понятия. Может, стоит спросить у него. Мне нечего сказать.

Особенно после всего, что я для него сделал, это разочаровывает, если честно. Я очень удивлен, я не понимаю его мотивов. Если у него сейчас два титула, то это благодаря мне».

Возможное объяснение бунта Ферстаппена взрывает мозг еще сильнее – нидерландцы тут его выдали:

«То, что Том Коронель сейчас сказал на ViaPlay, правда, – написал один из главных инсайдеров по «Ред Булл» и репортер De Telegraaf Эрик ван Харен (раньше вся его информация оказывалась правдой). – Перес намеренно попал в аварию в Монако, а позже признался Гельмуту Марко и Кристиану Хорнеру. Макс Ферстаппен не забыл об этом».

Что случилось в Монако?

Речь о вот этой аварии в квалификации – она прошла еще 28 мая!

На тот момент она выглядела как закономерный итог попытки изо всех сил реализовать быструю машину и взять поул на удобной трассе – особенно на адреналине после обидной командной тактики на двух предыдущих Гран-при.

Ведь тогда Переса даже называли претендентом на поул:

«Видно, что он уверен в машине, в некоторых местах он тормозит на пять метров позже Макса. Явный фаворит на поул, – комментировал тренировки чемпион 2016-го Нико Росберг на Sky Sports еще ДО квалификации. – Макс сегодня немного не тот: Перес его обыграл, и видно, что ему пока некомфортно. Это очень нетипично».

Сама возможность намеренной аварии в той ситуации выглядит крайне сомнительно: ведь обычно в Монако в таких действиях подозревают как раз обладателей поула. А Перес находился на третьем месте позади обоих «Феррари» – и мог бы проиграть максимум одну позицию как раз Ферстаппену. В интересах Серхио было до последнего атаковать в попытке подняться еще хотя бы на строчку, а не терять все лишь бы затормозить напарника.

К тому же, по признанию Гельмута Марко, место выше Макса даже не стало бы дополнительным козырем в переговорах по новому контракту – его подписали в пятницу, перед квалификацией.

Если предположить, что Серхио разбил машину намеренно (в нетипичном месте с разворотом задней части и риском разворотить коробку передач – да, очень продумано!), то он делал это именно против Ферстаппена.

Невозможно точно сказать, что в версии нет смысла (все-таки мексиканец временами достаточно импульсивный и иногда склонен к опрометчивым действиям на трассе), но его явно не очень много. И в смысле чемпионата, и в смысле гонки Перес мало выигрывал и очень рисковал.

Намного логичнее ситуация станет, если вспомнить претензии отца Макса Йоса в адрес «Ред Булл» после финиша Гран-при:

«Ред Булл» показал хороший результат, но мало помог Максу в борьбе с лидерами. Третьим местом он обязан ошибке «Феррари» со вторым пит-стопом Шарля Леклера. Максу, лидеру чемпионата, не помогли со стратегией, которая полностью обернулась в пользу Чеко. Это разочаровывает, и хотелось бы видеть другой подход по отношению к лидеру чемпионата.

На самом деле Перес выиграл гонку из-за раннего пит-стопа. Наверное, команда может назвать это экспериментом, хотя она на примере Гасли уже видела, что промежуточные шины – верный путь. Я бы хотел, чтобы эта стратегия досталась Максу, но, разумеется, я не вполне объективен. Я считаю, что десять очков Макса просто выбросили. У нас было два схода, поэтому важно каждое очко. Нельзя забывать, что лучшая машина в данный момент у «Феррари», особенно в квалификациях.

Максу еще и в квалификации не повезло, поскольку до аварии Переса он ехал значительно быстрее и шел ко второму месту. Тогда все сложилось бы иначе».

То есть главная претензия заключалась все-таки в стратегии – и тогда понятна позиция Ферстаппенов: вы не помогли нам тогда – мы вернем долг. Это сейчас кажется, будто 10 очков ничего бы не решили, а тогда Макс уехал из княжества с преимуществом всего в 9 пунктов.

Почему тогда столько тянули? Макс теперь вообще не помогает Пересу?

Просто Ферстаппен с напарником больше не пересекались в подобных обстоятельствах на трассе: чемпион полетел в космос, а проблемы возникали только в Сингапуре (виноват сам) и Великобритании (из-за чужих обломков):

Вот жетон злопамятности и лежал непотраченным почти весь сезон! Других же спорных моментов между Бразилией и Монако просто нет.

«Речь о том, что было в прошлом, – подтвердил Ферстаппен. – Не буду распространяться, но в команде это знают. Не стану говорить, где произошла эта история.

Мы сели за стол и выложили друг другу все. Конечно, я понимаю сторону Чеко, понимаю, что он разочарован, но и я объяснил, почему не отдал позицию. Наконец-то мы обсудили это все вместе. И теперь как команда мы во всем разобрались и теперь пойдем дальше. Готовимся к Абу-Даби.

Если ему нужна будет помощь, это не конец света. В конечном счете все сводится к тому, кто финиширует выше. Если ему нужна будет помощь, я готов».

«В Абу-Даби Макс сделает все, чтобы Серхио занял второе место в чемпионате мира», – добавил советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

«Пилоты обсуждали эту ситуацию, они пожали друг другу руки, так что мы сосредоточены на следующей гонке. Наша цель в том, чтобы понять – можем ли мы помочь Серхио Пересу занять второе место в общем зачете.

Раньше нам никогда не покорялось такое достижение (1 и 2 место в зачете пилотов) и Макс выразил готовность чем можно помогать команде достичь этой цели на Гран-при Абу-Даби. Мы говорим о прямом соперничестве Чеко и Шарля, и если Макс сможет как-то помочь напарнику – он это сделает.

Чеко феноменальным образом помогал команде на протяжении всего сезона и заслужил второе место в общем зачете. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его на Гран-при Абу-Даби», – анонсировал Кристиан Хорнер.

Тем не менее, такие «внезапные» истории совершенно не красят Ферстаппена – которого команда обычно хвалит за невероятную работоспособность и распространение всем дополнительной мотивации. У Макса и «Ред Булл» были ПОЛГОДА, чтобы обсудить недовольство Ферстппена и прийти к компромиссу – кто бы ни сорвал возможность договора, мелочным мстителем теперь выглядит именно чемпион.

Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo; Gettyimages.ru/Clive Mason