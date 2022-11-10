Дорожный «Мерседес» с актуальным мотором «Ф-1» побил рекорд смертельного «Зеленого Ада». Снял 8 секунд на мокром асфальте

Один такой стоит всего €2,6 млн.

«Мерседес» 5 лет ковырялся над суперпроектом AMG ONE – гипкаром с актуальным мотором «Ф-1», отдельными аэродинамическими элементы с чемпионской машины 2016-го, мощностью в 1063 л.с., разгоном до 200 км/ч за 6 секунд и максималкой в 350 км/ч. По уверениям компании, все 275 экземпляров стоимостью 2,6 млн евро каждый выкупили еще в 2017-м, однако пришлось подождать – проблемы с переносом гоночного мотора на обычные дороги оказались НАМНОГО больше первоначально ожидавшихся.

«Стоит проверить тот протокол заседания, но я уверен, что мы все были пьяны, когда согласились одобрить план», – признался гендиректор «Мерседеса» Ола Каллениус перед презентацией уже готовой машины.

И теперь ее не просто развозят клиентам, но и активно пользуются для продвижения марки – например, бьют рекорды треков вроде «Северной петли Нюрбургринга», «Нюрбургринга Нордшляйфе» – или «Зеленого Ада» (его так прозвали за бесконечный лес по бокам невероятно долгой и сложной конфигурации со всеми типами и комбинациями поворотов). Это один из самых старых, олдскульных и смертельных треков Германии и мира – именно там чуть заживо не сгорел Ники Лауда в аварии 1976-го, а время круга на нем считается очень показательным.

Под управлением победителя бесчисленных заездов класса ГТ Маро Энгеля AMG ONE проехал 20,6-километровую версию «Зеленого ада» за 6.30,705 (на 8,1 секунды быстрее предыдущего рекордсмена среди дорожных машин «Порше» 911 GT2 RS MR), а 20,8-километровую – за 6.35,183 (на 7,8 секунды быстрее того же «Порше»).

Здесь круг целиком – оказывается, трек был влажным, и Энгель еще сильно сбрасывал во многих поворотах:

Так что по сухой погоде результат еще можно улучшить!

Просто «Мерседесу» не повезло: для регистрации рекорда требуется наблюдение и замеры особой комиссии специальной аудиторской компании TÜV Rheinland – иначе его не засчитают официально. Приезд делегатов нужно планировать заранее – и их пригласили на 28 октября. Вот только денек выдался дождливый (как часто бывает в этой части Германии посреди осени): лило полдня , сохло еще дольше, и фактически вместо целой сессии у тестовой команды оказалось меньше часа для заездов – ведь трек в октябре железно закрывают в 17:15 из-за раннего захода солнца! За пределами этого времени паковаться в боксах можно, а выезжать на трассу – уже нет.

Энгель проехал лишь 4 быстрых круга, и только последние два оказались действительно «быстрыми» – когда половина поворотов немного подсохла. Рекордный круг зарегистрировали в 17:14 по местному времени.

«Вообще не ожидал, что получится показать такое время в тех условиях», – прокомментировал Маро.

Кстати, «Мерседес» привез и дополнительного нотариуса – специально для подтверждения дорожной конфигурации отчетной машины: производитель пообещал, что любой покупатель при кастомизации заказа получит возможность настроить гиперкар в точности как модель с «Зеленого ада».

Как насчет связи с «Ф-1»? Она на месте:

«Как и Хэмилтону с Расселлом, мне пришлось учиться выдавать накопленную гибридной составляющей мотора энергию лучшим образом, – описал впечатления Энгель. – А это непросто, особенно на таком длинном треке. И еще ДРС, ее тоже надо было научиться оптимально использовать (в «Ф-1» открывать крыло ДРС в дождевых условиях вообще запрещено – Sports.ru). Но это настоящее ощущение «Формулы-1».

Выходит, не зря страдали 5 лет – теперь ожидается ответ от «Валькирии» главного конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи, созданного совместного с «Астон Мартин» под «Ле-Ман».

Фото: Mercedes-Benz