Пилот «Ф-1» принял красочный мексиканский карнавал перед гонкой за возвращение грид-герлз. Обрадовался и взбесил феминисток

Пять лет назад «Формула-1» потеряла одну из своих главных традиций – грид-герлз: купившая серию в 2017-м «Либерти Медиа» сочла ее не соответствующей новому образу Гран-при.

«Эта традиция не сходится с тем, что мы считаем главными ценностями «Формулы-1» как бренда. Это противоречит современным социальным нормам», – объяснял решение бывший коммерческий директор серии Шон Братчес.

Тем не менее, не все гонщики тогда обрадовались. Сейчас они тоже только и ждут возвращения девушек на стартовую решетку – ведь вот такое фото выложил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли с недавнего мексиканского этапа:

«Здорово, что грид-герлз вернулись», – написал француз.

Но не спешите радоваться: Гасли ошибся. Грид-герлз никто не возвращал – Пьер сфотографировался с участницей местного карнавала Масатлан (Mazatlan, мексиканский город из штата Синалоа – Sports.ru)

В этом году организаторы сделали Гран-при Мексики максимально доступным для фанатов: их пустили в паддок (пилоты даже жаловались, что весь четверг и часть пятницы было трудно пройти в зону команд), а перед гонкой даже провели традиционный национальный Масатлан. Его празднуют в конце октября с 1827 года – на Гран-при «Формулы-1» он состоялся впервые.

«Мы стремимся прославить имя Мексики и показать то, что делает нашу страну такой уникальной», – сказал гендиректор этапа Федерико Гонсалес.

И, видимо, Гасли не удосужился узнать, что вообще происходит. Как и многие фанаты – об этом карнавале мало кто слышал за пределами Мексики до недавнего этапа. Опрометчивые слова Пьера приняли за правду – и начали разносить гонщика по традиционной теме неуважения к женщинам.

«Женщины имеют право выбирать карьеру, которую хотят, но их участие в гонках – это больше чем просто декорация. Позор, что пилоты не пытаются больше освещать великолепную работу женщин в их командах», – написала волонтерская платформа Females in Motorsport, освещающая успехи женщин в гонках.

«Нет, нет, нет. Женщин не должны использовать как товар с чисто сексуальной ценностью. Иллюзия выбора и ложное понимание. Женщины не могут быть свободны, когда их тела расцениваются как товар. Это не ее [девушки с фото] вина, но сама идея того, что эта работа существует, отбрасывает нас на годы назад», – написала другая пользовательница с феминистскими взглядами.

Самое забавное, что комментарии недовольных оказались не самыми популярными. Куда больше внимания привлекли шутки про напарника француза Юки Цуноду.

«Я думал, что Юки – твоя грид-герл».

А так один из пользователей представил реакцию японца на фото Гасли:

Что только не творит с людьми ломка из-за отсутсвия грид-герлз!

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI ; REUTERS/Carlos Perez Gallardo/Pool TPX IMAGES OF THE DAY, Henry Romero, ; Gettyimages.ru/Peter Fox / Stringer , Chris Graythen , Mark Thompson; twitter.com/PierreGASLY