«Феррари» возвращается на «Ле-Ман» с этим алым красавцем-гиперкаром на 680 л.с. Его готовили с прицелом на инновации из «Ф-1»

После перерыва в полсотни лет «Феррари» возвращается в высший дивизион гонок на выносливость – класс гиперкаров для «24 часов Ле-Мана» и серий вроде WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость) и американского WeatherTech Sportscar (туда входят легендарные «24 часа Дайтоны»). Команда из Маранелло представила новенький гиперкар 499Р:

Главная особенность прототипа – в уникальности пока соперники по «Формуле-1» из «Альпин» вместе с другими коллективами основывали болиды на уже готовых шасси «Даллары», «Лижье», «Мультиматик» или «Орека», «Феррари» создала машину исключительно на собственных разработках и технических нормативах для класса LMH (Le Mans Hypercar), дающего инженерам больше свободы по сравнению с классом LMDh (Le Mans Daytona hybrid, именно там используется готовое шасси, а нужны только своя силовая установка и кузов, причем бюджет на разработку ограничен одним миллионом евро).

Если второй вариант гораздо дешевле и проще, тогда почему «Феррари» пошла более сложным путем?

«Что же, это наша машина. Так что мы можем улучшать что захотим и в шасси, и в подвеске, во всем – мы можем перенести все ноу-хау из класса GT и «Формулы-1», что было бы невозможно в классе LMDh», – объяснил глава отдела разработки машин класса GT и технический директор проекта 499P Фердинандо Канниццо.

Однако ограничения есть и в классе LMH: для новой «Феррари» срздали двигатель с максимально допустимой мощностью в 680 л.с. – 3-х литровый V6 с двумя турбинами взяли из «Феррари» 296 GT3, но немного доработали, чтобы уменьшить общий вес болида.

Но главная особенность силовой установки в 499Р заключается в том, что она не просто приводит машину в движение, но и является важным структурным элементом, несущим нагрузку – служит «скелетом» конструкции, к которой крепятся другие важнейшие узлы.

Еще 272 л.с. создаст система рекуперации энергии, разработанная по мотивом используемой в «Ф-1» MGU-K. Накопленная в батареях кинетическая энергия от торможений возвращается на переднюю ось, но только при достижении определенной скорости – это помогает повысить длину стадии разгона. Да, машина получила забытый в «Ф-1» полный привод – еще одно преимущество машин класса LMH.

«Электрическая система и батарея уже получили все технологии, обкатанные нами в «Ф-1», – раскрыл еще одну фишку Каниццо.

Что же с аэрообвесом? На что в «Феррари» делали уклон – на прижимную силу или максимальную скорость?

«Если проанализировать регламент LMH, то вы увидите что соотношение прижимной силы и лобового сопротивления зафиксировано , – отвечает Каниццо. – И разброс не такой большой. В этом случае было важно минимизировать аэродинамическую чувствительность; стабильность в поворотах и в других условиях мы увидим на трассе, и, конечно, необходимо гарантировать стабильность в настройках. Это огромный труд, большую роль в котором играет балансировка аэродинамической эффективности авто [без постоянного снижения лобового сопротивления]».

«Феррари» 499Р уже успели обкатать в Имоле – посмотрите, как эффектно выглядит красно-желтая ливрея под лучами солнца, как же мощно ревет V6:

И даже в прототипе узнаются фирменные черты автомобилей итальянской марки, что вполне позволяет назвать его самым красивым авто в гонках на выносливость.

Если вы – давний фанат Скудерии, то ливрея точно показалась вам знакомой: это доработанный дизайн 312 P из 70-х для сохранения связи с историческим наследием.

Оттуда же и №50 – как символ возвращения 50 лет пустя!

Дебют в гонках запланирован на середину марта. «Феррари» выставит свой гиперкар на старте «1000 миль Себринга». И цель, конечно, фирменная: «Мы выкладываемся на полную, чтобы быть готовыми к первой гонке и тому, чтобы проехать ее всю и не просто проехать, а финишировать первыми, – признался Каниццо. – Но, конечно, для того, чтобы финишировать первыми необходимо, в первую очередь, добраться до финиша, так что наша работа непроста».