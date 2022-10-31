Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

Мерседес Мерседес
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Макларен Макларен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Хаас Хаас
Александр Албон Александр Албон
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Альфа Таури Альфа Таури
Николас Латифи
Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Астон Мартин Астон Мартин
Альфа
Гран-при Мексики Гран-при Мексики
Серхио Перес Серхио Перес
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Уильямс Уильямс
Валттери Боттас Валттери Боттас
Шарль Леклер Шарль Леклер
Магну
Феррари Феррари
Ландо Норрис Ландо Норрис
Джордж Расселл Джордж Расселл
Альпин Альпин
Эстебан Окон Эстебан Окон
Ланс Стролл Ланс Стролл
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Пьер Гасли Пьер Гасли
Юки Цунода Юки Цунода
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Авто Авто

Макс – беспощаден.

Гран-при Мексики войдет в историю как исторический рекордный день: Макс Ферстаппен взял 14-ю победу за сезон и побил «вечные» достижения Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля в 13 побед за год.

Правда, несмотря на старт с поула, его победа полгонки не выглядела неизбежной: «Мерседес» подготовил альтернативную стратегию в надежде прервать серию «Ред Булл» – ведь еще перед гонкой шеф команды Тото Вольфф называл заезд в Мехико единственным шансом на триумф в 2022-м.

Что же пошло не так?

  • Хэмилтон отобрал у Расселла вторую позицию на старте. Через пару поворотов с ним разобрался и Перес. Алонсо поднялся на 2 позиции и стал 7-м. Одна маленькая помарка на апексе стоила Джорджу подиума:

  • Однако «Мерседес» стартовал на более выносливом «медиуме» – тем не менее, он медленнее «софта» на машинах «Ред Булл».

«Мерседес» явно запланировал стратегию с одним пит-стопом, а «Ред Булл» замахивался на два.

  • К девятому кругу Хэмилтон отстал на 1,5 секунды после нескольких лучших кругов – для контроля температуры шин и двигателя. Перес же замер за Льюисом в окрестностях 2 секунд – с той же целью.
  • За 15 кругов «Феррари» проиграла «Мерседесу» почти 8 секунд (при более быстром «софте» против «медиума») – из-за проблем с мотором и снижения прижимной силы из-за высокогорного расположения трека. Вот такой путь – от быстрейшей машины на старте сезона до №3 ближе к его концу.
  • На 16-м круге Ферстаппен выдал лучший круг. «Феррари» же отстала от «Мерседеса» уже на 10 секунд. Но на 21-м Расселлу передали: «У Макса очевидное падение темпа».
  • На 23-м круге Макс передал: «Левая передняя не хочет поворачивать» – а на следующем в боксы заехал Перес первым среди лидером. Причем Чеко обслуживали 5 секунд – уже третий Гран-при подряд лучшая бригада механиков в «Формуле-1» заваливает хотя бы один пит-стоп. Серхио выехал шестым.
  • Хэмилтон тут же начал подбираться к Максу: на 25-м круге отрыв упал до 1,7 секунд, пока Льюис сказал по радио: «Мои шины в порядке». Ответ Макса – «Мои передние сдохли».
  • Ферстаппена обслужили на 26-м круге уже за 2,5 секунды – чемпион вернулся третьим, перед «Феррари». «Ред Булл» растянул первый отрезок всего на 3-4 круга свыше прогнозируемого.
  • На 27-м круге Перес обогнал Леклера.
  • На 28-м Ферстаппен начал жаловаться на переключение передач. Ответ Хэмилтона – жалобы на перебои с зажиганием в моторе.
  • Пит-стоп Леклера на 29-м круге – Шарль выехал 12-м. А Перес параллельно догнал Сайнса.
  • Хэмилтон заехал в боксы на 30-м круге – его обслуживали 3,3 секунды и установили самый медленный «хард» (0,7 секунды от «медиума» при прочих равных). Он выехал третьим в пяти секундах за Ферстаппеном и в двух секундах перед Пересом – явно с планом ехать до конца.
  • Сайнс остановился на том же 30-м – и вернулся девятым.
  • Леклера чуть не сорвало в барьеры на том же месте, где он разбил болид в практике – видимо, Шарлю приходится атаковать на полную.
  • На 34-м круге Расселл последним из лидеров заехал на пит-стоп и получил «хард». Вернулся четвертым – в семи секундах за Пересом.
  • На 37-м Перес догнал Хэмилтона – открыл секундное окно DRS. Льюис пожаловался, что «хард» не так хорош, как «медиум». А Расселлу приказали сбрасывать раньше в зонах торможений.
  • На 40-м Сайнс догнал Алонсо, досидевшего на «медиуме» без пит-стопов – и разобрался с чемпионом в битве за топ-5. В конце круга Фернандо последним из лидирующей группы заехал за «хардом» и выехал восьмым – после Риккардо.
  • К 45-му кругу «Феррари» отстала от «Мерседеса» уже на 25 секунд – целый пит-стоп.
  • На 47-м круге отрыв Ферстаппена от Хэмилтона зафиксировался на уровне 10 секунд. Перес отвалился с хвоста Льюиса. А затем Макс догнал круговых.
  • На 51-м круге Риккардо выбил Цуноду в битве за 11-ю позицию. Итог: 10 секунд штрафа Риккардо за аварию, а Юки сошел.

  • На 56-м круге Ферстаппен и Перес все еще ехали быстрее «Мерседесов» на «харде».
  • На 58-м Риккардо пробурился мимо Боттаса и Норриса на 9-е и оказался позади «Альпин».
  • На 61-м круге Алонсо уступил Окону и Риккардо на одной прямой. Фернандо снова на что-то бомбит по радио «что за сезон, что за сезон!» – видимо, в машине опять что-то сломалось.
  • На 63-м Риккардо прорвался на 7-ю позицию – и поехал отрываться.
  • На 64-м Хэмилтон проигрывал Ферстаппену 13 секунд. Такой внезапной шинной магии «Ред Булл» никто не ждал.
  • На 65-м круге Алонсо припарковал машину со сломанным мотором и вызвал виртуальный сэйфти-кар, но в боксы никто заехать не успел: «Альпин» убрали очень быстро.

  • Расселл получил комплект «софта» ради лучшего круга на финальных километрах.

Ферстаппен привез 15 секунд Хэмилтону – стратегические шахматы от «Мерседеса» провалились. 14-я победа Макса в сезоне – рекордная: еще никто столько не выигрывал за год в «Ф-1»!

Риккардо удержался на 7-й позиции даже несмотря на штраф, но главный шок – кошмарный провал «Феррари»:

Минута от победителя!

Итог – в общем зачете: Перес снова второй, и шансов на реванш у Леклера все меньше:

А в Кубке конструкторов «Мерседесу» осталось всего 40 баллов до Скудерии – отрыв уже не кажется недостижимым:

👑 Чемпионский каприз Ферстаппена – шлем, покрытый чистым золотом. У Михаэля Шумахера и Феттеля были такие же

Квалификация: Ферстаппен на поуле в Мексике, «Мерседесы» рядом, «Феррари» отстала

«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные