Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

Макс – беспощаден.

Гран-при Мексики войдет в историю как исторический рекордный день: Макс Ферстаппен взял 14-ю победу за сезон и побил «вечные» достижения Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля в 13 побед за год.

Правда, несмотря на старт с поула, его победа полгонки не выглядела неизбежной: «Мерседес» подготовил альтернативную стратегию в надежде прервать серию «Ред Булл» – ведь еще перед гонкой шеф команды Тото Вольфф называл заезд в Мехико единственным шансом на триумф в 2022-м.

Что же пошло не так?

Хэмилтон отобрал у Расселла вторую позицию на старте. Через пару поворотов с ним разобрался и Перес. Алонсо поднялся на 2 позиции и стал 7-м. Одна маленькая помарка на апексе стоила Джорджу подиума:

Однако «Мерседес» стартовал на более выносливом «медиуме» – тем не менее, он медленнее «софта» на машинах «Ред Булл».

«Мерседес» явно запланировал стратегию с одним пит-стопом, а «Ред Булл» замахивался на два.

К девятому кругу Хэмилтон отстал на 1,5 секунды после нескольких лучших кругов – для контроля температуры шин и двигателя. Перес же замер за Льюисом в окрестностях 2 секунд – с той же целью.

За 15 кругов «Феррари» проиграла «Мерседесу» почти 8 секунд (при более быстром «софте» против «медиума») – из-за проблем с мотором и снижения прижимной силы из-за высокогорного расположения трека. Вот такой путь – от быстрейшей машины на старте сезона до №3 ближе к его концу.

На 16-м круге Ферстаппен выдал лучший круг. «Феррари» же отстала от «Мерседеса» уже на 10 секунд. Но на 21-м Расселлу передали: «У Макса очевидное падение темпа».

На 23-м круге Макс передал: «Левая передняя не хочет поворачивать» – а на следующем в боксы заехал Перес первым среди лидером. Причем Чеко обслуживали 5 секунд – уже третий Гран-при подряд лучшая бригада механиков в «Формуле-1» заваливает хотя бы один пит-стоп. Серхио выехал шестым.

Хэмилтон тут же начал подбираться к Максу: на 25-м круге отрыв упал до 1,7 секунд, пока Льюис сказал по радио: «Мои шины в порядке». Ответ Макса – «Мои передние сдохли».

Ферстаппена обслужили на 26-м круге уже за 2,5 секунды – чемпион вернулся третьим, перед «Феррари». «Ред Булл» растянул первый отрезок всего на 3-4 круга свыше прогнозируемого.

На 27-м круге Перес обогнал Леклера.

На 28-м Ферстаппен начал жаловаться на переключение передач. Ответ Хэмилтона – жалобы на перебои с зажиганием в моторе.

Пит-стоп Леклера на 29-м круге – Шарль выехал 12-м. А Перес параллельно догнал Сайнса.

Хэмилтон заехал в боксы на 30-м круге – его обслуживали 3,3 секунды и установили самый медленный «хард» (0,7 секунды от «медиума» при прочих равных). Он выехал третьим в пяти секундах за Ферстаппеном и в двух секундах перед Пересом – явно с планом ехать до конца.

Сайнс остановился на том же 30-м – и вернулся девятым.

Леклера чуть не сорвало в барьеры на том же месте, где он разбил болид в практике – видимо, Шарлю приходится атаковать на полную.

На 34-м круге Расселл последним из лидеров заехал на пит-стоп и получил «хард». Вернулся четвертым – в семи секундах за Пересом.

На 37-м Перес догнал Хэмилтона – открыл секундное окно DRS. Льюис пожаловался, что «хард» не так хорош, как «медиум». А Расселлу приказали сбрасывать раньше в зонах торможений.

На 40-м Сайнс догнал Алонсо, досидевшего на «медиуме» без пит-стопов – и разобрался с чемпионом в битве за топ-5. В конце круга Фернандо последним из лидирующей группы заехал за «хардом» и выехал восьмым – после Риккардо.

К 45-му кругу «Феррари» отстала от «Мерседеса» уже на 25 секунд – целый пит-стоп.

На 47-м круге отрыв Ферстаппена от Хэмилтона зафиксировался на уровне 10 секунд. Перес отвалился с хвоста Льюиса. А затем Макс догнал круговых.

На 51-м круге Риккардо выбил Цуноду в битве за 11-ю позицию. Итог: 10 секунд штрафа Риккардо за аварию, а Юки сошел.

На 56-м круге Ферстаппен и Перес все еще ехали быстрее «Мерседесов» на «харде».

На 58-м Риккардо пробурился мимо Боттаса и Норриса на 9-е и оказался позади «Альпин».

На 61-м круге Алонсо уступил Окону и Риккардо на одной прямой. Фернандо снова на что-то бомбит по радио «что за сезон, что за сезон!» – видимо, в машине опять что-то сломалось.

На 63-м Риккардо прорвался на 7-ю позицию – и поехал отрываться.

На 64-м Хэмилтон проигрывал Ферстаппену 13 секунд. Такой внезапной шинной магии «Ред Булл» никто не ждал.

На 65-м круге Алонсо припарковал машину со сломанным мотором и вызвал виртуальный сэйфти-кар, но в боксы никто заехать не успел: «Альпин» убрали очень быстро.

Расселл получил комплект «софта» ради лучшего круга на финальных километрах.

Ферстаппен привез 15 секунд Хэмилтону – стратегические шахматы от «Мерседеса» провалились. 14-я победа Макса в сезоне – рекордная: еще никто столько не выигрывал за год в «Ф-1»!

Риккардо удержался на 7-й позиции даже несмотря на штраф, но главный шок – кошмарный провал «Феррари»:

Минута от победителя!

Итог – в общем зачете: Перес снова второй, и шансов на реванш у Леклера все меньше:

А в Кубке конструкторов «Мерседесу» осталось всего 40 баллов до Скудерии – отрыв уже не кажется недостижимым:

Фото: REUTERS/Edgard Garrido