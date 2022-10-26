82-летнего чемпиона «Ф-1» посадили в современный болид – и он поехал! Выдержал пару кругов на скорости свыше 200 км/ч

Безумный Марио Андретти.

Перед Гран-при США «Формула-1» и «Макларен» устроили, казалось бы, невозможное шоу для местных болельщиков: посадили последнего американского чемпиона главной серии мира Марио Андретти в современную машину и выпустили на трек.

Звучало бы как тривиальный выставочный заезд, если бы гонщику не было 82 года – Марио побеждал еще в 1978-м, не выступал полный сезон на высоком уровне с 94-го, а с 2000-го вообще не выезжал на зачетные заезды. Только частные тесты.

Но шеф «Макларена» Зак Браун пообещал на камеры перед Гран-при Майами – пришлось выполнять: команда выдала ему победный болид Льюиса Хэмилтона 2013-го:

Да, не самую новую из доступных, но все-таки у заезда были и маркетинговые цели – а для них принято использовать последнюю из успешных и топовых в пуле команд. И, конечно надо было развлечь фанатов на трибунах ревом уже легендарного V8!

И Марио проехал несколько кругов – выжимая свыше 200 км/ч. Следовавший позади Зак (50 лет) едва поспевал.

Конечно, Андретти не пустили бы за руль современного болида без предварительных тестов – впервые он сел в новый «Макларен» за неделю до Гран-при США на треке «Лагуна-Сека».

Правда, оба раза чемпион остался без правильной подгонки сиденья и руля, а потому обзор трудно было назвать приемлемым – возникли проблемы даже с видимостью индикатора передач.

«Можно снять еще много времени, – резюмировал Марио. – Некоторое время даже работало против меня. Машина делала все, что должна была, в смысле шасси и управляемости. Но сперва я даже не видел информацию о передаче, на которой ехал, особенно при понижении – а ведь крайне важно держать правильные обороты на выезде из поворота, иначе все собьется. У этих моторов очень узкий диапазон кривой мощности, я проехал 3-4 поворота правильно, а затем начал выезжать с неправильной передачей. Один клик помог бы. И ты не можешь сдвинуть рулевую колонку туда, где она бы мне на самом деле подошла.

Я так доволен, получил ровно что ожидал: мощь и отдачу от шасси, оно двигалось так ловко… Торможения, все остальные характеристики, просто потрясающе».

Как насчет перегрузок от скорости? Не проблема!

«Я их ждал. Честно говоря, именно такого я и хотел. Любого пилота оживляет такое.

Насыщение мощностью никогда не происходит. И когда ты ловишь этот великий разгон, когда попадаешь в кривую мощности и машина выдает максимум – не верится. Именно это ищут гонщики, вот о чем мечтают. Хочется испытывать это вновь и вновь.

В какой-то мере так же ощущалась турбоэра конца 70-х и начала 80-х. Помню, я заменял Дидье Пирони в «Феррари» на Гран-при Италии в Монце в 82-м, и тогда было нечто подобное, потому что в квалификационном режиме машина выдавала почти 1100 л.с. Примерно так же невероятно».

Зачем же Марио это делает? Неужели ему не страшно?

«Никто никогда не поймет, как я люблю ездить на гоночных машинах. На нынешнем этапе моей жизни какой такой шанс – огромная ценность. Это прибавляет мне жизни, может, еще дополнительные 10 лет!

Не испытывал такого удовольствия долгие, долгие, долгие годы, можете представить. Просто снова так проехать. Все вышло идеально. Жизнь прекрасна!»

А еще в сюжете для Sky Sports F1 о поезде на Гран-при США Марио рассказал: он до сих пор ездит на двухместных болидах «Индикара» по «Индианаполису» и временами катает народ по запросам. Однажды провез 92-летнюю пассажирку – «и она кричала «хочу проехать, пока не стану слишком старой!»

Правда, формально Андретти не добрался до рекорда «самого старого пилота за рулем болида «Ф-1»: на «Фестивале скорости» в Гудвуде в 2015-м сэр Стирлинг Мосс сел в свой «Мерседес» W196 1954 года в возрасте 86 лет. Однако никто в возрасте 80+ точно не садился за руль современной машины – и уж точно не пытался что-то из нее выжимать! Марио невероятен.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Florent Gooden / Dppi/Dppi; REUTERS/Brian Snyder