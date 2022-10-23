Семейный шлем Шумахера для Гран-при США: фирменный дракон Михаэля в ковбойской шляпе и фото сестры-наездницы

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Если бы в «Формуле-1» существовали списки хороших и плохих парней, то Мик Шумахер наверняка оказался бы в первом. Он не ругается по радио, не попадает в скандалы, а свободное время тихо проводит в кругу семьи.

И даже шлемы посвящает своим родным.

На особом дизайне Мика для Гран-при США – звездное небо, подобное тому, что можно наблюдать лежа на траве на семейном ранчо Шумахеров в Техасе – принимающем заезд штате.

Китайский дракон в ковбойской шляпе – отсылка к Михаэлю и духу этих мест. Еще один такой же гораздо меньше в размерах и соседствует с надписью «Keep fighting» (это лого некоммерческого проекта Шумахеров, направленного на то, чтобы побудить других людей никогда не сдаваться).

И самое милое – изображения сестры Джины, двукратной чемпионки мира и чемпионка Европы по ковбойской выездке. Идеальный персонаж для шлема, предназначенного для гонок на родине ковбоев.

Это будет помилее обычных дизайнов в стиле юга США, не так ли?

Фото: instagram.com/mickschumacher