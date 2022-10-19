«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

Позиция Леклера и Сайнса.

В 2022-м «Феррари» построила победную машину и вернулась в реальные битвы за поулы и Гран-при – правда, в итоге фактически реализовалась только в квалификациях: Шарль Леклер – первый по поулам с девятью штуками, у Карлоса Сайнса – еще 2, а у чемпиона Макса Ферстаппена – 5.

В остальном же Леклер отстал от Ферстаппена еще на середине сезона (до Гран-при США по победам 12:3), а Скудерия уступила Кубок Конструкторов «Ред Булл» и едва сбежала из-под прессинга «Мерседеса».

Что же пошло не так? Невероятная комбинация из ненадежных машин, метких личных ошибок пилотов, косяков стратегического штаба, фэйлов на пит-стопах и проигранной гонке обновлений. Да, в 2022-м у «Феррари» полетело абсолютно все.

Однако пилоты довольны!

Например, Шарль Леклер ровно так и резюмировал год для RacingNews365:

«Честно, я очень доволен сезоном. На самом деле мне намного проще в нынешней ситуации по сравнению с прошлым годом, когда я сражался за шестые-седьмые места. Тогда как бы круто ты не выступил – никто на самом деле не замечает. И вот это раздражает.

А в этом году все реально видели каждое наше сильное выступление. Но и слабое тоже – даже экспоненциально больше замечали. Все – хорошее или плохое – больше, когда ты впереди. И это хорошо. Предпочитаю солнце работе в тени без признания. Это хорошая позиция, но да, с ней приходит и дополнительное внешнее давление. У меня создается ощущение, будто говорят обо всем больше, чем могли бы. Просто отрыв в баллах действительно вышел большим, а каждое наше действие оказывалось в центре внимания».

Карлос Сайнс тоже зафиксировал позитив в большом интервью для итальянского Motorsport:

«Команда три года не сражались за чемпионство, а сейчас мы вновь среди лидеров и боремся с двумя лучшими коллективами в истории «Формулы-1» – «Мерседесом» и «Ред Булл». «После неудачных моментов мы испытывали разочарование, как легко можно представить. Но я увидел сплоченность в команде. Никто не сомневается, не перекладывает друг на друга вину – полагаю, раньше это было слабым местом «Феррари». Вспомните последний период, когда «Феррари» не побеждала: люди искали виновного, а сейчас это не так. Атмосфера в команде отличная».

Как же так? Карлос просто вообще отрицает позицию «Феррари» одинаково проваливается»:

«Надо прибавлять и стараться не допускать одну и ту же ошибку дважды. Если вспомнить просчеты, все они были разными – в разных ситуациях и обстоятельствах. Мы не допускали одну и ту же ошибку дважды. Перед нами новый вызов, и мы стараемся расти, становиться сильнее и лучше».

Главная причина неудачной первой половины сезона у Сайнса – слишком затянувшая адаптация к новым машинам

«В 2021 году я запрыгнул в болид и ничего не делал – просто пилотировал и сразу же демонстрировал скорость. В первых гонках сезона-2021 я понимал, где предел. Просто оставалось найти одну-две десятые в определенных типах поворотов – и я был готов соревноваться. Поэтому вторая часть года вышла очень сильной.

Потом садишься в другую машину и считаешь, что показал хорошее время, а в сравнении с другими оно оказывается не таким уж быстрым. Обидно, что это случилось в тот момент, когда появился конкурентоспособный болид.

И я внезапно я столкнулся с незнакомой ранее ситуацией – начал проигрывать напарнику более двух десятых. Со мной такого никогда не было, и я задумался, откуда берется такая разница. Это расстраивало, потому что болид позволял претендовать на победы.

Я не рассказывал о причинах проблем. Думаю, люди, которые понимают «Ф-1», глубоко анализируют, более или менее знают меня и причины трудностей. Если говорить коротко, мне пришлось полностью поменять стиль пилотажа. Я был вынужден пилотировать очень неестественным образом для меня, и нужно было… сделать его естественным – а на такое требуется время.

Также я работал с настройками. В основном мы шли по пути, который потом отбрасывали как неверный, чтобы после узнать, что именно он верным и был. Тестов больше нет, поэтому мы обкатывали идеи прямо во время гоночных уик-эндов. Это означало, что порой приходилось выступать с неправильными настройками – еще один этап без результата.

Разочарование накапливалось примерно до Гран-при Канады, где я начал находить свой путь. С тех пор я стал выступать чуть лучше.

Команда прислушивалась ко мне, они всегда имели в виду мои сложности. Но сейчас действует ограничение расходов, и вообще диапазон настроек этих машин не предлагает широких маневров. Только позже по сезону стало возможным внедрить пару технических изменений, которые мне реально помогли.

Я по-прежнему не могу сказать, что такая машина мне нравится, если говорить о пилотаже. Все еще приходится много думать за рулем, и пилотаж не вполне естественный. Но я по крайней мере понимаю, что могу дать результат, если сделаю все правильно.

Победа на Гран-при Великобритании, могу сказать, решила… проблему для меня. До того дня я часто слышал ставший обычным вопрос: «Когда уже первая победа?» От медиа, от фанатов, от семьи, от друзей – это стало мемом. А теперь мне больше не нужно отвечать!»

Резюме Леклера: две крупные личные ошибки, но в длинном сезоне они неизбежны

«Нам нужно просто лучше все делать по воскресеньям – как команде, над этим мы поработаетм. И, конечно, всегда поговорим и о моих ошибках – в Имоле и Франции.

Но в 23 гонках – сейчас их слишком много – в какой-то момент рано или поздно ошибка все равно случится, особенно когда ты атакуешь на пределе.

Так что да, я проявил слишком большую жадность во Франции, когда не нужно было в тот момент гонки. Может, в Имоле мне не надо было атаковать и лучше было сохранять позицию, а хотел большего.

С точки зрения пилота все это дало мне больше оснований [для работы и изучения], чем, возможно, вы видите снаружи. Пилот всегда работает над мелкими деталями – не слабостями – но в каждой гонке учишься. Стараешься вынести что-то и стать лучше. Лично я бы немного поменял из начала сезона.

Те ошибки не были попыткой компенсировать что-либо. Это было очевидное желание хорошо выступить на домашней гонке «Феррари» в Имоле, а затем, во Франции… Да, ошибся. Но она могла произойти в любой другой момент сезона. Я стараюсь раздвигать границы все время, и не могу ничего исправить».

Техническое развитие болида «Феррари» все-таки действительно отстало – намеренно. В фокусе – 2023-й

Тема «компенсации» всплыла в интервью Леклера не просто так: среди тифози распространена версия, будто алая машина уже с середины сезона безнадежно проигрывала «Ред Булл», а Шарль пытался выжать из нее невозможное и перестарался. Косвенным доказательством служил дальнейший сюжет сезона: Скудерия почти перестала всерьез сражаться с Ферстаппеном, но и Леклера больше не уносило в барьеры.

И главный инженер по трековой производительности «Феррари» Джок Клиа подтвердил в интервью The Race: новая волна обновлений разрабатывались с этапа во Франции как апгрейд установленного на «Поле-Рикаре», затем их тестировали в практике на Гран-при Италии и провозили в Сингапур, но не устанавливали вплоть до заезда в Японии.

«Основополагающие важно было подтвердить, что мы идем в верном направлении, – объяснил длительную задержку Джок. – Как только появляются знаки вопроса и непонимание вроде «Это мы сейчас неправильно все настроили?», нужно быть достаточно смелым, чтобы сказать: «Ладно, сперва нужно понять, что происходит, мы не можем позволить себе продолжать тем же путем».

Это немного похоже на момент, когда вы потерялись: нельзя же просто дальше пилить по дороге и приговаривать «увидим, что случится дальше». Нет, нет, нет – остановитесь и посмотрите в карту! Именно это мы и сделали.

Вы можете сказать: «Отлично, это стоило вам ценной скорости в пяти гонках». Но было бы не мудро делать обратное, ведь будущее всегда впереди. Никогда нельзя игнорировать факт, что нужно продолжать развитие исключительно на гребне выбранного направления.

Вот мы и сделали это: остановились, посмотрели на карту и подтвердили, что направление выбрано верно. Развитие происходит естественным образом, и все команды уже смотрят на следующий год. Очевидно, в нем мы хотим сохранить конкурентоспособсность – если не сказать больше. Потому нам нужно максимизировать следующие гонки в смысле развития и достижения нового уровня.

Да, мы знаем, что в Кубке Конструкторов все непросто и нам нужно сохранять отрыв от «Мерседеса» – буду счастлив выжать скорость ради этого. Но мы так же продолжать генерирование большего и большего направления развития – это даст нам уверенность для входа в следующий год».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson, Robert Cianflone, Dan Mullan