Момент, когда Ферстаппен поверил в новый титул «Ф-1» – ошибка и авария атакующего Леклера. Именно тогда Шарль трагично орал по радио

Тогда отрыв вырос до 63 очков.

На первом интервью в качестве двукратного чемпиона «Формулы-1» Макс Ферстаппен рассказал, в какой момент сезона поверил в титул и решил, что сдавать преимущество больше нельзя:

«Момент, когда я подумал, что мы выиграем – наверное, после «Поль Рикара», когда отрыв довольно сильно увеличился. У нас была достаточно конкурентоспособная машина.

Команда понимала, что в предстоящих гонках борьба будет плотной, но я решил, что такой отрыв отдавать уже нельзя».

Речь идет о Гран-при Франции – 12-м этапе сезона. Его удобно заметить на нашей инфографике набора очков:

Как видите, после победы на 11-м – Гран-при Австрии – Шарль Леклер, казалось, вновь приблизился к Максу: разрыв составил 38 баллов (при 25 очках за победу). И на «Поле Рикаре» монегаск получил обновленную «Феррари» и взял поул с преимуществом в 0,3 секунды.

Гонку Шарль тоже начал достаточно уверенно: сохранил лидерство на старте, но столкнулся с повышенном износом резины и давлением от Ферстаппена. А когда №16 перешел на стратегический «План Б» и начал отрываться, произошло вот это…

Да, уже легендарный рев Шарля – это оттуда.

«Это была ошибка, моя ошибка. Я потерял зад машины. Вот и все, – объяснял расстроенный Леклер после финиша. – Нам нужно проверить технику, но я не думаю, что виновата она. Я считаю, это просто ошибка. Пытался захватить побольше внешней стороны трассы, но, очевидно, заехал колесами в грязь. Это моя оплошность».

И сравнение с предыдущим кругом доказывает личную ошибку лидера «Феррари»: слишком поздно затормозил в повороте и привез слишком много скорости на один из апексов…

Перегрузил шины – и спровоцировал потерю сцепления:

Пришлось ловить машину – и укротить ее не удалось.

В итоге вместо гипотетического второго места и уменьшения отрыва (до 30-31 балла) Ферстаппен выиграл и нарастил преимущество до 63 очков. И с учетом обстоятельств – неудивительно, что именно тогда Макс поверил в титул.