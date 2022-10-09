Ферстаппен встретил второй титул безмерным недоумением – «Формула-1» удивила подсчетом очков даже «Ред Булл»

Момент осознания – золото.

Макс Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Японии и привез пелотону почти полминуты за 27 кругов – звучит как нереальное достижение, достойное второго титула «Ф-1». Вот только нидерландец и его команда до последнего – буквально подиумной комнаты – не знали об оформлении победы, потому Макс и встретил известие с безмерным недоумением посреди обсуждения лучших моментов гонки:

«Что значит «Мне в комнату для чемпиона?» Я ж не чемпион пока? Нет? Я чемпион? Вы уверены?»

Буквально – лица Макса и его напарника Серхио Переса:

Кстати, а это сама комната – да, неловко:

Просто команда и Макс считали, что ему не хватило-таки одного очка:

«Мы считали, что полные очки [за половину дистанции] не дадут, и полагали, что нам не хватит одного очка. Мы хотели провести пит-стоп ради лучшего круга и так далее», – объяснял шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. И Ферстаппен правда несколько раз спрашивал на последних кругах, не пора ли в боксы за шинами под быстрейший круг – однако Перес тогда не завершал успешный обгон Леклера, потому математически в риске не было смыла.

«Ощущения и правда безумные: ведь когда я пересек финишную черту, то никак не ожидал, что стану чемпионом, – рассказал после награждения Макс. – Да, понятно, что с течением времени титул был все ближе, но то, что в итоге мы выиграли чемпионат именно здесь – это и правда безумие. Я не понимал, сколько именно очков должен заработать, поэтому в конце гонки хотел проехать лучший круг, но отрыв был недостаточно безопасным для того, чтобы проводить дополнительный пит-стоп».

Однако «Формула-1» воспользовалась новым регламентом, призванным исправить прошлогодний фарс с очками за два «круга» на дождевом Гран-при Бельгии 2021-го – а по нему полные очки можно начислить, если гонку возобновили, проехали больше половины дистанции и довели до клетчатого флага.

Если бы ее просто закончили красными флагами, но со старта и с той же дистанцией – то пилотам дали бы 75% очков, как в правой таблице.

Оттуда и недоумение. Если «Формула-1» хотела вызвать еще больше споров о титулах Ферстаппена – ей определенно удалось.