Перес трижды нарушил правила и остался первым – это как? «Феррари» справедливо требовала наказать жестче? У Леклера отняли победу?

Судейский фактор на Гран-при Сингапура.

Второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес первым приехал под клетчатый флаг Гран-при Сингапура, красиво закрыв изнуряющий двухчасовой бой с «Феррари» Леклера, жарой, 80%-й влажностью после дождя и постоянными рестартами из-за автомобилей безопасности. №11 выиграл старт у Шарля, лидировал почти всю гонку, а последние полчаса могуче отрывался от алой машины – особенно сильным вышел итоговый задел в 7,5 секунды, созданный после просьбы с мостика уехать на пять секунд на случай штрафа.

Однако три часа после финиша (и примерно два – после награждения) мир и сама «Формула-1» просто сидела и ждала подтверждения, сохранит ли в итоге Перес победу. Подозрения возможного штрафа в заключительной фазе гонки всплыло не просто так: против Серхио открыли расследование «за нарушение правил следования за автомобилем безопасности», но вообще без подробностей! Когда произошло нарушение, что Чеко сделал не так, что ему грозит – оставалось только догадываться по детальному изучению онбордов и одной подсказке из радио Хэмлитона (Льюис однажды пожаловался в стиле «чего этот парень такой медленный?»). Оттуда – полная неопределенность, сколько же №11 получит: 5 секунд? 10 секунд – и первое место уйдет Леклеру? А может, вообще ничего?

«Мы точно не знаем, но это только одно нарушение, так что максимум пять секунд», – заявил советник «Ред Булл» Гельмут Марко сразу после финиша.

«С нашей точки зрения, это не проблема. Нас попросили приблизиться [к машине безопасности], и мы тут же это сделали. Сэйфти-кар ехал супермедленно, чтобы собрать пелотон. Пилоты были на «сликах» и на мокрой трассе, нужно было немного поднять температуру в шинах», – комментировал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«В тех местах трассы, где я мог ехать нормально, машина безопасности ехала очень медленно. И наоборот: когда сэйф-ти кар начинал ехать быстро, уже я не мог держать такой же темп. Условия на трассе были далеки от оптимальных, особенно сложной ситуация была на третьем секторе. Мне кажется, стюарды поняли мои разъяснения и были ими удовлетворены», – рассказал Перес сразу после визита к судьям.

«Стюарды пригласили Переса, чтобы обсудить даже не один, а два случая возможных нарушений, – нагнетал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Машина безопасности дважды появлялась на трассе, и оба раза Перес допускал одну и ту же ошибку – слишком далеко отпускал ее.

Я вспоминаю инцидент с Джовинацци в 2020 году: за такую же ошибку его оштрафовали на 5 секунд. По регламенту же, если я все правильно понимаю, за такие нарушения предусмотрены три вида штрафов: 5 секунд, 10 секунд или проезд через пит-лейн».

Только после финиша в послегоночном шоу технический аналитик F1TV Сэм Коллинз нашел момент, когда Перес на 10-м круге действительно отстал больше, чем на 10 корпусов на выезде из 13-го поворота..

И на 36-м круге – тоже:

А в документе стюардов по инциденту найдено еще и третье нарушение – между 9-м и 10-м поворотами на 36-м круге! Гоночный директор даже передал «Ред Булл» требование ускориться и догнать сэйфти-кар.

Тем не менее, Серхио отделался лишь пятью секундами и остался первым. Но неужели «Феррари» права? Кубок и 25 баллов заслужил Леклер?

Почему Перес сохранил победу?

Вердикт судей поясняет механизм штрафа: за первое нарушение №11 получил официальное предупреждение, за повтор – уже дополнительные 5 секунд. Есть и мотивационная часть:

«При опросе по первому нарушению Перес объяснил, что на трассе было очень мокро, и потому было сложно постоянно держаться недалеко от сэйфти-кара с упавшей температурой на тормозах и промежуточной резине. Стюарды не посчитали ситуацию достаточно опасной или невозможной для соблюдения правил, но приняли обстоятельства, описанные Пересом, как смягчающие, и выписали официальное предупреждение.

На 36-м круге Перес вновь ехал лидером и отстал больше, чем на 10 корпусов, между 13-м и 14-м поворотами – причем ранее гоночный директор передал предупреждение Серхио за превышение дистанции между 9 и 10 поворотами. Команда сообщила информацию Пересу.

Потому с учетом такого же предупреждения за инцидент на 10-м круге Серхио и назначен штраф в 5 секунд по правилу «повтор нарушения, за которое пилота предупредили = штраф в 5 секунд».

То есть фактически правы и Скудерия, заметившая два нарушения, и Перес – насчет сложных условий.

Вердикт справедлив? «Феррари» обокрали?

Автомобиль безопасности существует для снижения скорости пелотона – чтобы работники трека эвакуировали сошедших, убрали обломки и подлатали барьеры. Однако рой болидов надо вести не только достаточно медленно, но и относительно равномерно: чтобы гонщики не тормозили соперников с умыслом помешать им в поддержании температур в покрышках или создать преимущество первого рывка на рестарте. Оттуда и правило 10 корпусов – оно перестает действовать только после сигнала к возобновлению гонки, когда пелотон отстает и позволяет сэйфти-кару заехать в боксы.

И в случае возможного нарушения стюарды изучают обстоятельства: насколько в реальности пилот отстал, с какой целью, на какой части трека находился, что происходило вокруг, как он отреагировал при осознании ситуации. К примеру, в этом году Себастьян Феттель уже ошибался примерно таким же образом (в таком режиме не допускаются разрывы на 10+ корпусов между всеми машинами, а не только между лидером и сэйфти-каром), но сразу же нагнал оторвавшихся, как только понял ошибку.

Ведь если кто-то просто разорвал дистанцию, а потом ее сократил, без создания опасной ситуации, серьезный штраф явно чрезмерен и противоречит смыслу введенного правила. Он скорее служит наказанием за злой умысел – и вот его наличие и изучается.

Ситуация Переса правда оказалась нестандартной: сложные промежуточные условия, тяжелый трек с обилием слепых поворотов, постоянно остывающие шины, возможная потеря концентрации из-за сильной жары и духоты. К тому же, Чеко вообще-то не слишком часто возглавляет пелотон – у него не очень много опыта, еще нет «мышечной» памяти всех процедур, и до автоматизма алгоритмы явно не доведены. Видимо, потому вместо штрафа по ходу гонки его и вызвали на слушания – чтобы расспросить, как вообще вышли три одинаковых нарушения.

Онборды, очевидно, показали отсутствие злого умысла (Чеко и правда не получил никакого преимущества – во всех заявлениях «Феррари» об этом ни слова), а объяснения пилота примерно совпали с увиденным.

К тому же, Перес фактически понес «гоночное» наказание – ему пришлось атаковать изо всех сил 20 минут подряд по жесточайшему Сингапуру даже когда Леклер уже ослабил напор (Шарль сам потом признал, что не мог обогнать «Ред Булл»). То есть у Серхио не было нужды страдать дальше, но он страдал – как раз из-за промашки. И настрадал, так сказать – ведь никто не мешал монегаску удержаться-таки в пяти секундах.

После прошлогоднего скандала с финалом Гран-при Абу-Даби судьи и гоночная дирекция максимально тщательно соблюдают регламент – вплоть до свиста болельщиков и недовольства. Если Чеко выписали штраф в 5 секунд – формулировки правил, видимо, позволяли так сделать.

Да, Перес в самом деле ошибся за сэйфти-каром – но и наказание тоже понес. И выиграл заезд все-таки на треке и в борьбе, без создания нечестного преимущества.

Фото: REUTERS/Caroline Chia, Edgar Su, Christian Bruna; Gettyimages.ru/Clive Rose