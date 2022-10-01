Что с Ферстаппеном? Он 8-й вместо поула, едва держал машину, а финальный круг вообще бросил

Коварство длинной трассы в Сингапуре.

Макс Ферстаппен мог оформить второй титул «Ф-1» на Гран-при Сингапура, если бы выиграл при провале Шарля Леклера ниже девятого места, но теперь, похоже, нидерландцу придется ждать следующего этапа.

Ведь «Феррари» его главного конкурента – на поуле, а сам Макс – только 8-й. И в Сингапуре уже сложнее будет куда-то прорваться, как в Монце или Спа: все-таки техничный городской трек на 20 поворотов гораздо меньше благоволит обгонам.

Еще страннее выглядел финал решающего круга лидера «Ред Булл»: вместо рывка на финишную черту с претензиями на поул фанаты увидели вот такой заезды в боксы под мощные ругательства:

«Какого ***?! Какого ж ***?! Вы че несете?! Я не понимаю, это все как?!» – «Поговорим и объясним позже».

А претензии на поул у Ферстаппена были – по сравнению его секторов с Леклером он вез Шарлю 0,9 секунды, по данным «Ред Булл» он выиграл бы поул с преимуществом в 0,6 секунды).

Просто команда потребовала у Ферстаппена бросить круг буквально на последних поворотах: если бы Макс завершил его на треке, ему пришлось бы возвращаться в боксы по всем длинным 20 поворотам, и в итоге на его RB18 не осталось бы литра топлива для обязательной проверки ФИА. Наказание за недостаток горючего суров – автоматическая дисквалификация из сессии: Макс отправился бы в самый хвост.

Неужели «Ред Булл» так подвел возможного двукратного чемпиона на потенциально титульном Гран-при? На самом деле нет: здесь Макс немного виноват сам: он ехал очень хороший предыдущий быстрый круг, но несколько раз не удержал машину в начале третьего сектора. Поскольку на визит в боксы могло не хватить времени (быстрейший круг в Сингапуре – 110 секунд, а медленный – так и вовсе 2,5 минуты, до клетчатого флага не успевали), команда позволила Ферстаппену рискнуть и проехать вторую квалификационную попытку сразу за первой. Причем Макса еще перед началом второго волновали ресурсы: он запросил у мостика информацию, хватит ли ему заряда аккумулятора.

«На предпоследнем круге ощущения были отличными, но мне сказали бросить круг. Окей. А потом на последнем круге мне сказали вернуться в боксы, и тогда я понял, что случилось. Нам просто не хватило топлива. Просто огромное разочарование, таких вещей не должно происходить.», – высказался в интервью после квалы Макс.

Но вообще потенциальный двукратный немного виноват и сам: его машину срывало на третьем секторе практически каждого круга в финальном сегменте. Примерно вот так:

Почему? Дело в переменчивой погоде: за 2 часа до квалификации в Сингапуре прошел дождь, и практику проводили на дождевой резине. Первые два сегмента квалификации тоже проехали на промежуточной, и только в третьем этапе все выехали на «софте» для сухого трека.

Вот только азиатский трек – очень длинный, сессия проходит вечером, и сохнет покрытие асфальта неравномерно. Более-менее стабильно на сликах можно ехать только по «колее» – гоночной траектории – с минимальными отклонениями.

Макс же в фирменном стиле рисковал и выжимал максимум из каждого поворота, заезжая на более сырые участки. В итоге к третьему сектору его покрышки остывали (намного сильнее, чем у соперников), и задняя часть прекращала цепляться за трек. Вот и приходилось ловить болид.

Проблема возникала не только у Макса: Алонсо попробовал так же – и слегка поцеловал стену.

Тем не менее, Ферстаппен считает, что дело именно в просчете: «Мы должны были обнаружить проблему намного раньше. Я совсем не доволен. Я тоже могу допускать ошибки, команда иногда ошибается. Просто ошибки никогда нельзя считать приемлемыми. Ощущения все равно очень плохие. Такого не должно было случиться».

Да, команда и сам Макс на редкость метко синхронно ошиблись.