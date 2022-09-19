Самая безумная трибуна «Формулы-1»: фанов поднимают на 30 метров, видно половину трассы. Билет стоит всего $1450

Но только на 30 минут.

«Формула-1» полна инновационных технических решений: уникальное топливо, моторы, системы защиты... И трибуны!

На Гран-при Бельгии 2022-го болельщикам представили новые уникальные посадочные места: «Устраивайтесь поудобнее, пристегивайте ремни безопасности и готовьтесь испытать беспрецедентную высоту на трассе «Спа-Франкоршам», – гласит промо. И это не просто игра слов.

За $1450 (за три дня уик-энда) организаторы предлагают фанам подняться на 30 метров над землей с бокалом шампанского в руках. Правда всего на 30 минут в день – остальное время придется провести на обычной трибуне, расположенной рядом.

Но только посмотрите, какой вид открывается на трассу с высоты примерно в 10 этажей.

Знаете ли более безумную трибуну?