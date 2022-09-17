Гонщику из США сорвали трансфер в «Ф-1» – из-за правил допуска к Гран-при. Реакция американцев – «им нужны только наши деньги»

«Ред Булл» не удалось сломать систему.

В «Формуле-1» разрешилась многомесячная сага с возможным переходом одного из главных гоночных талантов США Колтона Херты: его все-таки не пустили, хоть «Ред Булл» и давил со страшной силой на регулятора. 22-летнему американцу пытались раздобыть суперлицензию, чтобы посадить в «Альфа Таури» на место Пьера Гасли – который вроде бы на грани трансфера в «Альпин» за хорошую компенсацию.

Вот только Херта не выдержал темп 2020-го и 2021-го – после третьего и пятого мест в общем зачете «Индикара» в 2022-м он закончил заокеанский чемпионат по гонкам на машинах с открытыми колесами только 10-м. Потому суммарно за 4 года у него накопилось 32 балла за успехи в заездах, а для боевой суперлицензии «Ф-1» нужно 40.

Тем не менее, нынешние лидеры главной серии планеты мечтали пробить исключение ради обкатки перспективного американца.

«Мы изучили регламент и уже обсудили все с ФИА, – заявил советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Из-за ковида в регламенте появился пункт, согласно которому очки (для получения суперлицензии) можно брать c трех из четырех последних сезонов. А также очки могут быть присуждены, если условия назначения очков не выполнились без влияния пилота.

Так что ничего неразумного в таком запросе нет. Херта выиграл семь гонок в «Индикаре» – на мой взгляд, это вполне сравнимо с семью победами в Гран-при. Так что будет досадно, если он не получит суперлицензию».

Речь шла о сезоне Indy Ligths 2018-го – второго дивизиона «Индикара» – который Херта закончил вторым. Благодаря ему Колтон теоретически мог бы забрать дополнительные 12 баллов, добив до суперлицении, но по регламенту ФИА для «валидации» сезона и начисления очков в чемпионате на постоянной основе должно засветиться не меньше 12 гонщиков, а в том году в Indy Ligths ездили лишь семеро. И оговорка про коронавирус тут просто не работает – пандемия-то началась в 2020-м.

Потому ФИА столкнулась с экзистенциальным выбором: либо пересматривать баллы за «Индикар», либо засчитывать полностью выборочный сезон второй лиги с малым количеством участников, формируя прецедент: ведь тогда богатым, но не слишком талантливым гонщикам больше не требовалось бы сражаться в «Ф-2» и «Ф-3» с реальными талантами, а достаточно навезти спарринг-партнеров на турне по таким чемпионатам. И гоночный регулятор решил просто оставить все как есть.

«Это может создать опасный прецедент стать плохим примером для чемпионатов «Ф-2» и «Ф-3», – высказался резервист «Мерседеса» и «Уильямса» Ник де Врис, сам оставшийся без места в «Ф-1» после титула в главной молодежной серии. – Эффект домино после предоставления такого разрешения будет очень большим.

Во-первых, потому что с такими же просьбами к ФИА начнут обращаться многие другие гонщики.

Во-вторых, ребята, которые собирались переходить из «Формулы-4» в «Формулу-3» могут решить просто уехать в США. Потому что в Indy Lights на старт выходит всего 12 машин, зарабатывать очки там намного проще. А потом можно и вернуться. Вы просто убьете нынешнюю структуру гоночных серий, лестницу, которая выстраивалась годами. И которая сейчас отлично работает».

У Колтона был и третий вариант: добить баллы частными тестами – потому его даже заявили на сентябрьскую «перестрелку» «Альпин» между четырьмя претендентами на замену Алонсо. Однако ряд команд «Ф-1» пообещал бунт в случае выдачи суперлицензии по таким основаниям, «Ред Булл» объявил о прекращении переговоров, и тесты с «Альпин» отменили.

«Очень жаль, что люди не осознают того, какую ценность (для «Формулы-1») несет в себе американский гонщик, – прокомментировал Марко. – И какой скачок интереса к «Ф-1» его появление бы спровоцировало, учитывая проведение сразу трех гонок в США».

Шеф «Ф-1» Стефано Доменикали не спорит – но все же настаивает на соблюдении правил.

«Очевидно, что американский гонщик способен вызвать большой интерес на быстро растущем рынке в США. Тем не менее, сегодня приход в «Формулу-1» завязан на четких параметрах в спортивном регламенте, и необходимо уважать эти параметры, определяющие получение суперлицензии. На кону доверие к системе. ФИА оценивает ситуацию, это их дело.Если Херта соответствует необходимым показателям для того, чтобы гоняться в «Формуле-1», мы примем его с распростертыми объятьями».

А может, для Херты и правда надо было сделать исключение? Он – непризнанный гений?

Насколько же Колтон хорош на самом деле? Напрямую замерять практически невозможно: он провел только один сезон в «формульных» линейках – откатал 2016-й в «Открытой Евроформуле» (нечто вроде промежутка между «Ф-4» и «Ф-3»). Там он в 16 лет соревновался примерно наравне с 20-летним Джейком Эйткеном – будущим победителем 4 гонок «Ф-2», заработавшим в итоге суперлицензию и откатавшим один Гран-при за «Уильямс» после срочного повышения из резервистов.

Годом ранее в английской «Ф-4» Херта сражался с Ландо Норрисом и занял третье место общего зачета (нынешняя звезда «Макларена» оформила титул). Там же гонялся и Дэн Тиктум (еще один будущий слушатель академии «Уильямса», двукратный победитель главной молодежной гонки – Гран-при Макао и обладатель суперлицензии), но его дисквалифировали с половины заездов из-за неспортивного поведения, и сравнить из уровни просто невозможно.

В 2017-м Херта вернулся в США и начал заново в Indy Lights, а затем и правда добился некоторых успехов в «Индикаре» – например, он стал самым молодым победителем в истории, выиграть в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Да и в дождевых условиях на стационарных треках машину ловит и правда здорово.

Его талантов даже хватило, чтобы одно из самых авторитетных автоспортивных изданий мира The Race выпустило колонку с заголовком «Формула-1» упустила самого интригующего и рискованного новичка со времен Ферстаппена».

Оттуда и хайп – кейс Херты действительно поднял вопрос транзита между «Ф-1» и американскими сериями. Колтон изначально тестировался и готовился к возможному трансферу в «Макларене», и шеф организации Зак Браун уверен в необходимости реформ:

«Правила нарушать нельзя. Однако у меня вопрос, верны ли эти правила. Я считаю, что всю систему выдачи лицензий нужно пересмотреть.

Пилоты уровня Колтона, Пато [О’Уорда] и половина пелотона [«Индикара»] способны выступать в «Формуле-1». Если кто-то вроде Колтона, выигравшего множество гонок «Индикара», не зарабатывает суперлицензию, то, полагаю, надо пересмотреть систему.

Не думаю, что Макс Ферстаппен получил бы суперлицензию, Кими Райкконен. Оглянитесь: пара чемпионов мира в сегодняшних условиях не получили бы суперлицензию».

Взрыв среди американских гонщиков – «мы не нужны «Ф-1»

Постоянные упоминания «большого рынка США» в деле Херты вызвал настоящую бурю ярости среди пилотов «Индикара» и NASCAR – в стиле «Ф-1» нужны только деньги из США»

«Чертовски верно. «Ф-1» – элитарный спорт. Мы им не нужны. Помните об этом. Им нужны деньги американских компаний, богатых американцев. Остальное им безразлично. Так всегда было, так всегда будет.

Для тех, кто пишет, будто Колтон не заслужил – он едва ли не талантливее всех, он доказал победами. В «Ф-1» годами гоняются рентачи, которые недостойны и дверь ему придержать. Факты!», – написал пилот «Индикара» Грэм Рэйхол (33 года, 6 побед в «Индикаре», не поднимался выше 4-го места общего зачета, 0 шансов на суперлицензию).

«Их потеря, урок детям», – написал Скотт Маклофлин (29-летний новозеландец, пятикратный чемпион главной серии Австралии V8 Supercars, 3 победы в «Индикаре», технически мог оформить суперлицензию для 2021-го, но уехал в США).

«Одна стабильная вещь в автоспорте за последние несколько десятилетий – гараж «Ф-1» говорит американцам «вам здесь не рады» – Брэд Кеселовски (38-летний чемпион высшей лиги NASCAR, победитель 35 гонок, без шансов на суперлицензию).

«Я долго молчал, но теперь не могу, – высказался Алекс Росси (второе место в GP2, 5 гонок в «Ф-1» за «Манор-Марусю», 8 побед в «Индикаре» – включая «Инди-500», а также второе место в общем зачете «Индикара» 2018-го и победа на «24 часах Дайтоны»). – Я до смерти устал от обсасывания темы очков для суперлицензии. Она полностью придумана, чтобы удерживать людей от простой покупки мест в «Ф-1» и движения в сторону таланта как главного фактора. Это замечательно. Мы все согласны, что Колтон – талант и имеет способности преуспеть в «Ф-1». Это тоже замечательно, и он должен был получить возможность, если ему ее предложили.

Автоспорт остается одним из самых сложных мест в мире, где деньги могут перевесить талант. Что разочаровывает, и, на мой взгляд, остается фундаментальной проблемой, так это регулярность, с которой спортивный фактор проигрывает бизнесу. Потому должен быть способ ограничения возможностей брать пилотов только за спонсорскую поддержку.

Эти прошлые решения, вне зависимости от мотивов вроде жадности или необходимости, стоили сейчас Колтону возможности принять самому решение, хочет ли он попробовать себя в «Ф-1». Не очки для суперлицензии. Нужно ли пересматривать систему начисления? Я согласен».

А отец Колтона Брайн Херта – сам гонщик «Индикара» с четырьмя победами и ныне владелец собственной команды (за которую Росси и выиграл «Инди-500») – еще до вынесения вердикта выразил крайне взвешенную семейную позицию:

«Да, кто-то может заявить, что успехи в «Индикаре» стоит оценивать выше, но с другой стороны я хорошо понимаю ФИА и их желание защищать структуру европейских гоночных серий. Каким бы ни было решение – мы его примем. Спорить нет никакого смысла.

И каким бы ни было решение ФИА, Колтон не откажется от своей мечты попасть в «Формулу-1». Каким бы ни был итог, с Колтоном все будет хорошо. И он не ищет сочувствия».

Может, в следующем году он выиграет «Индикар» и ворвется в «Ф-1» уже с триумфом?

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, James Gilbert, Chris Graythen; East News/AP Photo/Darron Cummings, Mark Blinch/The Canadian Press via AP; globallookpress.com/Andrew Lahodynskyj/Keystone Press Agency