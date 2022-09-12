Представляете, машина Феттеля ездит на прямых медленнее болида «Ф-2»! А ведь с нее срезали максимум крыльев ради максималки

Позор «Астон Мартин».

Гран-при Италии проводят в «Храме Скрости» – на треке Монцы, состоящем по большей части из прямых и пары быстрых поворотов. Потому болиды «Формулы-1» здесь обычно на одном быстром круге просто летят и достигают 340+ км/ч – инженерные штабы специально ради этого готовят особые минималистичные антикрылья, чтобы не создавать дополнительное лобовое сопротивление и не мешать разгону.

Выходит, достаточно глянуть на замеры «максималок» в квалификации, а затем на конфигурацию задних анткрыльев, чтобы все понять об эффективности шасси каждой команды. Если у кого-то исчезающе маленькие детали, но показатели в точке измерения все равно печальные – следовательно, сам болид средний (тяжелый, слишком широкий или создающий слишком много лобового сопротивления во всех остальных зонах вроде днища, подвески или понтонов).

И сейчас этого взгляда тоже хватит – вот замеры «максималок» с лучших квалификационных кругов каждой команды:

Худшая машина – «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Которому в Италии, между прочим, поставили самое маленькое заднее антикрыло – сравните с остальными!

Вот деталь Феттеля:

А это – обвесы остальных болидов:

Более того, во время спринтерской гонки (даже не квалификации!) «Формулы-2» машина Клемента Новалака выжала 335,1 км/ч в точке замера! То есть «Астон Мартин» официально медленнее болида младшей серии – вот насколько у зеленой команды все плохо с эффективностью шасси, несмотря на два масштабных обновления с копированием деталей «Ред Булл» по ходу сезона.

«Мы хорошо выглядим на автодромах с большим количеством медленных поворотов. Все машины оказываются на схожем уровне, и роль гонщика возрастает. В быстрых поворотах нам просто не хватает прижимной силы, – жаловался Феттель перед Гран-при Франции. [Смена концепции по ходу сезона] поначалу стала шагом назад, но в будущем она раскроет новые возможности.

Мы контролируем подскоки машины, рабочее окно увеличилось. На бумаге первый болид давал больше прижимной силы. Но использовать ее мы не могли, поскольку не было шанса опустить машину так, как этого требовала концепция. У «Мерседеса» были схожие проблемы»

Однако сразу после внедрения второго варианта он уже сравнивал болид с уровнем молодежек – на эмоциях от провала на Гран-при Испании:

«Было очень жарко, а трасса была очень скользкой. И мы ехали очень медленно – в квалификационном темпе «Формулы-2» – но превзошли многих по бережному обращению с шинами.

С обновлениями болида еще нужно очень много работать. Мы знали, что сразу же не сможем сделать большой шаг вперед, но мы верим, что на будущее выбрали верный вектор развития».

Через два месяца он объявил о завершении карьеры, а теперь данные показывают вот это. А ведь в следующем году «Астон Мартин» на три сезона объединится с Фернандо Алонсо.

Фото: twitter.com/AlbertFabrega