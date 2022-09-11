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Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

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Главное – о домашней гонке Скудерии.

Простите, тифози, но поул на Гран-при Италии ничего не гарантирует – особенно когда главные соперники тренировали гоночный темп в практиках вместо квалификационного. Потому Шарль Леклер хоть и начинал первым, но только посмотрите на эту решетку – вал штрафов за перерасход моторов и коробок передач вместе с неясностями насчет формирования порядка сохранялся чуть ли не до утра воскресенья:

Cамая бессмысленная квала года в «Ф-1»: Леклеру требовалось победить только «Мерседес», у остальных фаворитов – штрафы за новые моторы

Однако Ферстаппен даже в такой ситуации прорвался и одержал пятую победу подряд – как же у него это вышло?

  • Шарль Леклер и Джордж Расселл коснулись в первом повороте после блокировки у №63 при попытке вырвать первую победу – «Мерседес» срезал шикану и уступил «Феррари» лидерство.
  • Ландо Норрис провалил старт и укатлися на 6-е из-за внезапного включения системы, блокирующей глушение двигателя. Так в топ-3 оказался Дэн Риккардо – но сразу после конца первого круга мимо него пронесся Макс Ферстаппен (да, стартовавший с 7-го).
  • Дебютант Ник де Врис на «Уильямсе» (срочно сменил сваленного с аппендицитом Алекса Албона) удержал 8-е место! Для сравнения: напарник Николас Латифи с тремя сезонами свалился на 5 позиций с10-го.
  • На 5-м круге чемпион прорвался на второе место мимо Расселла. До Леклера – всего 2 секунды.
  • На 8-м круге Перес первым заехал на пит-стоп из-за дымящегося тормоза, ему поставили «хард» – но все равно Серхио продолжил жаловаться, а колесо продолжило смущать:
  • Де Врис сдал только на 9-м круге – уступил прорывающемуся Карлосу Сайнсу. На 10-м №55 обогнал и Алонсо – и ворвался в топ-7 после старта 18-м.
  • Для сравнения: Хэмилтон к 11-му кругу прорвался только на 15-е, и то одну позицию получил из-за внеплановой остановки Переса.
  • На 12-м круге у Феттеля отказал мотор, включился режим виртуального сэйфти-кара (сразу после влета Сайнса в топ-5 мимо Норриса и Гасли). Шансом на «дешевый» пит-стоп воспользовался Леклер – получил «медиум» и свалился на 3-е, но в момент его выезда режим сэйфти-кара выключили! Ферстаппен оказался лидером с преимуществом в 5 секунд над Расселлом, Шарль – позади «Мерседеса» в 13 секундах.
  • На 14-м круге Сайнс пробился на 4-е место и оказался в двух секундах позади напарника.
  • На 16-м круге «Феррари» попросила Леклера не переключать передачи слишком быстро – а тот ответил «наладьте мотор». Ох!
  • На 24-м круге Алонсо пожаловался на мощность, ему ответили, что все в порядке, ответ испанца – «вау!». Фернандо ехал 6-м – прямо перед Хэмилтоном.
  • На 24-м круге Расселл взял «хард» на пит-стопе – и вернулся 4-м, в 7 секундах за Сайнсом. Тем временем отставание Леклера от Ферстаппена составило 13 секунд – Шарль отыграл всего 5 за 12 кругов.
  • На 26-м круге в боксы заехал и Ферстаппен – вернулся вторым на «медиуме» с отставанием от Леклера в 10 секунд.

  • На 27-м круге Хэмилтон все-таки обогнал Алонсо.
  • На 28-м круге Риккардо попросили «притормозить Гасли и Де Вриса», чтобы Норрис оказался впереди их после пит-стопа. Занятная командная тактика «Макларена»!
  • На 30-м круге Расселла попросили раньше поднимать ногу с педали газа перед торможением и позднее возвращаться к полной атаке – чтобы сэкономить топливо. Джордж ехал четвертым.
  • На 31-м круга Сайнс заехал на пит-стоп, получил «софт» и вернулся за Пересом – 8-м. Расселл вернулся в топ-3.
  • 32-й круг – сход Алонсо. Похоже, проблема с мотором все-таки была.
  • К 33-му кругу Ферстаппен сократил половину отставания от Леклера, которого перевели на «новый план пит-стопов».
  • На 34-м круге Сайнс обогнал Переса в битве за 6 место.
  • На 34-м круге Леклер заехал в боксы за «софтом» – и оказался вторым: Расселл не успел проскочить! До Ферстаппена – 20 секунд.

  • 35-й круг – пит-стоп Хэмилтона. Он продержался дольше всех, кроме Норриса.
  • Ландо доехал до 36-го круга и передал эстафету «тянущих» Боттасу – возвращался бы впереди Риккардо и заторможенного Дэном пелотона, если бы не задержка с пит-стопом на 1,5 секунды – командная тактика «Макларена» сработала. Тем не менее, Норрис выгрыз все позиции и уехал от напарника – на 7-м месте.
  • К 38-му кругу в топ-6 остались одни фавориты: Ферстаппен, Леклер, Расселл и прорвавшиеся из хвоста Сайнс, Перес и Хэмилтон.
  • Через 7 кругов после второго пит-стопа Леклера (на 41-м) отрыв от Ферстаппена – 18,6 секунды.
  • На 43-м круге Переса обслужили во второй раз – Серхио вернулся 7-м.
  • На 45-м круге отставание Леклера от лидера – 17 секунд (затем Ферстаппен догнал круговых из топ-10).
  • На 47-м круге у Риккардо отказал мотор. Полкруга спустя выпустили сэйфти-кар – в точности после того, как въезд на пит-лейн проехали лидеры. Потому в боксы за новыми шинами заехали сперва Расселл и Сайнс, затем Норрис, Ферстаппен и Леклер.
  • После волны пит-стопов положение в топ-6 не изменилось – только Перес вновь оказался переди Норриса.
  • Слишком неудачное место для остановки Риккардо – маршалы не смогли быстро эвакуировать болид, а пока ждали погрузчик, на возобновление гонки кругов не хватило. Финиш за сэйфти-каром – Ферстаппен победил, Леклер – второй, Расселл – третий, а Ник де Врис – легендарно 9-й в первой же гонке за «Уильямс»! Показательная казнь карьеры Николаса Латифи состоялась.

 

На сей раз «Феррари» хотя бы не самоуничтожилась, а просто честно и по-спортивному проиграла: не пошла на неудобный «хард», но дала Леклеру шанс атаковать на знакомых ему составах. Просто расчет «Ред Булл» оказался лучше и точнее – а помешал Скудерии именно повышенный износ.

Тем временем в общем зачете Леклер все-таки удерживает вторую строчку – однако опасность свалиться хоть на 4-е никуда не делась:

В общем зачете отрыв «Феррари» от «Мерседеса» тоже увеличился лишь на пару баллов – и это после Гран-при, на котором Скудерия раскрутила мотор на полную и вообще выкатила все, что было:

До следующего этапа в Сингапуре куча времени – он запланирован на 2 октября, есть возможности перевести дух и изучить, откуда взялись гигантские проблемы с износом. Тем не менее, финал европейского турне «Феррари» провален настолько, что достижением и прогрессом выглядит обычное спортивное поражение (после нескольких спортивных суицидов с пит-стопами и нелепыми тактиками).

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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