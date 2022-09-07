Соцсети рвет подозрительная гифка: болид «Ред Булл» подпрыгнул ДО наезда на брошенный на пути гайковерт «Феррари». Это как?

Виновен дождевой люк.

На Гран-при Нидерландов «Феррари» устроила мастер-класс пит-стопов: 13 секунд несла и прикручивала колесо на болид Карлоса Сайнса:

Во время неразберихи один из механиков кинул гайковерт прямо под колеса проезжавшей мимо машины «Ред Булл» – Серхио Перес, естественно, раздавил инструмент.

Но фанатов особенно привлек повтор момента:

Видите, как болид №11 взмыл еще до того, как наехал на гайковерт? Многие сочли момент странным, и он быстро завирусился в соцсетях: например, на реддите с заголовком «машина «Ред Булл» так хороша, что прыгает для уменьшения удара» гиф собрал 10,5к плюсов и под 500 комментариев за вечер! И это не говоря об остальных заблокированных или вовсе запрещенных Роскомнадзором соцсетях.

Что же это было? На самом деле, смесь неудачного стечения обстоятельств и оптического обмана. Болид Серхио действительно слегка подскочил, но никакой конспирологии: просто №11 наехал на крышку люка, располагавшуюся как раз перед гайковертом:

Потому тень от покрышки слилась с его поверхностью, и показалось, будто болид взмыл – хотя на самом деле лишь слегка дернулся вверх.

Вот ракурс сверху: решетки люка – и рядом гайковерт.

«Ред Булл», наверное, был бы счастлив заполучить настоящий летающий истребитель, но… Нет. По крайней мере, пока.