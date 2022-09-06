Фанаты Хэмилтона затравили стратега «Ред Булл» за странный сход юниора из второй команды – почему? Ферстаппен правда поэтому выиграл?

Конспирология Гран-при Нидерландов.

Фанаты Льюиса Хэмилтона травят главного стратега «Ред Булл» Ханну Шмитц и вторую команду концерна «Альфа Таури» за странный долгий сход Юки Цуноды, растянувшийся на 3 кругов – звучит как бред, но именно это сейчас и происходит в твиттере на ветках по Гран-при Нидерландов. Конспирология настолько захватила часть болельщиков, что «Альфа Таури» даже пришлось выпускать особое заявление с оправданиями.

«Некоторые высказывания и комментарии, адресованные нашей команде и главе отдела стратегии «Ред Булл» Ханне Шмитц, полностью обескураживают. Подобную ненависть нельзя терпеть, как и выдвигать обвинения в жульничестве – это несправедливо и абсолютно неуважительно по отношению к нашей команде и Ханне.

Мы всегда выступали честно, независимо и с высочайшим уровнем уважения и спортивного поведения. У Юки Цуноды случилась поломка, которую команда обнаружила не сразу – из-за этого он и остановился на трассе. Предполагать что-либо иное – это оскорбительно и категорически некорректно».

За Ханну и «Альфа Таури» пришлось вступаться даже фан-клубу Льюиса Хэмилтона TeamLH – он тоже постарался одернуть слишком эмоциональных соратников в твиттере:

«Мы на все 100%понимаем, что во время и после гонки эмоции достигают пика. Никто не ожидал, как обернется гонка, когда мы были так близки к победе. Но нам важно продолжать нести любовь и поддержку по отношению ко всем людям в паддоке, работающим в нашей команде или в любой другой.

Особенное внимание мы уделяем женщинам. Комментарии с ненавистью, направленные на главного стратега «Ред Булл» Ханну Шмитц, недопустимы и не могут быть оправданы. Это очень жестокий спорт, нужно быть готовы абсолютно ко всему, и именно эту готовность она и продемонстрировала».

Однако фан-клуб поймал такую ответную волну хейта, что снес предыдущее заявление и выложил новое: «Как мы поняли, наши слова больше навредили, чем помогли, вызвав комментарии, содержащие именно все то, против чего мы всегда выступаем. За это мы приносим искренние извинения.

Мы бы хотели прояснить, что не поддерживаем любую форму грубых комментариев, направленную на Льюиса, его команду или фанатов. Это не было обобщением для всего фанклуба и не должно было так выглядеть».

Просто страсти подогрел еще и комментарий шефа «Мерседеса» Тото Вольффа после финиша:

«Если бы мы сражались за титул, я бы внимательно это изучил. Я считаю, что у нас был реальный шанс на победу. Согласно планировщику гонки, выигрыш был возможен. На грани, но возможен.

Сейчас же я считаю, что расследование необходимо ради безопасности пилотов и всех участников. Гонщик остановился, расстегнул ремни, проехал целый круг, заехал в боксы. Проблему не решили, ремни застегнули, он выехал и опять остановился. Пожалуй, это изменило исход гонки, которую мы могли выиграть».

Как же второй пилот «Альфа Таури» мог помешать «Мерседесу» победить сходом за 27 кругов до финиша?

Подозрения «Мерседеса» и хейт фанатов Хэмилотона вызваны последствиями странного схода Юки: восьмикратные чемпионы «Ф-1» внезапно открыли интересный вариант с тактикой срединного отрезка на «харде» и быстро отыгрывали отрыв от Ферстаппена – по 0,7 секунды с круга. Переса зазвали в боксы даже раньше нужного для компенсации разницы в скорости, но при сохранении темпа Льюис доставал Макса за 19 кругов – оставалась гибкость в смысле «подрезки» более раннего пит-стопа или опция доезжания до конца и растягивания отрезка еще на 13 секунд. Обе схемы выглядели выполнимо.

Но...

Да, синхронный пит-стоп на 48-м круге – в режиме виртуального сэйфти-кара из-за схода Цуноды. Ферстаппен получил «хард» и возможность ехать до финиша, «Мерседес» вернулся на «медиум», где у него уже не было преимущества. И – благодаря замедлению пелотона в режиме автомобиля безопасности – Макс сохранил отрыв в 12 секунд вместе с первым местом. Такое случается в «Формуле-1» (на самом деле, довольно часто – чуть ли не каждую вторую-третью гонку), но именно сейчас первая победа «Мерседеса» была особенно близка – да еще и на родной трассе Ферстаппена – оттуда и взрыв.

Мог ли Хэмилтон победить без внезапных сэйфти-каров? Некоторая вероятность есть, но точно не сто- и даже не пятидесятипроцентная. Все решалось бы на последних 5-6 кругах в разборках колесо в колесо.

Сход Цуноды – действительно странный: он несколько раз останавливался на треке и в боксах

В самом деле, со стороны происходящее с машиной №22 не выглядело сходу объяснимым: Юки сперва замер на трассе…

Пожаловался на недокрученное колесо и начал подготавливать сход, но команда передала ему, что с колесами все в порядке и можно продолжать. Японец и поехал – но в боксы, чтобы все-таки поменять покрышки на всякий случай.

Затем передал по радио про ремни, которые почти расстегнул в процессе подготовки схода – и вновь заехал в боксы для решения проблемы:

И только затем, на выезде из пит-лейн, команда осознала, что проблема кроется в дифференциале, и приказала Цуноде остановиться в любом безопасном месте.

После этого как раз и включили режим виртуального сэйфти-кара – чтобы убрать болид с трека.

Вот запись с бортовой камеры №22 полностью – можете посмотреть все 7 минут и убедиться:

Да, маленькая команда немножечко облажалась.

Почему«Альфа Таури» сразу не поняла, в чем проблема?

Во-первых, из-за начального отзыва Юки насчет колес – инженеры проверяли именно их и сперва закрывали ветку с возможными неполадками колес.

Во-вторых, дифференциал как раз распределяет крутящий момент по колесам, потому в случае его сбоя проворот колес может отличаться – и имитировать «недокрут» вместе с падением сцепления.

«Такое ощущение, что привод остался только на одно колесо, и оно постоянно пробуксовывало, – объяснил после финиша сам Юки. – На прямой – как в дрифте, мне приходилось корректировать машину обратными движениями руля. Ощущения были совершенно ненормальными».

Именно потому и произошла задержка – команда сперва разбиралась с креплением колес Ведь помните: от начала до конца инцидента прошло несколько минут, и половину потратили на копание в неверном направлении. К тому же, отследить сбой в распределении крутящего момента невозможно, если машина стоит – поэтому Юки и сказали продолжать в первом случае. Более того, на небольших скоростях в поворотах разница из-за дифференциала и не должна проявляться – только после ощутимого разгона. А японец возвращался в боксы очень медленно, и лишь на следующем круге попытался вернуться в заезд.

Конечно, Цуноду не выпустили бы на трек, зная о проблемах с дифференциалом (это грозит внезапным срывом и аварией – потому и потребовали тут же остановиться), но в том и дело, что на момент заезда в боксы «Альфа Таури» еще не нашла причину. Так в «Ф-1» тоже бывает – вспомните, как Ферстаппен всю первую половину сезона жаловался на проблемы с открытием DRS.

А чем тут вообще главный стратег «Ред Булл»?

О, это самое смешное! Когда «Мерседес» внезапно перешел на «хард»-стратегию, режиссеры трансляции несколько раз показали Ханну с крайне озабоченным выражением лица:

Она как раз известна смелыми решениями и подходом с активными остановками в режимах автомобиля безопасности. И бам – случается Цунода.

Но все-таки подозрения в «намеренности» схода Цуноды – просто бред и конспирология. Такие случаи просто нереально удержать втайне – ведь ФИА обладает доступом ко всем командным коммуникациям.

Конечно, существует теоретический вариант наличия внутреннего канала связи между сестрами «Ред Булл» и «Альфа Таури» как раз на такой случай – все-таки обе команды принадлежат одному концерну, а бело-синяя обкатывает гонщиков для сине-красной. Однако тогда любое такое действие должно нести решающее значение и быть детально просчитанным.

Что же мы видим в случае Цуноды? Он остановился за 25 кругов до финиша – это больше трети дистанции! То есть по версии конспирологов «Ред Булл» пошел на такой риск (а если их поймают – это будет грандиознейший скандал, причем абсолютно ненужный в ситуации доминирования в чемпионате) без твердой уверенности в итоговом результате: ведь невозможно же предсказать, что условный Боттас остановится на условном 55-м круге и вызовет вполне конкретный сэйфти-кар, уничтожающий все расчеты.

ОЙ!

Как же так вышло-то?! А как же уничтожение отрыва Макса в 10 секунд из-за бывшего напарника Льюиса? Тото Вольфф точно что-то недоговаривает!

А еще Хэмилтон, например, но и любой другой пилот тоже может потерять лидерство из-за нажатия на неправильную кнопку на руле.

Более того, зачем такие сложные манипуляции, если нужен сам факт виртуального сэйфти-кара? Бывший технический директор пары команд «Ф-1» Гэри Андерсон называет возможность режиссуры такой сложной ситуации «полной херней» – с учетом среднего уровня английского у Цуноды.

Да, так бывает. В предыдущие годы больше везло Хэмилтону, сейчас выиграл Ферстаппен. А Ханне Шмитц вообще досталось лишь за то, что она хорошо работает.

Фото: REUTERS/Yves Herman, Piroschka Van De Wouw; кадры трансляции