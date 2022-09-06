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Похоже, Феттель намеренно подпортил прорыв Хэмилтона. Команда предупредила чемпиона, но он все равно вмешался в борьбу лидеров

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Зачем?

Одним из самых неоднозначных эпизодов Гран-при Нидерландов стал выезд отстававшего на круг Себастьяна Феттеля с пит-стопа прямиком в борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Серхио Пересом. Гонщик «Мерседеса» стремился отыграть как можно больше времени после смены шин, чтобы побороться с Максом Ферстаппеном за победу, однако на 37-м круге внезапно уперся в «Астон Мартин» Феттеля и потерял несколько важных секунд.

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По ходу телевизионной трансляции показалось, что у Себастьяна не было возможности отреагировать на внезапно возникших за ним быстрых соперников, но после публикации радиопереговоров эпизод стал восприниматься иначе.

Инженер Феттеля: «Вероятно, [нам покажут] синие флаги из-за Переса и Хэмилтона». 

Инженер Феттеля: «Они окажутся сразу за тобой – Хэмилтон и Перес». 

Инженер Феттеля:  «В общем, все чисто. Будь аккуратнее с Хэмилтоном. Ты впереди Риккардо». 

Сразу после предупреждения Себ вырулил на трек точно перед Льюисом и продержал того позади несколько поворотов под возмущенные крики англичанина о синих флагах. 

Что это было? Себ устал от гонок и уже игнорирует базовые правила? Или в неудачном Гран-при потерял концентрацию и неправильно воспринял сообщения инженера?

В любом случае возмущение Льюиса на этот раз было полностью обоснованным.

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Фото: formula1.com

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