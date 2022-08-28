«Только стартовать первым умеет!» Ярость Алонсо от крэша с Хэмилтоном – Льюис подрезал на старте в битве за подиум, подлетел и сошел

Фернандо не удалось убраться с дороги.

Старт на Гран-при Бельгии просто зажег «Формулу-1» – Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо бились за второе место к концу первого сектора колесо в колесо. Семикратный чемпион нагонял бывшего напарника в слипстриме, прижал к обочине и, казалось, уже обходил, но внезапно подлетел и закончил в итоге сходом:

Моментальная ярость Алонсо: «Что за идиот! Захлопывать калитку на внешней траектории! Этот парень знает только как стартовать и ездить первым!»

И его можно понять: расклад на трассе с высоты птичьего полета немного намекает, кто кого выдавливал:

А вот ракурс с бортовой камеры «Альпин»: ну и у куда Фернандо было деваться?

Итог – закономерен.

Тем не менее, судьи сочли момент «гоночным инцидентом» и решили никого не наказывать. А вы как думаете, кто виноват?