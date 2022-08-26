Гениальный ход «Альпин»: закупилась материалами и энергией до инфляции и теперь обновляет болид без сдержек под стоны конкурентов по «Ф-1»

Новый подход к работе в «Ф-1».

2022-й – год полной неизвестности в «Формуле-1»: вместе с новым регламентом (и непредвиденными проблемами вроде мощнейших подскоков машин на прямых) командам приходится полностью переосмыслять и гонку обновлений. Больше нельзя по-крупному улучшать машину на каждом этапе: теперь развитие сдерживают лимиты на использование симуляторов, аэротруб и вычислительной гидродинамики, а также потолок расходов на $140 млн (до индексации из-за инфляции на $4,3 млн). Да, траты на болиды срезали еще в 2021-м, но тогда все-таки машины почти полностью перенесли с 2020-го, склады полнились накопленными за годы деталями, а реакция техники на треки была предсказуемой и просчитанной.

Теперь же нельзя просто и быстро воткнуть неважную запчать двухлетней давности, когда закончились актуальные: нынешние машины – совершенно новые, и все комплекты нужно производить с нуля. Паралелльно с развитием базовых концепций, поиском быстрых решений для проблем надежности или тех же подскоков и… Инфляции. Именно на ее рекордные показатели жаловались все почти со старта сезона – «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен» даже высказывались в стиле «нам не хватит денег на весь год».

Тогда несколько команд поменьше не хотели потолок (ведь они и так до него не добирались), но больше всего удивила позиция французской заводской «Альпин» – там даже обрадовались пугалками соперников.

«Другие команды пропустят гонки? Это точно Так это ж шикарно! – высказался шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр. – Мы поднимемся в чемпионатах. Мы можем на это рассчитывать,?

Я знаю наш бюджет, я знаю бюджеты прошлых лет. На обновления всегда заложена хорошая сумма, особенно в год нового регламента. Потому даже если цены на перелеты выросли на $2,5-3,5 млн, ваш бюджет на новинки – 20 млн, почему просто не потратить 17 млн и остаться под потолком? Вы можете это сделать, но ограничите обновления. Намного проще пустить деньги в ФИА на лоббирование повышения потолка и сохранение бюджета на обновления».

Мы не согласны повышать потолок. Когда мы формировали наш бюджет, то предвидели инфляцию. В декабре рост потребительских цен уже насчитывал 7%. А большинство команд верстает бюджет на год в ноябре-декабре. Так что сюрпризом [инфляция] не была, и потому мы учитывали ее. И мы до сих пор вписываемся в потолок, хоть и не предполагали настолько высокие цены на перелеты. Уверен, другие тоже так могли, потому я против просто поднять потолок».

Сражение за «цементирование» показателя в 140 млн «Альпин» проиграла, но вызывала множество вопросов: как же именно французы застраховались от инфляции? Что конкретно они сделали? Особенный интерес к их методам проявился после анонса расширения штата еще на 75 сотрудников – с перспективой догнать «Мерседес» и зафиксироваться на 900 работниках.

Просто раньше шефы всех французских команд «Ф-1» всегда жаловались на трудности с операционными расходами из-за более высоких налогов и социальных обязательств перед сотрудниками, а также на слишком жесткие требования трудовых законов. Считалось, что один работник во Франции стоит на 20-30% больше сходного по компетенциям коллеги-англичанина – потому команды и создавали хотя бы небольшие вспомогательные дополнительные базы в Королевстве (есть даже у «Альфа Таури», «Хааса» и «Феррари», без нее – только «Альфа Ромео»).

Потому планам «Альпин» не было логичных объяснений кроме повального снижения зарплат в среде работников среднего звена «Формулы-1». И это казалось повод для пристального внимания от панели ФИА, контролирующей выполнение финансовых правил.

Теперь же Сафнауэр слегка прояснил, как им удалось сэкономить и даже сохранить планы по расширению – на самом деле они просто закупились впрок, как ваша мама – сахаром.

«Мы заранее закупили энергию, и это сэкономило нам миллионы. Мы оплатили энергию на будущее и кое-какие материалы – умное решение.

Не хотел бы сказать, что мы сейчас существенно ниже потолка расходов, но комфортно ниже его. Пожалуй, наполовину это стало следствием хороших стратегических решений. Специалисты по финансам предвидели нынешнюю [рекордную] инфляцию, поэтому мы рано провели закупки по более низким ценам.

В этом году это помогло, но такое работает только однажды. Мы не закупались слишком надолго.

А еще команда лучше структурирована для работы в условиях лимита бюджета, чем некоторые соперники. Поэтому у нас появилась возможность нанять еще 75 сотрудников, не беспокоясь из-за потолка расходов»

Понятно, почему трюк не сработает в следующем сезоне: теперь каждая команда сделает так же (иначе шеф просто разгонит финансовый блок). Ведь даже после ослабления потолка на 4 млн из-за жалоб и угроз не закончить сезон босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался в стиле «но этого мало!»

«Для нас, для больших команд – недостаточно, а для маленьких – слишком много».

«Думаю, три из нас [c нынешней линией трат] уже сильно выше потолка, – признался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Значит, экономия и резка трат будет необходима «Мерседесу». Так что результат положительный. Но решит ли это наши проблемы? Нет...»

Маленькие команды вроде «Хааса» и «Альфа Ромео» в самом деле назвали решение «необходимым компромиссом, которым никто не доволен» – ведь они и «Альпин» до конца противостояли повышению потолка. Просто надо помнить: перерасход денег на 5% (то есть на 7 млн с учетом нового потолка) считается «незначительным» – за него не дадут дисквалификаций и вряд ли снимут много очков. Получается, сумма для относительно безопасных трат по сравнению с началом сезона увеличилась на $10 млн – теперь понятно, почему хорошо сэкономившая «Альпин» продолжает развивать машину и придерживается плана расширения штата.

«Так потолок в 135 млн на следующий год превратится в 141-145 млн, – посчитал Сафнауэр. – Это дает нам немного пространства. Также нужно сперва понять, сколько повышения сожрется инфляцией. Точно не 100%. И когда мы поймем, сколько у нас пространства, мы определим, как его заполнять – этим мы и заняты сейчас».

Хоть что-то хорошее случилось в «Альпин» в этом году – не все же им только терять Фернандо Алонсо и отношения с главным юниором за пару дней.

Фото: instagram.com/alpinef1team; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency