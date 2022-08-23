Кайфовое лето Риккардо: счет к «Макларену» на $21 млн, бургеры на капоте суперкара, валяние на поле для гольфа, прыжки в горную реку

Жизнь удалась.

В этом году летний перерыв в «Формуле-1» прошел под взрывы на базах «Альпин» и «Макларена»: у французов за сутки ушли двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и перспективный юниор Оскар Пиастри (которым предполагали менять испанского ветерана), а англичане столкнулись с жестким сценарием избавления от Даниэля Риккардо ради того же Пиастри (или любого другого пилота). Для расставания за год до конца текущего контракта австралиец, по слухам, потребовал $21 млн – и укатил на летний отпуск в США, оставив переговоры менеджерам.

«Интенсивность в современной «Ф-1» очень высокая. Даже те же отели, где мы останавливаемся, постоянно переполнены, везде полно людей. Поэтому приятно получить возможность уйти и отдохнуть от этого «цирка» хотя бы пару недель, – признавался Дэн в интервью Racefans еще до отъезда. – Обычно я провожу время с друзьями, пью пиво, развлекаюсь, и в один момент не то чтобы ощущаю вину, но понимаю: пора возвращаться. Думаю, со мной это переключение происходит естественным путем и я не могу отдыхать дольше двух недель».

Именно потому пилоты «Ф-1» обычно и выбирают для отдыха страны вроде США – там популярность главной гоночной серии пока не столь же высока, как в Европе (хоть и каждый год теперь увеличивается), и пока остаются шансы провести пару недель в глубинке без внимания фанатов. Оттого и локации отдыха Риккардо – Монтана, Колорадо, Лос-Анжелес, Голливуд.

И Дэн подтвердил славу самого позитивного и веселого гонщика – кайфанул точно сполна.

Вот, например, неделя в Монтане:

«Мы в Национальном парке Глейшер, и собираемся весь день ездить на веле по природе, – рассказывал Дэн. – Просто сумасшествие!»

И правда: там они встретили медведя – и почти никого больше.

«Встретили не больше 10 человек за весь день, – рассказал Дэн. – Вышло очень мило. Весь день – просто бегаем вокруг и ходим на прогулки. Очень круто».

Температуру реки гид оценил примерно в 2 градуса по Цельсию, но Дэн с друзьями все равно туда прыгнул:

А еще сходил в ковбойский магазин на смену стиля:

И посидел с местными бардами у костра:

На следующей неделе настала пора лежания на поле для гольфа перед мячом:

Это Дэн включился в рекламную кампанию Optus – сыграл в гольф с новым амбассадором бренда. Он там в роли «Шефа Оптимизма».

Дальше были ночные посиделки в Лос-Анджелесе у стойки «Голливуд» со своей девушкой Хайди Бергер:

Чилл на обрыве у водопада:

А в конце – обжираловка острыми куриными бургерами на багажнике суперкара «Макларена» за полмиллиона долларов.

«Я огромный энтузиаст жареной курицы, – рассказывал Дэн. – Что я ищу? Возможности вымазаться. Но… ведь ты знаешь, что потом проведешь часы в туалете.

Именно то, что мне нужно – чтобы я чувствовал, что после всего мне нужно сходить в душ. Блин, как же тяжело, как же больно, во рту пожар. Я не настолько долбанутый для такого [блюда].

Но вкус… Курица зачетная. Мне нужен туалет. Я рекомендую эти штуки. Только не позволяйте им стать частью ежедневной диеты. Ох, судя по тому, как я себя чувствую, может, это вообще последний раз, когда я ем жареную курицу».

«Майкл [Итальяно, тренер Дэна] сказал, что все норм. Обещаю, возвращаюсь к работе» – гласит подпись под видео.

Как вы думаете, на что Риккардо пустит отступные от «Макларена»?