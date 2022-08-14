Парад десятка Пикачу перед гонкой – это особенная атмосфера на Электро-«Формуле» в Сеуле. С огромными шарами на стартовой решетке

Азиатский вайб.
Топовые гоночные серии любят играть с национальными традициями стран, принимающих заезды: вспомните, например, огромные матрешки по всему «Сочи Автодрому» и шапки-ушанки вместо кепок на подиуме Гран-при России.
Но «Формула-1» даже вполовину не настолько смелая, как «Формула Е». Электрочемпионат запросто помещает в официальное расписание парад Пикачу перед традиционным парадом пилотов для гонки в Сеуле.
Их марш на трек выглядит просто крышесносно!
Вид с противоположных трибун:
Нет, серьезно, грандиозное зрелище:
Вот так они промаршировали по треку, а закончили танцем в фан-зоне.
Просто воздушные шары на границе трека:
Вообще покемонам в Сеуле выделили особую «стартовую решетку»:
Нет, серьезно: даже не вздумайте возвращать Гран-при Кореи, если там не будет этого похожего!
Эта крипота как голова «Чужого» – работа «Мерседеса» и Balenciaga (отсылка к шлему механика из «Ф-1»!). Стоит $5600, Земфира и Кардашьян уже оценили
На шоукаре «Ф-1» все-таки можно гонять по обычным дорогам – без номеров. Если регистратор потеряет данные о владельце, а лицо скрывает шлем
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Фото: East News/IMAGO/Andreas Beil, IMAGO/JULIEN DELFOSSE/Imago Sport and News
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