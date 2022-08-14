Парад десятка Пикачу перед гонкой – это особенная атмосфера на Электро-«Формуле» в Сеуле. С огромными шарами на стартовой решетке

Азиатский вайб.

Топовые гоночные серии любят играть с национальными традициями стран, принимающих заезды: вспомните, например, огромные матрешки по всему «Сочи Автодрому» и шапки-ушанки вместо кепок на подиуме Гран-при России.

Но «Формула-1» даже вполовину не настолько смелая, как «Формула Е». Электрочемпионат запросто помещает в официальное расписание парад Пикачу перед традиционным парадом пилотов для гонки в Сеуле.

Их марш на трек выглядит просто крышесносно!

Вид с противоположных трибун:

Нет, серьезно, грандиозное зрелище:

Вот так они промаршировали по треку, а закончили танцем в фан-зоне.

Просто воздушные шары на границе трека:

Вообще покемонам в Сеуле выделили особую «стартовую решетку»:

Нет, серьезно: даже не вздумайте возвращать Гран-при Кореи, если там не будет этого похожего!

Фото: East News/IMAGO/Andreas Beil, IMAGO/JULIEN DELFOSSE/Imago Sport and News