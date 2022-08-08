В «Ф-1» о механиках заботятся не хуже гонщиков: свои массажисты, физиотерапевты и тесты на реакцию как у пилотов. Ради пит-стопов за 2 секунды

Инсайды «Астон Мартин».

В «Формуле-1» нельзя выиграть гонку или чемпионат на пит-стопе или в одном повороте, но точно можно их там проиграть – здесь не бывает мелочей. Та же философия касается и смены шин – за 40 лет постоянного ускорения процесса команды пробили отметку в 2 секунды и настолько привыкли восхищать, что обслуживание болидов за 2,5 секунды уже вызывает реакцию «что-то они долго».

И готовить и тренировать механиков для таких умопомрачительных пит-стопов приходится не хуже, чем самих пилотов – даже в команде-середняке вроде «Астон Мартин» есть специальный отдел Human Perfomance, в котором работает бывший тренер гонщиков Дэн Уильямс. Теперь он следит за персоналом – от диеты до потребления жидкости, травм и разминки: забота топового уровня.

«Работаю здесь уже шесть лет. Моя задача – следить за самочувствием членов команды, включая их форму, диету, восстановление после травм, – рассказал Дэн. – Когда мы переезжаем с этапа на этап по земле, я постоянно нахожусь с командой, слежу за персоналом и здоровьем каждого. За вопросами вроде диеты, питания, потребления жидкости, ментального здоровья – общего самочувствия.

Я учился на специальности «спортивная наука», затем повышал квалификацию в нескольких направлениях: спортивная массажная терапия, клиника работы с травмами, спортивная психология и так далее. Изначально я работал с пилотами, затем мои обязанности расширили на работу со всей командой, а затем здесь [в «Астон Мартин»] все мое время и усилия вложили в персонал».

В чем конкретно заключается его работа? Планы занятий, массаж, разминка...

«Мы прибываем в среду и распаковываемся – отличная возможность для меня проверить, у всех дела, помочь паре ребят с их мелочами с предыдущего этапа. Потому что в течение уик-энда нагрузка становится все жестче: в четверги начинаются отработки пит-стопов, потому мне уже нужно следить конкретнее за разминками и потреблением жидкостей.

В начале каждой недели я создаю каждому в команде паспорт самочувствия – с деталями о уик-энде, здоровье и самочувствии. Там – план всех задач, информация о месте. Многим нравится бегать по треку – потому я добавляю данные о дистанции трека, чтобы они подстраивали свои программы.

Пит-стопы – очень «взрывная» нагрузка, задействуют много групп мышц. Особенно руки – и у людей с гайковертами, и у меняющих шины. Большая нагрузка приходится и на заднюю часть спины, и на ноги. Потому важно разминать и прогревать мышцы – чтобы они работали эффективнее и без травм. Разминка повторяется перед каждой отработкой пит-стопа, и в течение всего уик-энда.

Упражнения самые разные: делаем много поворотных, на спину. А для ребят с гайковертами у нас есть специальные вращательные эспандеры для проработки нужных зон.

Специально чтобы избежать локтя теннисиста – воспаления сухожилия, которое крепится к надмыщелку плечевой кости.

Финальная часть разминки – тренировка реакции с теннисными мячиками. Просто чтобы настроить и сопоставить глазомер и координацию в руках. Это ускоряет их реакцию и помогает достигать двухсекундных пит-стопов – наш ориентир.

Да, прямо как у пилотов «Ф-1» – например, Пьера Гасли:

Также тренер выполняет роль и массажиста-физиотерапевта:

«Вечером у меня сессии восстановления с членами команды, я должен держать ребят в хорошей форме. На всех европейских гонках у нас есть специальный массажный кабинет – на верхнем этаже одного из грузовиков. Он очень удобный и удаленный, любой член команды может прийти на восстановление со своей проблемой.

Работа над икрами – самая неприятная часть: они обычно напряжены сильнее всех остальных групп мышц».

«Во время практики я тоже в гараже, слежу за ребятами во время сессии – вдруг кому-то потребуется помощь с питьем или с тейпами на травме, например. Я сразу вступлю в дело. Обычно после крайне тяжелого дня с практиками или гонкой в конце нужно много работы над восстановлением».

«В субботу с утра мы начинаем с тренировки команды пит-стопов – так мы начинаем каждый субботний день на выездах, чтобы поддерживать форму, пока мы в дороге. Сейчас по плану – сессия боксирования и прыжков на скакалке».

«В воскресенье перед гонкой я готовлю команде их напитки – чтобы бутылки со специальным составом [изотоников] уже ждали их, когда бы они ни пришли в гараж между [пит-стопами или после подготовки машины]. В течение дня слежу, чтобы все пили.

Перед гонкой напряжение нарастает, все слегка нервничают, потому я хожу туда-сюда по гаражу и стараюсь сразу же помочь, если что».

Еще перед гонкой ребятам на стулья подкладывают маленькие вкусные успокоительные бонусы:

Однако механики все равно не всегда довольны – перед стартом нового сезона, например, на главных автогоночных ресурсах вышло открытое письмо работников индустрии в виде вопля отчаяния: гонок слишком много, зарплаты не повышали 20 лет, в командах токсичная атмосфера и полное измождение.

«Рабочих часов много. Со среды перед гонкой до вечера воскресенья после нее – минимум 12 часов в день, – рассказывалось в нем. – Вы не осознаете, насколько это выжимает, пока не вернетесь к работе на фабрике: тогда обычный восьмичасовой рабочий день чувствуется почти комично, потому что кажется коротким! Фактически, вы не осознаете, насколько ненормальна жизнь на выездах, пока не вернетесь домой.

Особенно сложна безжалостность ситуации, без времени на восстановление. Вы работаете с момента выхода из самолета, и это может быть после крайне дерьмового перелета в перегруженном экономе и почти без сна.

Усталость не только моральная, физически тоже чувствуется полное истощение. Все ближе к концу сезона накапливается огромное количество травм. У бригад есть врачи и физиотерапевты для медпомощи, но самое простое решение – накачать вас обезболивающими, чтобы вы продолжали работать. Ни один обычный врач ни за что не назначил бы вам то, что дают нам для поддержания жизни в паддоке. Те, кто не хочет принимать обезболивающие, обращаются к алкоголю, и это тоже не очень хорошо.

Все постоянно друг на друге: никуда не денешься, чтобы немного вздохнуть. Ребятам нужно собрать машину, а потом коробку передач, а потом придется заняться подвеской. Иногда нет даже полчаса на обед, и вы просто глотаете еду на ходу и возвращаетесь к работе».

Что же просили механики в публичном обращении к чемпионату и командам? Прекратить наращивание календаря, оптимизацию логистических плеч (вместо безумных маршрутов Баку-Монреаль) и облегчение эффекта от потолка расходов.

«Больше времени для тренировок и восстановления, немного медосмотров, чтобы убедиться в способности работать с максимальной эффективностью, и просто лучшее понимание нашей реальной жизни в самых жестких моментах на середине «еще-одного-тройного-выезда» – все бы изменили», – обращались работники ключа и шуруповерта.

Потому участие топовых физиотерапевтов в процессах – не роскошь, а суровое требование максимально тяжелого вида спорта.