«Макларен» пытается уволить или выкупить Риккардо, а он фоткается в бассейне с улыбкой во все лицо – «Привет»

А личные спонсоры продлеваются на 2 года.

Кажется, летний перерыв Даниэля Риккардо начался совсем внезапно: под слухи о замену на сканадльного отказника от места в «Альпин» Оскара Пиастри на 2023-й и под уведомление от «Макларена» о желании расторгнуть сделку на следующий год.

Но не отменять же отпуск! И победитель 8 Гран-при не стал: утром 8 августа запостил в соцсетях радостную фотку из бассейна – «Привет»

«Да, мне был нужен этот перерыв, – рассказал Дэн в интервью Racefans сразу после Гран-при Венгрии – до начала ретрита. – В большей степени потому, что последние полгода прошли не так, как я хотел бы. Но даже если бы сезон складывался потрясающе, перерыв все равно был бы приятной новостью и возможностью передохнуть.

Интенсивность в современной «Ф-1» очень высокая. Даже те же отели, где мы останавливаемся, постоянно переполнены, везде полно людей. Поэтому приятно получить возможность уйти и отдохнуть от этого «цирка» хотя бы пару недель».

Честно говоря, во время перерыва мне хватает от 10 дней до двух недель, чтобы полноценно перезагрузиться. После чего во мне вновь просыпается гоночный голод.

Обычно я провожу время с друзьями, пью пиво, развлекаюсь, и в один момент не то чтобы ощущаю вину, но понимаю: пора возвращаться. Думаю, со мной это переключение происходит естественным путем и я не могу отдыхать дольше двух недель».

Однако пока Дэн отдыхает и слегка троллит команду постами в соцсетях, «Формула-1» работает: «Альпин» вновь пробует обжаловать уход Пиастри в контрактной панели ФИА, а личный спонсор Риккардо Optus внезапно продлил сделку с «Маклареном» еще на два года.

Кажется, благодаря опции пилота на продление сделки на 2023-й история с выкупом или увольнением Дэна еще далека до завершения!