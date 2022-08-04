«Макларен» сносит трансферный рынок «Ф-1» и всего мира гонок: набрал минимум троих под смену Риккардо. Грядут два суда

Эпохальный взрыв всей контрактной системы.

А вы уже слышали об оглушительном трансферном скандале в «Формуле-1»? Потенциальный сменщик Фернандо Алонсо – юный чемпион «Ф-2» и резервист «Альпин» Оскар Пиастри – публично в соцсетях опроверг заявление своей команды о его повышении на должность боевого пилота в 2023-м и даже заявил «Я не буду гоняться за «Альпин».

Да, парень еще даже ни одной практики в «Ф-1» не откатал, а уже взрывает! Причем с риском остаться без карьеры, ведь заявлять подобное без уверенности в другом месте или подписанном контракте с другой командой – настоящее безумие на грани профессионального самоубийства.

По слухам, предварительная сделка у Оскара все-таки есть – с «Маклареном». Ее даже прокомментировал шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр как раз перед чередой скандальных объявлений:

«Я не осведомлен о каких-либо предварительных договоренностях Пиастри с «Маклареном», если таковые вообще существуют. Но да, я слышал слухи из паддока. У нас есть законный, действующий контракт, в том числе на сезон-2023. А в случае активации опции продления и на сезон-2024. Так что я не знаю о его делах с «Маклареном».

У него есть обязательства перед «Альпин», как и у нас перед ним. И мы выполняем эти обязательства весь этот год. И эти обязательства распространяются и на 2023, и потенциально на 2024 год.

Наши обязательства перед ним на этот год подразумевают работу в качестве резервного пилота «Альпин», а также предусматривает значительное количество времени за рулем прошлогоднего болида. На данный момент мы уже выполнили большую часть программы».

Тем не менее, после резонансного отказа от места «Альпин» пришлось подтверждать «абсолютную юридическую легальность» заявления о назначении Оскара боевым пилотом в 2023-м.

Это значит только одно: теперь делом займется специальный контрактный арбитраж «Формулы-1».

Вихрь устроил «Макларен» – Пиастри у него уже восьмой трансфер только за 2022-й. Суд Оскара – потенциально второй

Но вообще-то Оскар – даже не первый подписанный «Маклареном» гонщик. Только на 2023-й англичане уже выдали контракты Феликсу Розенквисту, Александру Росси, Алексу Палоу и Пато О’Уорду. Также у команды остается потенциально активированная опция Даниэля Риккардо, законтрактован Ландо Норрис и на уровне «я готов, только зовите» сидит Колтон Херта.

5 пилотов «Индикара», 2 – «Формулы-1», и это еще без учета самого Пиастри!

Причем дело Алекса Палоу уже тоже передано в суд – ведь о переходе в «Макларен» объявили через несколько часов после официального релиза о продлении чемпиона «Индикара» с местной командой «Гэнасси». И она твердо уверена в своей юридической позиции насчет опции автоматической сделки на дополнительный год.

Однако Алексу уже закрыли доступ ко внутренним документам и телеметрии, в соцсетях команды парня почти не упоминают, а сроки слушаний выставили так, чтобы сорвать тому участие в пятничной практике на Гран-при Бельгии.

Реакция Палоу достаточно показательна: он все равно перейдет «в семью «Макларен» в 2023-м, а во встречном заявлении его адвокаты прямо утверждают, что «действия «Гэнасси» лишают Алекса мечты в «Ф-1».

Выходит, вне зависимости от исхода суда он не связывает будущее только с «Маклареном», хоть и не в «Индикаре». Теоретически это может даже сработать – в зависимости от формулировок в контрактах с «Гэнасси» и «Маклареном» – и создать прецедент для Пиастри. Правда, в кейсе Оскара будут решать уже нюансы его сделок, но сам факт возможности (или невозможности) таких трюков – очень важен.

Зачем это все «Макларену»? Их схема взрывает привычный трансферный рынок в гонках

С 2023-го английская гоночная команда выставляет 3 постоянных болида в «Индикар» (два почти без сомнений займут Росси и О’Уорд), один – на некоторые этапы (предположительно для Хуана-Пабло Монтойи), расширяется на «Формулу Е» (туда, скорее всего, направят Розенквиста – он публично не против) и на серию электровнедорожников Extreme E.

То есть с учетом «Ф-1» выходит сразу 7 мест в машинах с открытыми колесами и целая гоночная сеть в разных сериях и по всей планете.

Потому, вероятно, «Макларен» перешел на новую структуру контрактов – похожую на сделки с «Ред Булл»: с головной компанией, а не с конкретной командой из конкретной серии. «Ред Булл» по таким соглашениям может направлять пилотов в любой чемпионат по своему желанию и свободно перемещать ребят в «Альфа Таури» и обратно, а у «Макларена», выходит, немного другое измерение.

Остаются только два вопроса.

1) Как действуют уже заключенные контракты до радикального расширения? То есть могут ли Риккардо директивно отправить в «Формулу Е»? (просто как пример)

2) Может ли гонщик с контрактом в условном «Индикаре» на 2023-й подписаться с «Маклареном» и уйти в условную «Формулу Е» на тот же 2023-й без соблюдения предыдущей сделки?

Формально в автоспорте нет системы взаимоуважения контрактов, как в футбольных сериях или как между НХЛ и КХЛ – раньше такие вопросы регламентировались исключительно личными переговорами. К примеру, Нико Хюлькенберга отпускали на «Ле-Ман», Алонсо позволяли гоняться в «Инди-500» параллельно Гран-при Монако и даже нашли ему замену (правда, формально команда была той же), а Кими Райкконен вообще катал в WRC и NASCAR с поддержкой «Ред Булл» в 2010-м и 2011-м, параллельно получая зарплату от «Феррари» по контракту для «Ф-1».

На данный момент выходит, что бунтарь может просто отсидеть год без зарплаты в условном «Индикаре», освободиться и подписываться там снова.

Или нет? Кажется, на эти вопросы и предстоит ответить в судебных процессах Палоу и Пиастри.

Глобально же схема «Макларена» выглядит как сложная контригра против твердого желания Риккардо остаться на 2023-й даже без результатов и перспектив к их улучшению. Шеф организации Зак Браун просто собрал вокруг Дэна юридический полигон и изучает варианты.

В крайнем случае он просто останется при своих: без чемпиона «Индикара» и чемпиона «Формулы-2», но с медийным австралийцем – и вроде бы даже не проиграет в смысле образа команды: ведь он всего лишь искал лучших для своей программы и пытался дать шанс еще кому-то.

А в случае победы получит возможность легально заменить Риккардо на кого-то подешевле и побыстрее (в идеале – на несомненно талантливого Пиастри), причем, возможно, даже без многомиллионных выкупов.

Что, для успеха нужно взорвать устоявшуюся систему трансферов и контрактов в автоспорте? Да и черт с ней.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, James Gilbert, Clive Mason, Michael M. Santiago