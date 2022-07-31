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Гоночный подиум на Гран-при с русским без национальной символики: белое поле вместо флага, гимна нет

Александр Смоляр
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Победа Смоляра в «Ф-3».

В 2022-м у России возникли проблемы с главными гоночными чемпионатами планеты: Международная автомобильная федерация согласилась допустить пилотов только с условием отказа от национальной символики (гимна и флага), под нейтральной лицензией и с подписанием бумаги о согласии и поддержке санкций. Большинство гонщиков возмутились и перешли в режим «бойкота сезона»: Роман Русинов и его команда в гонках на выносливость G-Drive Racing осталась в России, Даниил Квят укатил в американский NASCAR (там своя лицензия), и в основных линейках чемпионатов мира от ФИА остались только Александр Смоляр в «Формуле-3» и Николай Грязин в WRC-2 (второй раллийный дивизон).

И до последних выходных июля мы не особенно представляли, как же теперь будет выглядеть подиум в рамках Гран-при – прецедента еще не было. Но в Венгрии перед основной гонкой «Ф-1» Смоляр выиграл один из заездов – и показал, как выглядит подиумная церемония с русским пилотом в новых реалиях:

Белое полотнище, вместо гимна – молчание.

Примерно такое же мы увидим как минимум до конца года.

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