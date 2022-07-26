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Красота «Ф-1» на Гран-при Франции: Макконахи, Хэмилтон – на полу в нокауте от жары и ест радужное мороженое, Феттель в столетней машине

Формула-1
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Фабио Куартараро
Себастьян Леб Себастьян Леб
Астон Мартин Астон Мартин
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Ред Булл Ред Булл
Макларен Макларен
Ландо Норрис Ландо Норрис
Альфа Таури Альфа Таури
Пьер Гасли Пьер Гасли
Юки Цунода Юки Цунода
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
Гюнтер Штайнер
Гран-при Франции
Авто Авто

Самые яркие моменты вне гонки.

Гран-при Франции почти наверняка лишится места в календаре уже в 2023-м, поэтому в этом году просто необходимо было отличиться.

Все выходные стояла небывалая жара. Организаторам пришлось спасать гостей от палящего солнца фирменными панамки с надписью «Трасса Поль-Рикар» – идеальная защита и прекрасный редкий трофей.

Их носили и гонщики серий поддержки.

И боссы команд.

Но больше всех головной убор полюбил Валттери Боттас. Он не снимал панаму весь уик-энд: общался в ней с болельщиками, играл на скрипке и надел ее на стартовую решетку.

Фанаты тоже не оставили шляпу без внимания и раскупили весь запас – компания по продвижению сработала.

Каждый спасался от жары как мог: Льюис уплетал фруктовый лед прямо на пресс-конференции после гонки.

Другой пачкой поделился с напарником.

«Мерседес» пытался сделать все что мог, чтобы помочь гонщикам справиться с жарой – например, увеличил отверстия в носу болидов, которые служат для охлаждения пилотов.

Но не все прошло гладко – подвела система подачи воды: Хэмилтон остался без питья при 30+ градусах. Он потерял три килограмма из-за обезвоживания и после гонки не смог удержаться на ногах – расслаблялся прямо на полу в специальной комнатке, где гонщики отдыхают перед подиумом.

Motorsport сделали из этого классный арт: «Парни, еще не летний перерыв».

Кормили не только мороженым: что за Гран-при Франции без круассанов? Перед ними не устояли ни француз Гасли, ни его напарник из Японии Юки Цунода, и вообще все пилоты ходили с ними по паддоку.

У трассы «Поль-Рикар» есть еще пара особенностей: назойливые цветные полосы, чтобы тормозить вылетевших с трека гонщиков.

И огромная статуя обезьяны – дизайнерского символа Гран-при Франции.

Кстати, награды достались не только тем, кто финишировал на подиуме. Ландо Норрис тоже заработал таинственный трофей.

Но главным украшением уик-энда стал 100 летний «Астон Мартин». Англичане отмечают юбилей в «Ф-1» и ради этого привезли машину 1922-го года – их первый «формульный» болид Green Pea.

За руль посадили четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля, нарядив в ретро-костюмчик с галстуком и шляпу с козырьком. Как же оба шикарно выглядят.

Себ и вековой «Астон Мартин» затмили даже селебрити, прикативших на Гран-при.

Посмотреть на гонку пришли звезды гоночного мира: например, самый титулованный раллист за всю историю Себастьян Леб.

И чемпион MotoGP Фабио Куартараро.

Так и знакомые почти каждому даже за пределами гоночных трасс: актер Мэттью МакКоннахи.

И Найл Хоран – бывший участник популярного бойз-бенда One Direction.

Именно таким мы и запомним Гран-при Франции, если в следующем году его все же заменят.

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Фото: formula1.com; instagram.com/

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