Красота «Ф-1» на Гран-при Франции: Макконахи, Хэмилтон – на полу в нокауте от жары и ест радужное мороженое, Феттель в столетней машине

Самые яркие моменты вне гонки.

Гран-при Франции почти наверняка лишится места в календаре уже в 2023-м, поэтому в этом году просто необходимо было отличиться.

Все выходные стояла небывалая жара. Организаторам пришлось спасать гостей от палящего солнца фирменными панамки с надписью «Трасса Поль-Рикар» – идеальная защита и прекрасный редкий трофей.

Их носили и гонщики серий поддержки.

И боссы команд.

Но больше всех головной убор полюбил Валттери Боттас. Он не снимал панаму весь уик-энд: общался в ней с болельщиками, играл на скрипке и надел ее на стартовую решетку.

Фанаты тоже не оставили шляпу без внимания и раскупили весь запас – компания по продвижению сработала.

Каждый спасался от жары как мог: Льюис уплетал фруктовый лед прямо на пресс-конференции после гонки.

Другой пачкой поделился с напарником.

«Мерседес» пытался сделать все что мог, чтобы помочь гонщикам справиться с жарой – например, увеличил отверстия в носу болидов, которые служат для охлаждения пилотов.

Но не все прошло гладко – подвела система подачи воды: Хэмилтон остался без питья при 30+ градусах. Он потерял три килограмма из-за обезвоживания и после гонки не смог удержаться на ногах – расслаблялся прямо на полу в специальной комнатке, где гонщики отдыхают перед подиумом.

Motorsport сделали из этого классный арт: «Парни, еще не летний перерыв».

Кормили не только мороженым: что за Гран-при Франции без круассанов? Перед ними не устояли ни француз Гасли, ни его напарник из Японии Юки Цунода, и вообще все пилоты ходили с ними по паддоку.

У трассы «Поль-Рикар» есть еще пара особенностей: назойливые цветные полосы, чтобы тормозить вылетевших с трека гонщиков.

И огромная статуя обезьяны – дизайнерского символа Гран-при Франции.

Кстати, награды достались не только тем, кто финишировал на подиуме. Ландо Норрис тоже заработал таинственный трофей.

Но главным украшением уик-энда стал 100 летний «Астон Мартин». Англичане отмечают юбилей в «Ф-1» и ради этого привезли машину 1922-го года – их первый «формульный» болид Green Pea.

За руль посадили четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля, нарядив в ретро-костюмчик с галстуком и шляпу с козырьком. Как же оба шикарно выглядят.

Себ и вековой «Астон Мартин» затмили даже селебрити, прикативших на Гран-при.

Посмотреть на гонку пришли звезды гоночного мира: например, самый титулованный раллист за всю историю Себастьян Леб.

И чемпион MotoGP Фабио Куартараро.

Так и знакомые почти каждому даже за пределами гоночных трасс: актер Мэттью МакКоннахи.

И Найл Хоран – бывший участник популярного бойз-бенда One Direction.

Именно таким мы и запомним Гран-при Франции, если в следующем году его все же заменят.

Фото: formula1.com; instagram.com/