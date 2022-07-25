Отчаяние Леклера после аварии сняли с трибуны: Шарль избивал руль и машину, швырял перчатки и просто агонизировал

Сгорел от личной ошибки.

Шарль Леклер взял поул на Гран-при Франции и лидировал, пока 18-м круге не отправился в барьеры после внезапного срыва задних колес болида с трассой. Тогда-то мы и услышали монегаска с новой стороны – яростного:

Очередная поломка «Феррари»? Или, может, стратеги вновь ошиблись и держали №16 слишком долго – вплоть до момента терминального износа покрышек. Оба варианта выглядели равновероятными – в конце концов, за круг до аварии гоночный инженер Шарля на вопросы о стратегии предложил монегаску перейти на «план Б» и мотивировал его темпом другого состава на 0,2 секунды ниже ожидаемого.

Но после гонки традиционно самокритичный Шарль признал личную вину в провале:

«Это была ошибка, моя ошибка. Я говорил, что, как мне казалось, сейчас выступаю на высочайшем уровне за всю мою карьеру, но если я продолжу так ошибаться, в выступлении на таком уровне не будет никакого смысла. Я теряю слишком много очков.

Я потерял 7 очков в Имоле, теперь 25 очков здесь – поскольку сегодня у нас, вероятно, была самая быстрая машина. Так что если мы проиграем чемпионат с отрывом в 32 очка, я буду знать, откуда взялся этот отрыв. И да, это неприемлемо. Мне нужно устранить такие ошибки.

Я потерял зад машины. Вот и все. Не знаю. Нам нужно проверить технику, но я не думаю, что виновата она. Я считаю, это просто ошибка. Пытался захватить побольше внешней стороны трассы, но, очевидно, заехал колесами в грязь. Это моя оплошность, и если я продолжу так ошибаться, то это значит, что я не заслуживаю победы в чемпионате. Уровень в этом году очень высок. Я выступаю на высоком уровне, но если продолжу ошибаться, то это будет бесполезно».

Кто-то мог решить, что Леклер просто пытается выгородить команду – например, чемпион 2016-го Нико Росберг:

«Он рано взял на себя вину, – заявил ныне эксперт Sky Sports F1 в прямом эфире. – Очень необычный инцидент, потому что пилот даже не атаковал, а берег шины. Задняя часть ушла ровно в том месте, где бывает ветер. Если не повезло с порывом ветра или чем-то подобным, ты можешь внезапно потерять 20 процентов прижимной силы.

И еще – что случилось с двигателем? Для потери задней части хватило бы маленького перепада мощности. Я правда думаю, что нужно время для анализа, поскольку все еще не верю, что это пилотажная ошибка.

Меня бы удивила такая ошибка топ-гонщика в такой момент. Но, если так, это крайне печально. Ты просто не можешь допускать подобное в борьбе с Максом Ферстаппеном за чемпионство».

Это точно – ведь сам Шарль перед этапом во Франции рассказывал, как больше не может терять очки.

И только посмотрите, как он агонизировал сразу после аварии – досталось и рулю, и гало, и перчаткам:

В телетрансляции это не показали – все засняли болельщики. Что-то не похоже на человека, который составляет план спасения чьих-то задниц. Видимо, это и правда отчаяние от осознания глубины личной вины за новое поражение.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI