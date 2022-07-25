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Старт-шедевр от сменщика Мазепина: выдал семь обгонов за круг, хотя начинал последним. Первым пал гонщик «Феррари»

Гран-при Франции
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Формула-1
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Но до финиша не добрался.

Старт Гран-при Франции удивил сильными рыками Льюиса Хэмилтона (прыгнул на третью позицию) и Фернандо Алонсо (ворвался в топ-5 к концу второго поворота), но за их спинами скрылся настоящий прорыв-шедевр.

Смотрите, как гонку с последнего места начал Кевин Магнуссен – сменщик Никиты Мазепина в «Хаасе»:

Белый болид датчанина сейчас – крепкий середняк (№20 уже трижды квалифицировался в топ-5), но из-за перерасхода компонентов мотора отправился на задний ряд. И Кевин воспользовался новым двигателем – первым пал Карлос Сайнс на «Феррари» (кажется, тому не слишком помогло новое сцепление в решении бесконечных проблем с рулями).

Далее на одной точке торможения Магнуссен отобрал позиции у Николаса Латифи и Чжоу Гуаньюя, на следующей длинной прямой позади остался Валттери Боттас, также место датчанину уступил развернутый Оконом Юки Цунода, после него на прямой сдался Пьер Гасли, а двумя поворотами спустя – и напарник Мик Шумахер.

Насыщенный вышел первый круг, правда?

Правда, воспользоваться прорывом Кевин не сумел: в итоге сошел из-за последствий аварии с Латифи на 39-м круге.

Но хотя бы в хайлайты точно попал!

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

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