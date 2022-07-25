Хэмилтон явился на 300-й Гран-при «Ф-1» в карьере в прозрачных желтых брюках и непромокаемом мини-жакете без рукавов. Эксцентричненько!

👀

Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон отпраздновал круглую дату – 300-й Гран-при! Гонка прошла удачно – второе место и четвертый подиум подряд.

А в паддоке пилот «Мерседес» снова устроил показ: явился в день заезда в необычном наряде – пожалуй, необычном даже для самого себя.

Образ подбирал стилист Хэмилтона и один из самых влиятельных дизайнеров Голливуда Лоу Роуч.

На ногах высокие кроссовки Burberry из трикотажного эластичного нейлона за €650. Флисовая жилетка молочного оттенка и прозрачные лимонные штаны – спортивный комплект от датского бренда верхней и непромокаемой одежды Rains. Это, конечно, будущая коллекция, поэтому стоимость неизвестна, но ценовая политика бренда вполне доступная – непромокаемые штаны и флисовые кофты продаются по цене 70-80€.

И да, брюки совсем прозрачные. Буквально.

Это не единственный «модный» выход Хэмилтона на «Поле-Рикаре». В субботу Льюис и Лоу Роуч подобрали похожий по фасону – тоже жилет и брюки – но более гламурный образ.

Горчичный костюм необычного кроя от бренда технологичной плиссированной одежды Homme Plisse Issey Miyake: топ – 335€, брюки – 365€. И универсальные любимые Льюисом кожаные ботинки от Bottega Veneta за 1250$.

В нем Хэмилтон предстал звездой – раздавал автографы и выступал на сцене.

Красавец же?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/AvensImages; Gettyimages.ru/Johnny Fidelin