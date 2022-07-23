Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

Командная работа «Феррари».

Помните грандиозный взрыв на болиде Карлоса Сайнса в Австрии? На Гран-при Франции испанца догнали последствия: в его «Феррари» полностью заменили силовую установку – от электроники до турбин, – количество использованных деталей превысило разрешенный на сезон лимит (хотя сейчас только 12-й этап из 22-х), и №55 автоматически отправился на последний ряд стартовой решетки. Квалификация превратилась для него в формальность.

Однако Карлос все равно выехал и пробился в третий сегмент – ради помощи напарнику. Шарль Леклер обе финальные попытки начинал в минуте позади Сайнса и нагонял того к середине трека, наслаждался слипстримом всю прямую до 8-го поворота и затем объезжал испанца (заботливо отъезжавшего в сторону).

«Сделать лучше невозможно», – прокомментировал работу №55 бывший пилот «Ф-1» Пол ди Реста в прямом эфире на Sky Sports F1.

Уже после первой попытки Леклер захватил промежуточный поул – с преимуществом над Ферстаппеном в 0,008 секунды. То есть именно помощь Карлоса оказалась в тот момент решающей – ведь Макса никто не разгонял.

На втором круге Шарль включился уже и сам – проехал лучший первый сектор (пока Макс на нем ошибся), а затем довел разрыв до 0,304 секунды.

Тем не менее, первой же фразой по радио монегаск поблагодарил напарника: «Гранде, Карлос!»

«У меня весь уик-энд были трудности с тем, чтобы собрать вместе хороший круг, и тут мне удалось сделать это именно в квалификации. При этом я не могу не сказать о том, как здорово мне помог Карлос.

Отличная командная работа – без помощи Карлоса разрыв был бы гораздо меньше. Так что большое спасибо Карлосу», – подтвердил №16 и на интервью после клетчатого флага.

«Да, мы работаем как команда, и весь год работали как команда очень хорошо. Вне зависимости от того, кто впереди», – объяснил Сайнс.

Возможности открыть крыло DRS и получить буст в скорости на этом участке трассы нет, но отрезок очень длинный, и потому был выбран «Феррари». Правда, для идеальной реализации требуется слаженность и отличный выбор момента для съезда с траектории – чтобы одновременно и помочь напарнику с наилучшим ускорением, и не помешать ему в следующем повороте. Сайнс действительно сделал все лучше некуда.

Почему такой тактикой не воспользовался «Ред Булл»? По признанию советника программы Гельмута Марко, они посчитали «Мерседес» слишком большой угрозой для жертвы квалификацией одного из пилотов, а Карлосу же нечего было терять.

«Возможно, мы оказались бы на десятую или полторы десятые ближе [без слипстрима для Леклера], но сегодня у «Феррари» было преимущество по скорости на одном круге, – пояснил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Мы увидели два совершенно разных подхода к гонке: «Феррари» использует чуть больше прижимной силы, у нас же крылья немного меньше (из-за этого меньше прижимной силы, но больше скорости на прямых – Sports.ru). Обе наши машины в лидерах, две против одной [у «Феррари»] – это всегда интересно со стратегической точки зрения».

Выходит, «Феррари» просто выжала максимум из неприятной ситуации со штрафом – могут же в хорошую стратегию, когда захотят!