Гонщик «Ф-1» рассекает по городу на мопеде в шлеме для Гран-при. Почему бы и нет?

Прямо с трубкой для системы подачи воды из болида.

Пилоты «Формулы-1» работают и перерывах между гонками – заняты бесконечными тренировками, заездами на симуляторе и сессиями с психологами. А кто-то не расстается с гоночным шлемом даже на свиданиях со второй половинкой.

Как Алекс Албон из «Уильямса». Его подружка и поделилась забавными кадрами Алекса на любимом мопеде Vespa с наклейкой AMG в шлеме с огромным лого «Ред Булл» (так и должно быть, ведь компания-производитель энергетика осталась его личным спонсором).

А на видео совместной поездки заметно трубку, через которую гонщики пьют воду за рулем болида – похоже, Алекс очень торопился и просто схватил первый шлем, попавшийся под руку.

Так и прокатался весь день. Cолнце зашло за горизонт, а трубка для питья все еще торчала из шлема.

На самом деле, это шлем предназначался для Гран-при Монако.

Но, оказывается, он подходит не только для гонок на болиде «Ф-1», но и для неспешных прогулок на мопеде по улицам Монте-Карло. В конце концов, Алекс живет в княжестве с начала 2020-го, так что почему бы и нет?

Фото: instagram.com/lilymhe; instagram.com/williamsracing