Раздражающие полосы – главная фишка трека «Ф-1» во Франции. Они спасают от аварий – например, помогли Шумахеру остановиться до стены

Сверхтехнологичная альтернатива траве.

Гран-при Франции может уехать с трассы «Поль-Рикар», но он навсегда останется в памяти (и на сетчатке) болельщиков благодаря абсолютно фееричной раскраске: сине-красные полосы повсюду. ПОВСЮДУ.

Из-за конфигурация выглядит ужасно непонятно и однообразно и сверху, и с обычных телекамер, и с бортовых записей.

Но строители автодрома не пытались сделать максимально скучные или раздражающие виды – напротив, они экспериментировали со сверхтехнологичными способами поглощения скорости при выезде за границы трека. Это альтернативы поребрикам, астротерфам, траве, гравию и обычным зонам вылета – полосы с разным уровнем силы трения благодаря особой краске и покрытию.

Первая (синяя) линия цепляется за шины просто сильнее асфальта и немного тормозит болиды, снимая потенциальные бонусы времени и скорости при срезке или расширении траектории за пределы трека. А вторая (красная) замедляет уже очень сильно – и служит безопасным аналогом гравия:

Она портит шины, но позволяет болиду вернуться на трек в случае вылета на высокой скорости.

Такая комбинация призвана спасать от столкновений с барьерами в случае ошибок – эффект опробовал на себе Мик Шумахер во второй практике:

Просто сравните, как закончилась авария Льюиса Хэмилтона с похожей скоростью на предыдущем Гран-при Австрии:

Система работает, но точно не получит тысяч фанатов и превратится в повсеместную замену поребрикам и траве.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson