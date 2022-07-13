Комментатор обозвал пилота «Ф-1» «аутистом» в прямом международном эфире. Коллега пытался его остановить

Оскорблен главный рентач пелотона.

Гонщики «Ф-1» запросто оскорбляют друг друга, судей, машины и судьбу по радио во время заездов – на пике эмоций непросто себя сдержать. Иногда прорывается даже у комментаторов.

Вот и у Лионеля Фройсара с бельгийского RTBF Sport случился прорыв – он обозвал пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла «аутистом»:

Коллега Лионеля Гаэтан Виньерон попытался исправить ситуацию словами «ну это все-таки слишком, не стоит так далеко заходить», но Фройсар повторил: «Все так, но ведь это правда».

Возможно, если бы трансляция велась только на французскую половину Бельгии, то ситуация осталась бы без последствий, но «Формула-1» покупает звуковое сопровождение Гран-при у RTBF Sport для международных трансляций на французском через официальный стриминг серии F1 TV. То есть характеристику Строллу услышал каждый включивший гонку на французском по всей планете (где только работает F1 TV).

Потому бельгийский канал заявил об отстранении Фройсара и начале расследования – «для понимания истоков инцидента». До дальнейшего решения работа с Лионелем остановлена.

Между прочим, Ланса уже не впервые резонансно оскорбляют в прямом эфире: в 2020-м на Гран-при Португалии ему достались эпитеты «дебил» и «монгол» от Макса Ферстаппена после столкновения.

«Во-первых, у меня не было намерений кого-то оскорбить. Я этого не хотел. Это случилось в пылу борьбы, и, когда пилотируешь на таких скоростях, подобное может случиться. Я не говорю, что выбрал нужные слова. Я знаю, что они были неправильными.

Я выругался на Ланса, но, конечно, сразу после этого мы увиделись. Таковы отношения между гонщиками: мы можем злиться друг на друга, а через пять минут разговаривать и смотреть друг другу в глаза, и все остается позади.

Думаю, порой ситуация подогревается извне. Я не хотел оскорбить никого лично. Вряд ли нужно делать из этого что-то большее. Я знаю, что выразился неправильно, но не могу это изменить. Однако, безусловно, можно извлечь уроки и стать лучше», – отметил тогда Макс.

Тем не менее, международная благотворительная организация Mongol Identity потребовала извинений – ведь Всемирная организация здравоохранения отказалась от использования термина «монголоидный» по отношению к людям с синдромом Дауна в 1965 году из-за оскорбительности по отношению к людям монгольской национальности. И даже организовала кампанию по правке Оксфордского словаря – где его второе значение оставалось вплоть до февраля 2021-го.

Ланса не очень-то любят из-за его семьи и образа жизни: отец парня – канадский миллиардер с состоянием в $8 млрд, специально покупал для сына места в Академии «Феррари», лучшую команду молодежных серий «Према», место в «Уильямсе», а затем – целую команду «Ф-1» «Рейсинг Пойнт» и завод «Астон Мартин» для красивого ребрендинга.

Сам пилот после титула «Ф-3» взял подиум в первом же сезоне, но пока огромного успеха не добился: на его счету 111 Гран-при, 1 поул (под дождем Гран-при Турции в 2020-м) и три финиша в топ-3.

Однако оскорбления про умственную отсталость берутся не из-за неприязни к рентачу: просто Стролл-младший почти ни с кем не общается в пелотоне (за исключением Эстебана Окона), почти всегда путешествует в одиночестве и даже на Гран-при позволяет прибывать на вертолете.

В интервью Ланс тоже в основном отвечает короткими односложными фразами, редко вдается в подробности и не проявляет особенной вовлеченности. Сперва это списывали на скромность и зажатость (все-таки дебют в «Ф-1» в 18 лет – это сложно) и влияние властного отца (а Лоренс – действительно очень грозный и безжалостный: в документалке Drive To Survive постоянно показывается, как сильно люди из его команды его боятся), но со временем восприятие в паддоке слегка изменилось.

Фото: REUTERS/Florion Goga