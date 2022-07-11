«Валите к черту!» «Ф-1» в шоке от пьяных фанатов: в Австрии жгли мерч «Мерседеса», травили и домогались болельщиц Хэмилтона

Феттель требует выгнать их с автодрома, Риккардо и «Астон Мартин» утешают жертв.

Минувший Гран-при Австрии собрал 305 тысяч человек и побил национальный рекорд как крупнейшее спортивное событие страны. Еще бы: трек принадлежит «Ред Булл», а команда компании как раз лидирует в обоих зачетах чемпионата – как можно не отметить такое доминирование в «Формуле-1» с максимальным размахом?

А в день гонки распродали вообще все 105 тысяч мест, причем около 50 тысяч – посетителям из Нидерландов. Для особенно ярых фанатов Макса Ферстаппена у четвертого поворота даже поставили именную трибуну – и с ней (а также со зрителями на ней) связаны несколько очень громких скандалов.

В день гонки в твиттере и на реддите появились огромные треды на 13 тысяч апвоутов и несколько тысяч комментариев (оригинальная ветка в твиттере – 2 тысячи ретвитов и ответов) о гомофобных, расистских и сексисистких кричалках с «Трибуны Ферстаппена» – примерно так их описывает очевидец с соседней трибуны.

«Каждый раз, когда девушка или женщина проходили мимо, раздавался свист, кошачье мяуканье, и начинали распевать на нидерландском что-то вроде «здесь должен быть член». Причем это делали даже отцы с детьми. Уверен, многое было просто шуткой, но для тех, кто проходил мимо, это точно не выглядело шуткой. Если что, так делал не каждый, и даже не половина, но было ядро «фанатов», которые постоянно что-то кричали или свистели. И когда кто-то разбивал машину, например».

А еще те же люди жгли мерч «Мерседеса», например:

Восьмикратные чемпионы мира вообще рассказали абсолютно дикую историю: им пришлось спасать фанатку Хэмилтона в своем гараже, потому что когда она обрадовалась третьему месту Льюиса, пьяные фанаты с той трибуны задрали ей юбку и заявили, что она не заслуживает уважения из-за факта боления за Хэмилтона.

Реакция «Формулы-1»: «Мерседес» требует у них «валить к черту», Феттель – за пожизненный бан, Ферстаппен тоже в шоке

Первой проблему признала серия – похоже, на видео и в соцсети попали далеко не все примеры безумств посетителей гонки.

«Нам сообщили о том, что некоторые болельщики подверглись абсолютно неприемлемым комментариям со стороны других фанатов на Гран-при Австрии. Мы очень серьезно относится к таким вопросам. Мы обсудили данную тему с промоутером и поговорим с теми, кто сообщил об инцидентах. Подобное поведение неприемлемо и недопустимо», – заявили в «Ф-1».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон попросил обращаться в службу безопасности для должной реакции:

«Я с отвращением и разочарованием узнал, что некоторые болельщики столкнулись с расистским, гомофобным и в целом оскорбительным поведением на автодроме в этот уик-энд.

Пожалуйста, если вы наблюдаете подобное, сообщите службе безопасности трека и «Ф-1». Мы не можем сидеть сложа руки и позволять происходить такому.

Шеф «Мерседеса» Тото Вольфф высказался даже грубее:

«Если ты – настоящий фан «Ф-1», любой команды, любого пилота, ты не можешь быть расистом, не можешь быть гомофобом или сексистом, ты не подходишь «Ф-1», мы не хотим тебя видеть. И, с другой стороны, нам нужно проявить осторожность: ведь речь идет о нескольких пьяных тупых задницах, они не воплощают собой весь мир или 99,9% посетителей. Сообщайте о таких в службу безопасности, если можете, а им вот мое послание – «Валите к черту, вы нам не нужны».

А четырехкратный чемпион Себастьян Феттель призвал забанить их на всю жизнь.

«Ужасно, не так ли? Я считаю, хорошо, что тему подняли, это уже начало, но ситуация ужасная. Кем бы ни были эти люди, им должно быть стыдно. Им нужно пожизненно запретить посещение гонок. Полагаю, в данном вопросе нужно проявить нулевую терпимость.

Если ты хорошо провел время и просто выпил лишнего – ничего страшного. Но это не оправдывает такое поведение. «Мы гоняемся как один», и к фанатам это тоже относится»

Даниэль Риккардо из «Макларена» даже пообещал встретиться с пострадавшими:

«Да, точно, когда я узнал, что они в паддоке, я собрался остаться после гонки и сказать им «привет, хорошего дня», подарить немного любви. Ненавижу негатив, говорить о плохих новостях, но если это то, что происходит, то это чертов позор. Накануне меня спрашивали об освистывании Льюиса после его аварии. Я понимаю, вам хорошо, у вас пиво, и вы немного дерзкие, но, очевидно, всему есть пределы. Домогательства лишь возвращаются к тому, кто их начинает, а остальным только портит хороший уик-энд».

«Астон Мартин» присоединился к Риккардо – пригласил к себе двух девушек из резонансных историй: «Это маленькое действие для войны с непозволительным поведением. Всем рады».

Кумир «Трибуны Макса Ферстаппена», кстати, тоже неприятно поражен:

«Я слышал пару просто шокирующих вещей, – признал чемпион. – Это определенно неправильно. Даже не следует повторять это вслух – должно быть общее понимание, что такого не должно происходить. Все нормальные люди должны так думать и так себя вести».

Кстати, Максу не нравится даже свист в адрес самых непримиримых оппонентов – например, когда Льюис разбил болид в квалификации, первая реакция трибун была неописуемой:

Простите, фанаты футбола, но чемпион сравнивал это с происходящим на многих стадионах:

«Свисятщие авариям Хэмилтона – не настоящие фанаты «Ф-1». Они не могут наслаждаться происходящим. Множество прекрасных пилотов сражаются между собой, но они (болельщики) не ценят такое – жаль.

Печально, что они реагируют как футбольные фанаты. В Нидерландах они свистят Льюису, в Англии – мне. Жаль, потому что между нами происходили невероятно плотные и спортивные сражения, борьба высокого качества. Надо уважать оппонента».

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Xavi Bonilla/Dppi, HOCH ZWEI