Безумие домашнего Гран-при «Ред Булл»: трибуны в оранжевом дыме, оглушительный рев в честь Ферстаппена, разбор трассы на сувениры после финиша

Домашний Гран-при «Ред Булл» удался на славу!

За весь уик-энд трассу посетили 305 тысяч зрителей – это новый рекорд и теперь крупнейшее спортивное событие в истории Австрии. Управляющий директор «Ред Булл Ринг» Эрик Вольф утверждает, что это близко к предельным возможностям автодрома – за день на площадку не пускают более 105 тысяч человек: «Такая вместимость зафиксирована властями, и я не думаю, что есть смысл ее увеличивать. Речь идет о том, чтобы жить в гармонии с окружающей средой, а эта среда может выдерживать определенное количество трафика».

Соотношение болельщиков тоже сбалансировано – между фанатами Макса Ферстаппена и остальными зрителями: на этот раз почти половина приехала из Нидерландов (50 тыс. из 105 тыс. в день гонки). Да, «Оранжевая армия» чемпиона действительно выглядит именно так, как называется:

И толпа просто ревела, когда их кумир преуспевал – например, брал поул.

А в адрес соперников постоянно раздавался в лучшем случае свист – Льюис Хэмилтон убедился, когда въехал в барьеры в квалификации.

Оранжевое безумие уже стало фирменной чертой трека – даже на официальных мероприятиях всех встречает пресс-ролл на фоне с дымом на трибунах в поддержку Макса.

И в реальности дыма было действительно много.

Первый круг прошел буквально в оранжевом тумане:

Некоторым фанатам повезло – достался сувенир от Ферстаппена.

А кому-то повезло еще больше – была возможность почиллить у бассейна рядом с трассой вместе с пилотами «Ф-1». Вот так на Гран-при Майами был лишь муляж, а в Штирии – настоящий бассейн!

Как только гонка закончилась – оранжевая армия бросилась на трассу.

Очень много фанатов Макса около подиума – в этот раз ему не удалось победить, но он все равно лидирует в чемпионате.

А потом – по традиции, когда фанатов выпускают на трассу – болельщики разобрали ее на сувениры.

Фото: Gettyimages.ru/ANP, Mine Kasapoglu/Anadolu Agency, Joe Portlock, Rudy Carezzevoli, Jakub Porzycki; REUTERS/Florion Goga, Leonhard Foeger; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Dppi/Dppi, Panoramic/Keystone Press Agency, Xavi Bonilla / Dppi/Dppi; twitter.com/FIAFormula3