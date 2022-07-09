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Что случилось в спринте Гран-при Австрии: Шумахер 10 кругов возил Хэмилтона, Сайнс зарубился с Леклером

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А напарник Ферстаппена выиграл 8 позиций.

Макс Ферстаппен стал быстрейшим на одном круге на Гран-при Австрии, но для старта первым в гонке требовалось победить еще и в спринте – субботнем броске на 23 круга без пит-стопов. Действующий чемпион все блестяще проделал: лидировал на каждом метре, никого не подпустил и забрал заслуженные 8 баллов. Браво!

Битвы других претендентов на титул

  • Карлос Сайнс выиграл позицию у напарника Шарля Леклера в первом повороте – из-за жесткой обороны Ферстаппена: он выдавил монегаска слишком далеко с идеальной траектории. Но уже через пару поворотов уступил ее. Ферстаппен сохранил первую позицию.
  • Сайнс пробовал атаковать Леклера и с DRS, и по внутренней траектории, и по внешней – до 9 круга. Макс тем временем отрывался, а затем Карлос износил покрышки и отстал на 2 секунды.
  • Перес прорвался на 5 позицию с 13-й, а последние 10 кругов ехал в темпе Макса Ферстаппена. Неплохо для второго номера!

Красота правил «Ф-1»: Ферстаппен вылетел с трека, но слегка зацепил границу – и взял поул. Напарник заехал чуть глубже – и удален из топ-5

Что еще интересного случилось в гонке?

  • Фернандо Алонсо сошел из-за отказа электрики еще до старта. Браво, «Альпин»!

  • У Чжоу заглох «Альфа Ромео» буквально перед стартом – в конце поворота выезда на стартовую решетку. Дирекция просигнализировала о новом прогревочном круге – и сразу после этого двигатель вновь запустился!
  • Пьер Гасли вновь наехал на «Мерседес» – теперь Хэмилтона

  • Время реакции на стартовые огни в «Феррари» – 0,26 – 0,29 в пользу Сайнса, но Леклер все равно набирал скорость быстрее – именно поэтому Ферстаппену и пришлось давить Шарля к стене. Рули с нестабильным сцеплением продолжают уничтожать старты Карлоса.
  • Албон выбил Феттеля с трека на 11-м круге – после прорыва Себа на 6 позиций

  • Мик Шумахер хорош в битвах колесо в колесо! 10 кругов возил за собой Хэмилтона и чисто удерживал позицию. Сын Михаэля очень точно выбирал позицию: не слишком глубоко и не слишком близко на траектории, и Льюис не мог объехать его даже при более поздних торможениях (комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл оценивал разницу в дистанции аж в 50 метров!)
  • Джордж Расселл на собранном в экспресс-режиме за 6 часов «Мерседесе» приехал на комфортном четвертом месте. Мастер!

Итог под клетчатым флагом:

Все это – не окончательные результаты: по ним лишь выдали очки первой восьмерке и сформировали стартовый порядок на основную гонку в воскресенье (кроме Боттаса – он начнет последним в любом случае из-за перерасхода компонентов силовой установки).

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квалификации. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим

Хватит распинать Сайнса: обе его «Феррари» – дефектные, а рули не чинят весь сезон

«Мерседес» выкатил еще пачку новинок и наконец заработал: обогнал всех в быстрых поворотах и достал «Ред Булл» в медленных

Фото: REUTERS/David Kirouac-USA TODAY Sports

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