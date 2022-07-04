Ферстаппен проиграл гонку в этот момент: его «Ред Булл» поймал обломки чужого болида и начал разваливаться

Но доехал до финиша в очках.

Макс Ферстаппен выбрался в лидеры Гран-при Великобритании на 10-м круге после ошибки Карлоса Сайнса: «Феррари» слетела с трека и вернулась уже позади «Ред Булл». Но спокойной поездки за очередной победой не вышло: буквально тут же №1 наехал на обломки, которые и казнили его болид.

Макс резко потерял скорость, поначалу решил, что дело в проколе, и свернул в боксы:

Однако с новыми шинами ситуация не исправилась: RB18 все так же разбалансированно скользил в поворотах, а Ферстаппен жаловался по радио, что он «100% сломан».

Еще бы: ведь машина буквально разваливалась на ходу еще до пит-стопа:

Тем не менее, «Ред Булл» все равно добрался до финиша: от него быстро отлетело все, что только могло отлететь, и у ФИА не появилось оснований потребовать остановку для ремонта или сход. Потому Ферстаппен страдал все следующие 30 кругов на границе очковой зоны, отбивался от Мика Шумахера на «Хаасе» и в итоге закончил седьмым – с дополнительными шестью баллами.

«Сайнс ошибся, и я вышел в лидеры, но уже через несколько секунд, в пятом повороте, я наехал на один из карбоновых обломков, – рассказал Макс после финиша. – В тот момент, когда я увидел его, я уже никак не мог увернуться, поэтому постарался проехать максимально прямо. Но обломок все равно полностью разломал нам левую часть днища болида.

После этого явно начала ощущаться потеря баланса, которая вела и к потере времени. Когда я выбрался из болида после гонки, то заглянул под днище – там все разбито. А на современные болиды повреждения днища влияют сильнее всего. То есть в гонке я просто лишился прижимной силы.

Внезапно мой темп упал на одну-полторы секунды – и так продолжалось до конца гонки. Это заметно осложнило ситуацию, особенно в правых поворотах. Мы попытались компенсировать это изменениями настроек переднего антикрыла на пит-стопе. Но это очень плохо сказалось на шинах».

А шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил потерю прижимной силы в 20%:

«Никакого прокола не было. Макс так сказал из-за ощущения как при проколе. Но он налетел на кусок от «Альфа Таури», который остался на трассе после их столкновения. Под днищем Макса застрял кусок торцевой пластины антикрыла – он полностью нарушил поток воздуха».